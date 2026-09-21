La mayor crisis en la carrera de Ed Sheeran abre el debate entre pop y política: esto piensan sus fans en Chile

Si algo debe tener claro Ed Sheeran, es que pasó por el fin de semana más complejo de su exitosa carrera. Antes de tocar una sola nota en su concierto del pasado sábado 19 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, parte de la gira Loop Tour, se tomó un tiempo para hablar.

Aquel era el primer encuentro de Sheeran con los fans tras la exclusión del rapero Macklemore como telonero del tour, a partir de sus comentarios sobre la situación de Gaza durante su actuación en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 5 de septiembre. El momento desató una escalada de decisiones que tomaron al inglés por sorpresa: aunque asegura que intentó una gestión, la presión de los promotores y dueños de recintos, como Robert Kraft, pudo más. Como consecuencia, los artistas de apoyo del show decidieron restarse de la gira, incluyendo a Finneas, quien iba a venir a las fechas de Sudamérica.

Visiblemente afectado, Sheeran se tomó unos momentos antes de comenzar a tocar. Ofreció un largo discurso, de cerca de cuatro minutos, en que se refirió al meollo de toda la polémica; cómo una estrella del pop se puede pronunciar políticamente. “No quiero decepcionar a mis fans, y nunca he querido ser un músico activista, pero esto me ha colocado en medio de un debate importante y apasionado sobre la libertad de expresión y el tema político más complejo del planeta. Mis conciertos siempre han sido un espacio seguro para todos, y eso es muy importante para mí”, aseguró.

Ed Sheeran (Photo by Andy Kropa/Invision/AP, File). Andy Kropa

Además de asegurar que en la semana “he tenido que tomar decisiones difíciles, estoy cometiendo errores, y lo siento muchísimo”, Sheeran señaló que el ataque de Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023 fue “horrible” y añadió que lo que está ocurriendo en Gaza “es catastrófico, injustificable y desproporcionado”. Es decir, sorprendió manifestando su postura sobre el tema, una vez que Macklemore ya había sido despedido del tour.

Según los medios internacionales, para este concierto el inglés incluso descartó el escenario B, más pequeño y más cercano al público donde suele interpretar un segmento del show. “Voy a ser totalmente honesto con ustedes, no sabía cómo sería el público esta noche”, dijo. “No sabía si me lanzarían cosas. No sabía si la gente se enojaría conmigo”.

Se trató de un momento complejo para Sheeran. Desde sus comienzos ha cultivado un perfil optimista y amigable, como un cantautor prolífico y sencillo que elude involucrarse en polémicas. Y a la vez, mantiene una clásica posición neutral ante temas contingentes, habitual en las estrellas del pop.

¿Qué tan difícil es para un artista pop pronunciarse ante una situación comentada a nivel global? El director de Radio Futuro, Rainiero Guerrero comenta que Sheeran se vio envuelto en una encrucijada compleja.

“Los mensajes políticos, sociales, siempre han estado vinculados a la música popular en el género que sea”, dice a Culto. “Yo creo que el elemento que estamos viendo hoy día específicamente tiene que ver con eso justamente: un artista que no se pronuncia, que nunca lo ha hecho tampoco. Él nunca se ha metido en ningún tema, pero le tocó justamente armar una gira con gente que sí se pronunciaba y generas que toda la crítica le llueva a él. Porque en el fondo el mundo le dice: ‘Bueno, ¿y tú? ¿Dónde estás?’”.

Respecto a la necesidad de exigirle un pronunciamiento a Sheeran, Guerrero señala: “Yo creo que siempre va a ser más fácil no decir nada. Tampoco creo que sea una obligación de los artistas tener que decir algo. Pero bien por los que lo hacen, súper bien por los que lo hacen, que aprovechando esa vitrina y la popularidad que tienen para establecer un mensaje, me parece súper loable y lo considero bueno. Pero tampoco creo que es una obligación. Y Ed Sheeran nunca ha sido de ese perfil. Entonces yo no le exigiría a él que diga algo al respecto sobre cualquier tema, si nunca lo ha hecho”.

Ed Sheeran. Foto: Instagram

Por su lado, comenta el periodista especializado en música Felipe Rodríguez. “Creo que no es complejo pronunciarse. En tiempos en que el ultrafascismo avanza -lo vemos en los que están a cargo del país en Chile y buena parte de Sudamérica-, los artistas pop e independientes deben tener opinión porque al hablar del presente puedes imaginar el futuro”, dice a Culto.

“Lo hizo Woody Guthrie recorriendo EEUU con su guitarra con su leyenda ‘esta guitarra mata fascistas’. Lo mismo que Violeta Parra que recorrió Chile y percibió las desigualdades, los abusos y las miserias. O Víctor Jara, cuyas reflexiones políticas, le costaron su muerte con saña. O los mismos Quilapayún, tal vez el grupo más radical de la música chilena. Ed Sheeran es un empleado del corporativismo y esa actitud en esta época tan divisoria es decidora. Lo puedes ver: se le cayeron todos los teloneros, sus redes sociales tuvieron una fuga de 300.000 seguidores y la gente lo marcó por una tibieza tan mayúscula que, cuando se quiso redimir, no mencionó la palabra genocidio”.

Desde su vereda, el Fan Club Ed Sheeran Chile, activo desde 2015, explica a Culto el perfil del artista. Además detallan que sí se ha manifestado respecto a momentos muy específicos, pero que esas iniciativas las deja fuera de su música.

“Creemos que si bien Ed Sheeran no es alguien que frecuentemente utilice su plataforma para hablar de asuntos políticos, sí es un artista que se ha posicionado por diferentes causas a lo largo de su trayectoria, aunque sea de formas sutiles”, dicen. “En su momento se posicionó en contra del Brexit y en contra del racismo, por ejemplo, firmando cartas abiertas donde se exponían estas situaciones. Él no suele exteriorizar sus posturas en su música, a pesar de que sí ha participado en campañas como Love Music Hate Racism y colaborado con Globan Citizen en diferentes oportunidades. En general, Ed es un artista que usa su música para hablar de temas universales. El amor, el duelo, la familia y las relaciones humanas: son letras donde cualquier persona podría sentirse reflejada”.

Respecto a la que ocurrió en el tour, en el club de seguidores de Sheeran coinciden en que fue una suma de tensiones. “Existía una presión externa para que tomara una postura. Fue una situación bastante tensionante y que transgredía la libertad de expresión tanto de Ed como de los artistas que lo acompañaban en este tour”.

Con todo, creen que todo lo ocurrido no se manejó bien, un poco como el mismo Sheeran lo deslizó en discurso al abrir su show. “Creemos que no fue un buen manejo, y eso nos entristece. Se crearon demasiadas especulaciones sobre la salida de Macklemore del show, el comunicado llegó demasiado tarde y mostraba una postura bastante neutral. Creemos que se debió enfatizar mucho más que la decisión de que Macklemore no continuara siendo parte del Loop Tour como telonero no fue algo que Ed Sheeran decidió, sino que los promotores decidieron hacer debido a la presión de los dueños de recintos y grupos sionistas. Entendemos que Ed decidió continuar aún así con la gira por respeto a los fans y pensando en todo el equipo de producción involucrado, pero nos parece sumamente problemático que exista esta dinámica donde exista presión y censura por parte de los dueños de recintos a los artistas que se presentan en dichos lugares”.

En el FC cuentan que todo lo ocurrido repercutió en sus redes y ha sido tema de conversación. “La situación toca una fibra sensible en nuestro país, y nos ha afectado bastante. Dentro del fandom no solo hay muchas personas que solidarizan con la causa palestina, sino que hay descendientes directos de palestinos que emigraron a Chile debido al conflicto (...) hemos podido tener conversaciones largas sobre las implicancias de todo lo ocurrido”.

Además, anticipan que se harán presentes en sus próximos conciertos en el país, claramente marcados por lo que ha sucedido. “Continuaremos apoyando a Ed y a su música, y estamos organizando distintas dinámicas (fan actions) para sus conciertos en Chile”.

Como sea, Ed Sheeran llegará a Latinoamérica en medio de un momento difícil. Las presentaciones arrancarán en el Estadio Bicentenario de La Florida, el 21 y 22 de noviembre. Luego seguirá hacia Asunción, Buenos Aires, São Paulo y Ciudad de México (en las últimas dos, también con dos fechas). Para las presentaciones en el país, aún hay tickets disponibles en el sistema Ticketmaster.