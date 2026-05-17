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    Por qué las aves urbanas le tienen más miedo a mujeres que hombres, según un estudio

    Un estudio realizado en cinco países europeos reveló que aves urbanas de 37 especies distintas huyen antes cuando se les acerca una mujer que un hombre.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Por qué las aves urbanas le tienen más miedo a mujeres que hombres, según un estudio. Foto: Unsplash

    Los observadores de aves podrían tener una ventaja inesperada al momento de acercarse sigilosamente para fotografiar un pájaro en un parque urbano: ser hombres.

    Esa es una de las conclusiones más llamativas de un reciente estudio publicado en la revista People and Nature, que descubrió que decenas de aves comunes en ciudades europeas reaccionan con mayor temor ante la presencia de mujeres que de hombres.

    Por qué las aves urbanas le tienen más miedo a mujeres que hombres, según un estudio. Foto: Pexels

    La investigación fue realizada en Francia, Alemania, Polonia, España y República Checa.

    Allí, científicos analizaron más de 2.000 aproximaciones a aves pertenecientes a 37 especies distintas, incluyendo mirlos, petirrojos, gorriones, urracas, cuervos, patos y pájaros carpinteros.

    La ventaja de los hombres

    Según informó ScienceAlert, el resultado sorprendió incluso a los propios investigadores: en promedio, las aves permitían que los hombres se acercaran cerca de un metro más antes de escapar.

    “Como mujer que trabaja sobre el terreno, me sorprendió que las aves reaccionaran de forma diferente ante nosotros”, afirmó la ecóloga Yanina Benedetti, de la Universidad Checa de Ciencias de la Vida de Praga.

    “Muchos estudios de comportamiento parten de la base de que un observador humano es neutral, pero este no fue el caso de las aves urbanas en nuestro estudio”, agregó.

    Lo más desconcertante para los científicos es que el patrón se repitió en prácticamente todas las especies observadas.

    “Esta es quizás la parte más interesante de nuestro estudio”, señaló el biólogo Federico Morelli, de la Universidad de Turín. “Hemos identificado un fenómeno, pero realmente no sabemos por qué”.

    Las precauciones del estudio

    Para evitar sesgos, los investigadores diseñaron un protocolo estricto.

    En cada prueba, un hombre y una mujer de estatura similar y vestidos con los mismos colores se acercaban al ave caminando en línea recta, a velocidad constante y mirando directamente al animal.

    Además, alternaban quién iniciaba la aproximación.

    Las científicas participantes tampoco podían realizar observaciones durante su período menstrual y, si tenían el pelo largo, debían llevarlo recogido, con el objetivo de reducir diferencias visuales o químicas.

    Aun así, las aves parecían captar señales extremadamente sutiles. “Las aves urbanas reaccionan claramente a señales sutiles que los humanos no perciben fácilmente”, explicó Benedetti.

    Por qué las aves urbanas le tienen más miedo a mujeres que hombres, según un estudio. Foto: Pexels

    Teorías de este fenómeno

    Por ahora, los investigadores solo pueden especular sobre las razones detrás del fenómeno.

    Una posibilidad es que las aves distingan diferencias fisiológicas o químicas entre hombres y mujeres, incluso a través del olfato.

    Aunque durante décadas se creyó que las aves tenían un sentido del olfato poco desarrollado, investigaciones recientes han demostrado lo contrario.

    Muchas especies poseen sistemas olfativos sofisticados y podrían detectar diferencias corporales humanas imperceptibles para nosotros.

    Estudios previos ya habían observado comportamientos similares en otros animales. Ratones de laboratorio, por ejemplo, muestran mayores niveles de estrés cuando son manipulados por hombres.

    Reacciones parecidas también se han registrado en caballos, vacas y monos en cautiverio.

    Sin embargo, en el caso de las aves urbanas ocurrió algo inverso: parecían sentirse más incómodas ante las mujeres.

    “Creo firmemente en nuestros resultados, que demuestran que las aves urbanas reaccionan de manera diferente según el sexo de la persona que se les acerca, pero no puedo explicarlos ahora mismo”, reconoció Daniel Blumstein, biólogo conservacionista de la Universidad de California en Los Ángeles.

    “Sencillamente, aún no tenemos una explicación concluyente”.

    Para los autores, el hallazgo abre nuevas preguntas sobre cómo los animales perciben a los humanos en entornos urbanos.

    “Este estudio pone de relieve cómo los animales en las ciudades ‘ven’ a los humanos, lo que tiene implicaciones para la ecología urbana y la igualdad en la ciencia”, concluyó Benedetti.

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