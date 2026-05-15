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    Qué es el dengue, síntomas y qué tan probable es que llegue a Chile continental, tras el brote en Isla de Pascua

    El brote de dengue en Rapa Nui ya suma 24 casos confirmados. Una doctora infectóloga explica los síntomas, cómo se transmite el virus y el riesgo real para Chile continental.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Qué es el dengue, síntomas y qué tan probable es que llegue a Chile continental, tras el brote en Isla de Pascua

    Desde hace más de un año, está vigente una alerta amarilla del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) por dengue en Rapa Nui. Según el último reporte, hay un reciente brote con 24 confirmados y dos casos sospechosos, aunque sin hospitalizaciones.

    Esta enfermedad, transmitida por el mosquito Aedes aegypti, se da únicamente por picadura. No existe evidencia de contagio entre personas.

    Además, según información del Instituto de Salud Pública (ISP), ya hubo reportes de la presencia del mosquito del dengue —la mayoría, importados— en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso e, incluso, la Región Metropolitana.

    Esto es todo lo que debes saber sobre el dengue, sus síntomas y la probabilidad de que el brote de Isla de Pascua se extienda hacia Chile continental.

    Qué es el dengue, síntomas y qué tan probable es que llegue a Chile continental, tras el brote en Isla de Pascua

    Qué es el dengue

    “El dengue es una enfermedad viral transmitida a los seres humanos a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, comienza a explicar la Dra. María Luz Endeiza, infectóloga pediátrica de la Clínica Universidad de los Andes, a La Tercera.

    Esta enfermedad se transmite exclusivamente a través de la picadura de un mosquito infectado con el virus. No es posible el contagio de persona a persona, ni por superficies, agua ni alimentos.

    La experta puntualiza que esta enfermedad puede provocar complicaciones. La forma más grave es el dengue hemorrágico, que puede ser fatal.

    “No existe ningún tratamiento antiviral efectivo, por lo que el manejo es de soporte: control del dolor y la fiebre, transfusiones de sangre y monitoreo de órganos vitales como el hígado y los riñones”, asegura.

    Además, quienes están en mayor riesgo por un dengue grave son las mujeres embarazadas, pacientes inmunosuprimidos, niños pequeños y adultos mayores. También quienes ya han tenido dengue al menos una vez.

    Síntomas del dengue

    Los síntomas del dengue suelen aparecer entre 4 y 10 días después de la picadura. Ante cualquier señal, es necesario avisar a las autoridades sanitarias. Entre los más frecuentes están:

    • Fiebre alta entre 39 y 40 °C.
    • Dolor de cabeza intenso (especialmente retroocular).
    • Molestias detrás de los ojos.
    • Dolores musculares y articulares.
    • Cansancio extremo.
    • Erupciones en la piel (solo en algunos casos).
    • Algunos pacientes pueden tener síntomas gastrointestinales, como diarrea o vómitos.

    Aunque en general los pacientes infectados suelen llevar la enfermedad con síntomas leves, pueden haber casos de gravedad. Las señales de alerta de que el dengue es preocupante y requiere atención médica de urgencia son:

    • Hemorragias.
    • Dolor abdominal intenso.
    • Dificultad para respirar.
    Qué es el dengue, síntomas y qué tan probable es que llegue a Chile continental, tras el brote en Isla de Pascua Tendencias / La Tercera

    “Se debe consultar a un médico si los síntomas, fiebre intensa y dolores musculares, persisten más de dos o tres días, especialmente si en las dos semanas previas se ha viajado a zonas con presencia de dengue, como Isla de Pascua en este caso, países de América Central, América del Sur o el sudeste asiático”.

    Es importante también transparentar al médico cualquier viaje que se haya realizado antes de los síntomas, pues pueden confundirse con otras afecciones, como la influenza.

    ¿Podrían aparecer brotes de dengue fuera de la Isla de Pascua?

    Aunque una persona se infecte por la picadura de un mosquito en Isla de Pascua y luego viaje a Chile continental, no puede contagiar a otras personas con las que conviva, ya que la enfermedad no se transmite de persona a persona.

    La única forma de que esto pasara, es “en circunstancias extremas como una transfusión de sangre con virus activo”.

    En cambio, el escenario de riesgo sería si es que el mosquito Aedes aegypti estuviera presente en territorio continental. Ahí sí podría transmitir el virus a otras personas y eventualmente generar un brote.

    “Por eso es fundamental mantener un estricto control sobre la presencia de este mosquito en Chile continental y evitar las condiciones que favorezcan su reproducción”, dice la experta.

    Qué es el dengue, síntomas y qué tan probable es que llegue a Chile continental, tras el brote en Isla de Pascua

    Para prevenir el contagio, quienes viajen a zonas de riesgo deben utilizar repelentes con DEET (dietiltoluamida) en concentraciones de 25% o más, “lo que garantiza entre cuatro y seis horas de protección por aplicación”, explica la Dra. Endeiza.

    “El repelente debe aplicarse varias veces al día, especialmente al amanecer y al atardecer, que son los momentos de mayor actividad del mosquito”.

    Además, hay otras medidas que pueden tomarse, además del repelente, como eliminar cualquier recipiente que acumule agua estancada, como neumáticos, baldes, macetas, ya que constituyen sitios de reproducción de las larvas.

    También existe una vacuna, sin embargo, no está disponible en Chile y tampoco se recomienda para viajeros que visitan zonas endémicas por tiempos cortos.

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