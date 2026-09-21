De republicanos al PC: senadores acuerdan aplazar votación de reforma política tras reparos al informe de comisión mixta

Esta mañana, los comités parlamentarios dieron un giro a lo que iba a ser inicialmente la tabla de proyectos de esta semana.

Por alrededor de 40 minutos, de forma unánime , los senadores decidieron aplazar la votación de la reforma política, que está a solo dos pasos de ser ley, pero que aún genera ciertos reparos en algunas fuerzas políticas, particularmente en los partidos Republicano, Nacional Libertario y el Comunista.

Por lo mismo, en la tradicional cita de los representantes de comités, acogieron la solicitud de los representantes de dichos partidos.

Ingresada en 2025, bajo el gobierno del expresidente Gabriel Boric, la reforma legal ha tenido una compleja tramitación, particularmente por los partidos que quedarían fuera del radar político producto de las nuevas exigencias que tendría constituir estas tiendas.

Sin embargo, en esta última etapa -que es solo ratificar el informe de la comisión mixta- surgieron nuevas resistencias.

Entre las nuevas disposiciones que fueron incorporadas, tanto en libertarios como en comunistas genera distancia la norma que establece que cada partido “deberá expresar su condena al establecimiento de un sistema totalitario”.

En ese contexto, es que luego de las peticiones que se hicieron -según testigos, de Claudia Pascual (PC) e Ignacio Urrutia (republicano)- el resto de los senadores acogió la solicitud y acordaron derivar el texto, por segunda vez, a la comisión mixta para que modifique dicha nomenclatura.

El jefe de la bancada de senadores republicanos, Renzo Trissotti, confirmó las resistencias que existen al interior de su comité. Consultado por este medio, aseguró que “para nosotros es muy importante avanzar en esta reforma (...), pero esperamos que esto pueda ser resuelto durante la semana, ya que tenemos algunas observaciones puntuales que debemos corregir, con el objetivo de que haya plena concordancia en lo establecido en la Constitución Política de la República”.

El jefe de bancada de senadores de la UDI, Gustavo Sanhueza, explicó que la decisión de los comités fue “hablar con la presidenta de la comisión mixta (la senadora socialista Danissa Astudillo) para ver si puede retomar la discusión y corregir un texto que deje tranquilo a todos”.

Fuentes del Senado aseguran que aún hay una mínima chance de que el nuevo nudo pueda ser desatado en el transcurso del martes y, así, que la iniciativa sea puesta en la tabla del miércoles. Sin embargo, para esa jornada ya está fijada la tabla y no está considerada la reforma.

En paralelo, en la tabla de la Cámara de Diputados figura para el miércoles la tramitación de esa iniciativa, por lo que obligadamente deberán posponerla para la próxima semana.

Así lo confirmó esta mañana el ministro de la Segpres, José García Ruminot (RN), luego de la reunión del comité político ampliado. “No está en tabla esta semana y probablemente va a estar en tabla la próxima semana, pero está el interés del Ejecutivo y está el interés de los comités parlamentarios para que este proyecto complete de la mejor forma su trámite legislativo”.

Las señales previas

En las últimas sesiones del periodo anterior, hubo varias intervenciones en la sala de la Cámara de Diputados que hacían vislumbrar la postura contraria de algunos partidos.

Los senadores comunistas Claudia Pascual y Daniel Núñez, si bien votaron a favor de estos cambios, el partido resolvió oponerse por acuerdo de su comisión política. Esa resistencia se manifestó en el voto de los diputados comunistas el pasado 4 de marzo, cuando la propuesta se discutió en la Sala de la Cámara.

La diputada Lorena Pizarro (PC), quien ejercía como jefa de comité, fue la encargada de fijar la postura de su colectividad, que hasta hoy no ha cambiado. “Tengo mis dudas en cuanto a si esta reforma es el camino que permitirá avanzar en representación real y en cambiar las formas de gobernanza (...). Nos parece que este es un retroceso muy similar al binominal (...). No estamos de acuerdo con un proyecto que está hecho a la medida de los poderosos”, dijo la legisladora comunista.

7 MAYO 2024 RETRATO A LA DIPUTADO LORENA PIZARRO EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En esa ocasión también se opusieron los radicales, el PDG, los independientes, socialcristianos y libertarios, cuya postura fue defendida en la sala por el entonces diputado Johannes Kaiser, actual presidente del PNL.

“No importa cuántas modificaciones se hagan a este sistema, vamos a seguir con el mismo problema de desprestigio de la clase política, porque en la medida en que no entendamos que no podemos colocar nuestro ojo en aquellas minorías vociferantes, sino en aquellos a los que debemos servir, no va a mejorar la visión de la gente (...). No estoy dispuesto a cambiar nuevamente el color del empedrado, pero sí estaría dispuesto a que conversemos sobre mejorar la calidad del cojo que tiene que caminar sobre él”, dijo Kaiser, quien fue uno de los votos en contra.

19 DE ENERO DEL 2026 DIPUTADO JOHANNES KAISER DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

La reforma

Si por cualquier eventualidad esa disposición —que requiere el apoyo de 26 senadores y 78 diputados— no se aprobara, la reforma política, que ya está visada por ambas ramas del Congreso en casi todas sus normas, sí o sí sería derivada al Tribunal Constitucional y al Presidente de la República, José Antonio Kast, para su respectiva revisión y promulgación. Simplemente se borraría el artículo sobre la declaración de principios que, en todo caso, no era parte del proyecto original y no altera su objetivo esencial.

En lo medular, la propuesta presentada por Álvaro Elizalde fortalece a los comités parlamentarios y aumenta las restricciones para la conformación y el financiamiento de partidos; además, eleva los requisitos para las candidaturas independientes.

No obstante, el efecto más apremiante para las tiendas políticas, incluso las grandes, no solo las pequeñas, es que tendrán un plazo de 18 meses para actualizar sus cifras de militantes, tarea que siempre ha sido tortuosa.