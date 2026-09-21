Las ciudades preferidas por los nómades digitales en 2026, según Nomads

Trabajar desde cualquier lugar convierte la elección de una ciudad en parte de la vida laboral. Pero, ¿qué destinos eligen quienes llevan su oficina en un computador?

Bangkok y Londres encabezan los registros de Nomads.com, antes conocida como Nomad List.

Su informe, consultado el 21 de septiembre de 2026, reúne 442.690 viajes y permite observar los destinos más frecuentados por su comunidad.

Las 15 ciudades favoritas de los nómades digitales

Puesto Ciudad Porcentaje de viajes 1 Bangkok 2,18% 2 Londres 2,17% 3 Barcelona 1,46% 4 París 1,46% 5 Nueva York 1,44% 6 Lisboa 1,44% 7 Berlín 1,41% 8 Ámsterdam 1,17% 9 San Francisco 1,11% 10 Chiang Mai 1,04% 11 Ciudad de México 0,96% 12 Tokio 0,93% 13 Canggu, Bali 0,89% 14 Singapur 0,88% 15 Estambul 0,85%

Ciudad de México lidera en Latinoamérica , mientras Buenos Aires ocupa el puesto 22 y Medellín, el 23.

Los porcentajes corresponden a los registros de la plataforma.

Qué buscan al elegir dónde vivir

Las ciudades preferidas por los nómades digitales en 2026, según Nomads

El costo de vida es una parte de la decisión. Según explicó a Bloomberg Andrew Amoils, director de Investigación de New World Wealth, la seguridad, la conectividad, el alojamiento, el idioma y las actividades culturales también influyen en las preferencias.

El académico José Andrés Rueda distingue dos necesidades complementarias: disponer de infraestructura confiable para trabajar y encontrar un entorno donde resulte atractivo vivir .

La primera incluye electricidad, Internet, transporte y servicios de salud. La segunda, gastronomía, espacios públicos, naturaleza y posibilidades de socializar.

El desafío de recibir trabajadores con mayores ingresos

Rueda también advierte que la llegada de profesionales con ingresos superiores a los locales puede presionar los precios si la oferta de vivienda no acompaña la demanda .

Su propuesta combina planificación habitacional, claridad tributaria y conexiones con universidades, emprendimientos y empresas.

Así, el aporte de estos visitantes podría extenderse al intercambio de conocimientos, mediante mentorías o actividades con estudiantes.