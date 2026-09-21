Confirman fecha de pago para pensionados que no han recibido la PGU de septiembre. Foto referencial de archivo

Recientemente se confirmó la fecha de pago para la Pensión Garantizada Universal (PGU), dirigida a los beneficiarios que todavía no cuentan con su monto correspondiente a este mes.

En concreto, pensionados de Bice Vida que no han cobrado su PGU recibirán el dinero depositado en su cuenta el próximo miércoles 23 de septiembre de forma automática , sin necesidad de realizar trámites.

La información también aplica a otros programas que se distribuyen mediante el Instituto de Previsión Social (IPS), según indicó el propio organismo.

¿Por qué no se pagó la PGU de septiembre?

De acuerdo al IPS algunos pensionados no recibieron el depósito de la PGU de este mes por un problema de información que afectó a Bice Vida.

Al respecto, el IPS activó un plan de contingencia que permitió a los pensionados de la mencionada compañía de seguros el cobro de su beneficio de forma presencial en sucursales de BancoEstado, hasta el 17 de septiembre.

En tanto, el organismo informó que este lunes 21 y martes 22 de septiembre no cuentan con pago presencial para las personas afectadas, porque dichos montos se encuentran en proceso de preparación ante el depósito bancario masivo.

Por lo tanto, los pensionados afectados que no han recibido su PGU y no la solicitaron de forma presencial durante la semana pasada tendrán su dinero el miércoles 23 de septiembre.