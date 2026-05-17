SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Pavez defiende indicación migratoria y asegura que no implica “reportar” a extranjeros irregulares

    El subsecretario del Interior sostuvo en Estado Nacional de TVN que la propuesta busca facilitar notificaciones en procedimientos migratorios y descartó que el gobierno vaya a retirarla. Además, defendió la promesa del Presidente José Antonio Kast de “cambiar la mano” en materia migratoria.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    En la imagen, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. MARIO TELLEZ

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la indicación migratoria presentada por el gobierno y descartó que el Ejecutivo vaya a retirarla, pese a las dudas generadas por sus eventuales efectos en áreas como salud y educación.

    En entrevista con Estado Nacional de TVN, Pavez explicó que la norma forma parte de un proyecto de ley que busca mejorar los procedimientos de expulsión. “De ninguna manera”, respondió al ser consultado sobre si el gobierno evaluaba echar pie atrás con la indicación.

    La propuesta establece que órganos del Estado, instituciones previsionales, de salud y establecimientos educacionales, entre otros, deberán entregar antecedentes requeridos por la autoridad migratoria respecto de extranjeros que sean parte de procedimientos migratorios en tramitación.

    Pavez insistió en que la indicación no crea una obligación general de denunciar a personas migrantes en situación irregular. Según sostuvo, el objetivo es acceder a datos de contacto, como domicilio, teléfono o correo electrónico, para poder notificar procedimientos administrativos.

    Pavez defiende indicación migratoria y asegura que no implica “reportar” a extranjeros irregulares FRANCISCO PAREDES

    “En ningún caso es como se dijo (...) que aquí hay una obligación de reporte de migrantes”, afirmó el subsecretario, apuntando a que la información solo sería usada para fines vinculados a la ley de migración y bajo el marco de la ley de datos personales.

    La autoridad también abordó las aprensiones planteadas desde el área sanitaria, luego de que se advirtiera que la medida podría desincentivar la asistencia de migrantes a centros de salud por temor a ser expulsados.

    Pavez señaló que esa preocupación es legítima, pero aseguró que el gobierno no cree que se produzca ese efecto. “No se le va a negar la atención de salud a nadie”, sostuvo, agregando que la indicación no afectará la oferta sanitaria ni educacional.

    El subsecretario comparó la herramienta con facultades que ya existen en el ámbito penal, señalando que el Ministerio Público puede requerir antecedentes a instituciones públicas durante investigaciones. En este caso, dijo, se busca entregar una facultad similar para procedimientos administrativos migratorios.

    Pavez defiende indicación migratoria y asegura que no implica “reportar” a extranjeros irregulares. En la imagen, protestas por medidas del Gobierno en Salud.

    Según explicó, la medida fue solicitada por la PDI y el Servicio Nacional de Migración, debido a las dificultades para ubicar a personas una vez iniciado un procedimiento sancionatorio. “Cuando yo voy a materializar, la persona no está”, señaló.

    Consultado por la promesa del Presidente José Antonio Kast respecto de la expulsión de migrantes, Pavez sostuvo que el compromiso del Mandatario fue producir un “cambio de mano” en migración, seguridad y economía.

    No hay ninguna cuña (...) en que el presidente diga que el 11 de marzo se iban a expulsar a todas las personas, porque eso no es posible de hacer”, afirmó.

    En esa línea, defendió que el gobierno está avanzando en materia migratoria y aseguró que existen cifras mejores que las del gobierno anterior en expulsiones, ingresos por pasos no habilitados y reconducciones.

    Pavez defiende indicación migratoria y asegura que no implica “reportar” a extranjeros irregulares. En la imagen, el Presidente José Antonio Kast. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Punta Peuco y plan carcelario

    Pavez también fue consultado por el futuro de Punta Peuco, luego de que el Presidente Kast planteara que no corresponde que presos comunes compartan recinto con condenados por delitos de lesa humanidad.

    Ante la pregunta de si el gobierno retrotraerá el decreto que convirtió Punta Peuco en un penal común, el subsecretario evitó dar una respuesta cerrada y señaló que el tema será informado por el Ministerio de Justicia.

    “El gobierno lo que va a hacer (...) es revisar la forma en que hoy día está administrada la población penal”, afirmó, señalando que existen criterios como peligrosidad, sexo o edad para ordenar a las personas privadas de libertad.

    En ese sentido, adelantó que el Ejecutivo trabaja en un plan de reordenamiento carcelario y que habrá novedades “en los próximos días”, aunque insistió en que no le corresponde comunicar una decisión específica sobre Punta Peuco.

    Pavez defiende indicación migratoria y asegura que no implica “reportar” a extranjeros irregulares. En la imagen: cárcel de Punta Peuco. ANDRES PINA/ATON CHILE
    Más sobre:Máximo PavézSubsecretario del InteriorGobiernoSubsecretaríaMinisterio del InteriorMigraciónSaludSeguridadJosé Antonio KastEducación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuba difunde guía para proteger a la población ante una eventual agresión militar

    Irán advierte que EE.UU. sufrirá “consecuencias aún más contundentes” si materializan nueva ofensiva

    Quién es Alex Saab, el empresario colombiano deportado por Venezuela a Estados Unidos

    Cómo las actividades artísticas y culturales pueden retrasar el envejecimiento, según una investigación

    Por qué las aves urbanas le tienen más miedo a mujeres que hombres, según un estudio

    Ataque masivo de 500 drones ucranianos deja al menos tres muertos en la región de Moscú

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Cobresal vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Cobresal vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Madrid en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 17 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 17 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Cobresal vs. Universidad de Chile en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Cobresal vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Madrid en TV y streaming

    Fallece Joaquín Lavín Pradenas, padre del exalcalde de Las Condes, a los 99 años

    Quiénes son y qué hacen los cinco hijos de Juan Hurtado Vicuña
    Negocios

    Quiénes son y qué hacen los cinco hijos de Juan Hurtado Vicuña

    Nicolás Eyzaguirre: “Hay una cierta visión ideológica que piensa que cuanto más pequeño el Estado, mejor”

    La escuela que sobrevivió a Humberto Maturana

    Cómo las actividades artísticas y culturales pueden retrasar el envejecimiento, según una investigación
    Tendencias

    Cómo las actividades artísticas y culturales pueden retrasar el envejecimiento, según una investigación

    Por qué las aves urbanas le tienen más miedo a mujeres que hombres, según un estudio

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Una nueva era en Londres: Chelsea oficializa a Xabi Alonso como su nuevo técnico
    El Deportivo

    Una nueva era en Londres: Chelsea oficializa a Xabi Alonso como su nuevo técnico

    Vicente Pizarro y Di María, eliminados: River Plate supera a Rosario Central y se mete en la final del Apertura

    El diagnóstico de Ricardo Gareca tras recordar su fallido paso en la Roja: “Chile está en un periodo de poca paciencia”

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?
    Tecnología

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez
    Cultura y entretención

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez

    Tamara Ferreira, la actriz que volvió del coma: “El roce con la muerte lo desarma todo”

    Kleber Mendonça Filho: “Estoy muy bien con que haya un chico que demore dos semanas en terminar El Agente Secreto”

    Cuba difunde guía para proteger a la población ante una eventual agresión militar
    Mundo

    Cuba difunde guía para proteger a la población ante una eventual agresión militar

    Irán advierte que EE.UU. sufrirá “consecuencias aún más contundentes” si materializan nueva ofensiva

    Quién es Alex Saab, el empresario colombiano deportado por Venezuela a Estados Unidos

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada