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    Cuba difunde guía para proteger a la población ante una eventual agresión militar

    El documento de la Defensa Civil entrega recomendaciones para “proteger, resistir, sobrevivir y vencer”, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos y de una profunda crisis energética y socioeconómica en la isla.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Cuba difunde guía para proteger a la población ante una eventual agresión militar Europa Press/Contacto/Maksim Kon

    El organismo de Defensa Civil de Cuba difundió en los últimos días una “guía” para “proteger a la población ante una agresión militar”, según publicaciones realizadas por varios sitios oficiales provinciales.

    La difusión del documento, que no ha sido replicado a nivel nacional por los medios estatales, se produce en medio de un escenario de creciente tensión entre Washington y La Habana, enfrentados ideológicamente desde hace más de seis décadas.

    El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, impone desde fines de enero un bloqueo energético a la isla, bajo el argumento de que Cuba representa una “amenaza excepcional” para su seguridad por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.

    En paralelo, John Ratcliffe, director de la principal agencia de inteligencia estadounidense, viajó a La Habana para reunirse con altos cargos cubanos y abordar la profunda crisis que atraviesa el país.

    Cuba difunde guía para proteger a la población ante una eventual agresión militar

    El documento del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil está dirigido “a todas las familias cubanas” y entrega información “práctica” para “proteger la vida ante posibles ataques del enemigo”, según un comunicado divulgado en el Portal del ciudadano de la provincia de La Habana.

    La radio provincial de Sancti Spíritus, en el centro del país, también publicó la información en su sitio web, con la posibilidad de descargar el instructivo.

    “Proteger, resistir, sobrevivir y vencer”

    Titulado “Proteger, resistir, sobrevivir y vencer”, el documento recoge una serie de recomendaciones para la población ante un eventual escenario de agresión militar.

    Entre las medidas, se incluye la preparación de “una mochila familiar” con agua potable, alimentos listos para consumir, radio con energía alternativa, linterna, medicamentos y artículos de higiene.

    El instructivo también llama a prestar atención a las “señales de alarma aérea”, conocer medidas de primeros auxilios e informarse a través de los consejos de defensa locales.

    La difusión del documento ha sido más bien discreta y se da en momentos en que Cuba, de 9,6 millones de habitantes, enfrenta una crisis socioeconómica sin precedentes.

    Cuba difunde guía para proteger a la población ante una eventual agresión militar [e]JOAQUIN HERNANDEZ
    Más sobre:CubaAtaqueCentroaméricaEstados UnidosWashingtonLa Habana

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