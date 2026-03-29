Con la llegada de marzo y el inicio del año académico en Chile, Apple presentó el MacBook Neo, su laptop más accesible hasta la fecha, pensada especialmente para estudiantes.

En paralelo, la firma actualizó su línea de MacBook Air ahora equipado con el potente chip M5. Más allá de las especificaciones técnicas (que puedes revisar al final de esta nota), el verdadero valor de estas herramientas radica en cómo resuelven problemas cotidianos de organización, portabilidad y rendimiento .

Para aterrizar estas innovaciones a la realidad local, conversamos con Trinidad Ramírez. Creadora de contenido y fundadora de la papelería Entrelíneas, Ramírez tiene una rutina que exige maximizar cada minuto. Desde su experiencia, cuenta cómo la tecnología se ha convertido en una pieza fundamental de su metodología de estudio y trabajo.

De la mochila pesada al ecosistema digital

MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

Si bien Ramírez dedica gran parte de su tiempo al mundo de la papelería y rescata los beneficios de escribir a mano, es categórica al señalar que en la actualidad lo análogo no siempre es lo más óptimo en términos de tiempo y portabilidad.

En la universidad -dice en charla con La Tercera-, la velocidad con la que dictan los profesores hace que los estudiantes ya no acostumbren llevar cinco cuadernos distintos en la mochila.

Frente a este escenario, Ramírez prefiere llevar sus apuntes digitalizados y sincronizados entre su celular, el iPad y el computador , reservando el uso del papel para disciplinas más artísticas como el lettering o para sus diarios personales.

Esta digitalización se apoya fuertemente en la integración del ecosistema de Apple, el cual le genera un ahorro de tiempo significativo en su rutina. Funciones aparentemente simples, como copiar una fotografía en el iPhone y pegarla de inmediato en el Mac, son herramientas que elevan su productividad y le “regalan tiempo extra” para lidiar con sus estudios, su trabajo y los talleres que imparte.

La IA como asistente de redacción y estudio

MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

Tanto el MacBook Air M5 como el nuevo MacBook Neo comparten la integración con Apple Intelligence y el sistema operativo macOS. Para alguien que gestiona una comunidad y una tienda, estas capacidades automatizan procesos tediosos.

Ramírez utiliza la inteligencia artificial integrada en la aplicación de correos para ajustar el tono profesional de sus mensajes.

Asegura que no redacta un mail desde cero hace al menos un año , lo que le quita una carga inmensa al comunicarse con clientes, proveedores y profesores.

En el ámbito académico, utiliza la aplicación Pages para tomar los apuntes que dicta el profesor y luego le pide a la inteligencia artificial que los resuma o genere listas de puntos clave.

Autonomía real: trabajar sin depender del enchufe

Hablar de la portabilidad del equipo es hablar tanto de su peso como de su independencia energética. Ramírez, quien utiliza un MacBook Air, destaca que el computador es tan liviano que en ocasiones debe revisar su cartera para asegurarse de que lo lleva consigo.

Su flujo de trabajo es exigente: edita videos pesados compuestos por múltiples clips de hasta 10 minutos, manteniendo simultáneamente unas 20 pestañas de Safari abiertas junto con su correo y el software de edición. A pesar de esta sobrecarga, afirma que el sistema nunca se ha quedado pegado ni la ha obligado a forzar reinicios.

Esta potencia viene acompañada de una autonomía que le permite trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche sin problemas. De hecho, en su búsqueda de cafeterías para trabajar, nunca se fija si hay enchufes disponibles, ya que sencillamente no sale de su casa con el cargador.

¿MacBook Neo o MacBook Air M5?

Trinidad Ramírez, creadora de Entrelíneas

Al momento de aconsejar a estudiantes o jóvenes profesionales sobre qué equipo elegir, Ramírez aterriza las expectativas a la realidad económica y de uso .

Mientras que el MacBook Air está orientado a “creadores y usuarios que buscan la experiencia completa y avanzada”, el MacBook Neo se perfila como “una alternativa sumamente capaz a prácticamente la mitad del precio del Air”.

Ramírez señala que el Neo cumple perfectamente con lo que requiere un estudiante, destacando su pantalla antirreflejo que permite trabajar al aire libre , y su capacidad para manejar múltiples páginas, correos y contenido multimedia en alta calidad.

Si el usuario no necesita editar videos pesados ni correr aplicaciones de alto rendimiento, no es indispensable invertir en la máquina más costosa. Para ella, el MacBook Neo “revoluciona el mercado al bajar la barrera de entrada a los 600.000 pesos chilenos”, abriendo la puerta del ecosistema Apple “a personas que antes veían el salto a Mac como un lujo inalcanzable”.

A esto se suma el factor estético. El diseño elegante y los materiales de calidad funcionan, según la creadora de contenido, “como una motivación psicológica al momento de sentarse a trabajar o estudiar”.

Ficha técnica: MacBook Neo vs MacBook Air M5