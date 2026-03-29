SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Con el año académico ya en marcha, la organización del tiempo se vuelve el principal desafío para estudiantes y profesionales. Conversamos con Trinidad Ramírez sobre cómo la reciente línea de Apple, encabezada por el inédito MacBook Neo y el potente MacBook Air M5, se integra en el día a día para optimizar el trabajo y las clases sin sacrificar movilidad ni autonomía.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Con la llegada de marzo y el inicio del año académico en Chile, Apple presentó el MacBook Neo, su laptop más accesible hasta la fecha, pensada especialmente para estudiantes.

    En paralelo, la firma actualizó su línea de MacBook Air ahora equipado con el potente chip M5. Más allá de las especificaciones técnicas (que puedes revisar al final de esta nota), el verdadero valor de estas herramientas radica en cómo resuelven problemas cotidianos de organización, portabilidad y rendimiento.

    Para aterrizar estas innovaciones a la realidad local, conversamos con Trinidad Ramírez. Creadora de contenido y fundadora de la papelería Entrelíneas, Ramírez tiene una rutina que exige maximizar cada minuto. Desde su experiencia, cuenta cómo la tecnología se ha convertido en una pieza fundamental de su metodología de estudio y trabajo.

    De la mochila pesada al ecosistema digital

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Si bien Ramírez dedica gran parte de su tiempo al mundo de la papelería y rescata los beneficios de escribir a mano, es categórica al señalar que en la actualidad lo análogo no siempre es lo más óptimo en términos de tiempo y portabilidad.

    En la universidad -dice en charla con La Tercera-, la velocidad con la que dictan los profesores hace que los estudiantes ya no acostumbren llevar cinco cuadernos distintos en la mochila.

    Frente a este escenario, Ramírez prefiere llevar sus apuntes digitalizados y sincronizados entre su celular, el iPad y el computador, reservando el uso del papel para disciplinas más artísticas como el lettering o para sus diarios personales.

    Esta digitalización se apoya fuertemente en la integración del ecosistema de Apple, el cual le genera un ahorro de tiempo significativo en su rutina. Funciones aparentemente simples, como copiar una fotografía en el iPhone y pegarla de inmediato en el Mac, son herramientas que elevan su productividad y le “regalan tiempo extra” para lidiar con sus estudios, su trabajo y los talleres que imparte.

    La IA como asistente de redacción y estudio

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Tanto el MacBook Air M5 como el nuevo MacBook Neo comparten la integración con Apple Intelligence y el sistema operativo macOS. Para alguien que gestiona una comunidad y una tienda, estas capacidades automatizan procesos tediosos.

    Ramírez utiliza la inteligencia artificial integrada en la aplicación de correos para ajustar el tono profesional de sus mensajes.

    Asegura que no redacta un mail desde cero hace al menos un año, lo que le quita una carga inmensa al comunicarse con clientes, proveedores y profesores.

    En el ámbito académico, utiliza la aplicación Pages para tomar los apuntes que dicta el profesor y luego le pide a la inteligencia artificial que los resuma o genere listas de puntos clave.

    Autonomía real: trabajar sin depender del enchufe

    Hablar de la portabilidad del equipo es hablar tanto de su peso como de su independencia energética. Ramírez, quien utiliza un MacBook Air, destaca que el computador es tan liviano que en ocasiones debe revisar su cartera para asegurarse de que lo lleva consigo.

    Su flujo de trabajo es exigente: edita videos pesados compuestos por múltiples clips de hasta 10 minutos, manteniendo simultáneamente unas 20 pestañas de Safari abiertas junto con su correo y el software de edición. A pesar de esta sobrecarga, afirma que el sistema nunca se ha quedado pegado ni la ha obligado a forzar reinicios.

    Esta potencia viene acompañada de una autonomía que le permite trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche sin problemas. De hecho, en su búsqueda de cafeterías para trabajar, nunca se fija si hay enchufes disponibles, ya que sencillamente no sale de su casa con el cargador.

    ¿MacBook Neo o MacBook Air M5?

    Trinidad Ramírez, creadora de Entrelíneas

    Al momento de aconsejar a estudiantes o jóvenes profesionales sobre qué equipo elegir, Ramírez aterriza las expectativas a la realidad económica y de uso.

    Mientras que el MacBook Air está orientado a “creadores y usuarios que buscan la experiencia completa y avanzada”, el MacBook Neo se perfila como “una alternativa sumamente capaz a prácticamente la mitad del precio del Air”.

    Ramírez señala que el Neo cumple perfectamente con lo que requiere un estudiante, destacando su pantalla antirreflejo que permite trabajar al aire libre, y su capacidad para manejar múltiples páginas, correos y contenido multimedia en alta calidad.

    Si el usuario no necesita editar videos pesados ni correr aplicaciones de alto rendimiento, no es indispensable invertir en la máquina más costosa. Para ella, el MacBook Neo “revoluciona el mercado al bajar la barrera de entrada a los 600.000 pesos chilenos”, abriendo la puerta del ecosistema Apple “a personas que antes veían el salto a Mac como un lujo inalcanzable”.

    A esto se suma el factor estético. El diseño elegante y los materiales de calidad funcionan, según la creadora de contenido, “como una motivación psicológica al momento de sentarse a trabajar o estudiar”.

    Ficha técnica: MacBook Neo vs MacBook Air M5

    EspecificacionesMacBook NeoMacBook Air M5
    Público objetivoEstudiantes y nuevos usuarios que buscan la experiencia Mac a un precio accesibleProfesionales, creadores de contenido y estudiantes avanzados que requieren alto rendimiento
    ProcesadorApple A18 Pro, enfocado en eficiencia energética y rendimiento diarioApple M5 (CPU de hasta 10 núcleos y GPU de hasta 10 núcleos), con Neural Engine avanzado
    PantallaLiquid Retina de 13 pulgadas (2408 x 1506) con 500 nits y revestimiento antirreflejoLiquid Retina de 13,6 o 15,3 pulgadas con 500 nits de brillo
    Memoria8 GB de memoria unificada16 GB de memoria unificada
    AlmacenamientoSSD desde 256 GBSSD desde 512 GB
    BateríaHasta 16 horas de autonomía aseguradaHasta 24 horas de batería para uso intensivo ininterrumpido
    Sistema operativo e IAmacOS Tahoe y Apple IntelligencemacOS Tahoe y Apple Intelligence
    ColoresPlata, rosado rubor, amarillo cítrico e índigoAzul cielo, plata, blanco estelar y medianoche
    Precio ChileDesde $649.990 (con opciones para educación desde $549.990)Desde $1.249.990 (con opciones para educación desde $1.135.990)

    Lee también:

    Más sobre:AppleMacBook NeoMacBook AirM5MacBook Air M5Precio ChileLaptopsComputadoresMacbooksmacOSTrinidad RamírezEntrelíneasPapeleríaInteligencia artificialApple IntelligenceAutonomíaA18 ProLiquid RetinaSSDmacOS Tahoeprecio MacBook Chilepantalla antirreflejocorreo con IAPages resúmenes IAedición de video en MacTecnología

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Frente Amplio rechaza decisión del gobierno de revertir expropiación de Colonia Dignidad

    Netanyahu ordena ampliar ocupación israelí en el sur del Líbano

    Minutos de silencio y señales de duelo: Colegio de Profesores llama a manifestarse por crimen de inspectora en Calama

    Lagos Weber por rol de la oposición ante el gobierno de Kast: “Tiene, en su conjunto, que encontrar un tono y un norte”

    Cuatro detenidos tras violento robo a farmacia en Lo Prado: persecución terminó con disparos en Ruta 68

    Oficialismo y oposición chocan posiciones ante reversión de la expropiación de Colonia Dignidad

    Lo más leído

    1.
    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming

    Avisan sobre marejadas desde este lunes entre Coquimbo y el Golfo de Arauco

    Avisan sobre marejadas desde este lunes entre Coquimbo y el Golfo de Arauco

    Dónde y a qué hora ver el amistoso internacional de Colombia vs. Francia

    Dónde y a qué hora ver el amistoso internacional de Colombia vs. Francia

    Frente Amplio rechaza decisión del gobierno de revertir expropiación de Colonia Dignidad
    Chile

    Frente Amplio rechaza decisión del gobierno de revertir expropiación de Colonia Dignidad

    Minutos de silencio y señales de duelo: Colegio de Profesores llama a manifestarse por crimen de inspectora en Calama

    Lagos Weber por rol de la oposición ante el gobierno de Kast: “Tiene, en su conjunto, que encontrar un tono y un norte”

    Ministro García estima que terminarán el año con un déficit fiscal efectivo de US$8.000 millones
    Negocios

    Ministro García estima que terminarán el año con un déficit fiscal efectivo de US$8.000 millones

    El mercado de los combustibles: cómo opera, quiénes participan y cuánto ganan

    Presidenta del Banco Central y alza de combustibles: “Vamos a actuar oportunamente para el control de la inflación”

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    2 formas simples para mejorar tu desayuno: te dará más energía, pero también ayudará a mantener o bajar de peso

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades

    Los pilotos de la F1 se lanzan contra la FIA y exigen mayor seguridad tras impactante accidente de Bearman en Japón
    El Deportivo

    Los pilotos de la F1 se lanzan contra la FIA y exigen mayor seguridad tras impactante accidente de Bearman en Japón

    En medio de la lucha por el descenso: Tottenham anuncia el despido del entrenador Igor Tudor

    Máximo goleador en Uruguay: Salomón Rodríguez continúa con su renacer y anota un doblete para Montevideo City Torque

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales
    Tecnología

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Bayly’s en las rocas: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Bayly’s en las rocas: un relato de Jaime Bayly

    Daredevil según su dupla central: “Nos hemos convertido en un gran equipo para darles a los fans lo que quieren”

    Isabel Allende: “Los del Boom eran un club cerrado, todos hombres y las mujeres no participábamos para nada”

    Netanyahu ordena ampliar ocupación israelí en el sur del Líbano
    Mundo

    Netanyahu ordena ampliar ocupación israelí en el sur del Líbano

    Netanyahu defiende actuar policial tras bloqueo a líder católico en Jerusalén durante Domingo de Ramos

    Policía israelí impidió celebración de Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”
    Paula

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes

    Dentro de una consulta de sexo tántrico