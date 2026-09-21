Estados Unidos asegura que “todas” las aerolíneas iraníes dejarán de operar este miércoles

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha asegurado este lunes que “todas” las aerolíneas iraníes dejarán de funcionar a partir de este miércoles, 23 de septiembre, debido a las sanciones impuestas por la Administración Trump.

“El 23 de septiembre, todas las aerolíneas iraníes, absolutamente todas, cerrarán sus operaciones en todo el mundo”, ha declarado durante una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CNBC.

“¿Y cómo lo haremos? Si aterrizan, no se les podrá suministrar combustible, no se les podrán prestar servicios de aterrizaje, no se les podrán vender billetes, o quedarán fuera del sistema del dólar”, ha agregado.

El Departamento del Tesoro sancionó a principios de septiembre a 36 entidades, incluidas 27 aerolíneas iraníes, a las que acusa de ayudar a trasladar armamento, personal y cargas que favorezcan al “régimen” de Irán, una medida encaminada a cortar las redes de financiación y la logística de la Guardia Revolucionaria iraní.