Capstone Copper vende mina en México por casi US$ 400 millones y pone foco en Chile y Estados Unidos

La canadiense Capstone Copper anunció este lunes la venta definitiva de su mina Cozamin a Luca Mining Corp., ubicada en Zacatecas, México. El valor de la transacción de la faena, que explota minerales de cobre, plata, zinc y plomo, ascendió a US$ 385 millones.

El presidente y director ejecutivo de Capstone, Cashel Meagher, dijo que “esta transacción optimiza nuestra cartera y fortalece aún más nuestro balance, lo que nos permite reinvertir capital en nuestros proyectos de crecimiento de alta rentabilidad y permite que la dirección se centre en las oportunidades que creemos que generarán mayor valor para nuestros accionistas. Es el momento ideal para racionalizar nuestra cartera mediante esta desinversión, a medida que avanzamos hacia un crecimiento transformador del cobre en Chile y Estados Unidos”.

Del total del monto, Capstone explicó que US$ 275 millones corresponden a efectivo por adelantado, US$ 15 millones en acciones de Luca, US$ 25 millones en contraprestación diferida y hasta US$ 60 millones en contraprestación en efectivo contingente por el precio promedio del cobre. Respecto de las acciones en Luca, la minera afirmó que mantendrá su participación en el potencial de exploración de Cozamin, a propósito del “sólido historial operativo del equipo de Luca en México”.

“Desde su primer año completo de operaciones en 2007, Cozamin ha ofrecido un desempeño consistentemente sólido, lo que demuestra la capacidad y la calidad del equipo. Extendemos nuestro sincero agradecimiento a todos en Cozamin por su dedicación a la seguridad y la excelencia operativa durante este período”, apuntó Meagher.

Añadió que la mina estará “bien posicionada bajo la propiedad de Luca, aportando experiencia regional, enfoque y compromiso para invertir en el futuro de la mina en beneficio a largo plazo de la fuerza laboral y las comunidades circundantes”.

Las partes estiman que la transacción cierre en el cuarto trimestre de este 2026. La operación, que no necesita de la aprobación de los accionistas ni a condiciones de financiamiento, estará sujeta a la aprobación de la bolsa de valores y de la Comisión Nacional de Competencia de México. Scotiabank es el asesor financiero de Capstone, como asesor legal canadiense está Blake, Cassels & Graydon LLP y como asesor legal mexicano está Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez SC.

La canadiense tiene en Chile la mina de cobre y plata Mantos Blancos, la mina de cobre y oro Mantoverde y el proyecto Santo Domingo, que es de cobre, hierro y oro.