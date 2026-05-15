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    Cómo hacer que tu casa huela bien sin llenarla de contaminantes y químicos

    Aunque algunos ingredientes de aromatizantes se usan desde hace décadas y no suponen un daño inmediato, los expertos advierten que la exposición frecuente y prolongada podría tener efectos en la salud.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cómo hacer que tu casa huela bien sin llenarla de contaminantes y químicos

    Encender una vela antes de un baño relajante, rociar con ambientador antes de que lleguen visitas o enchufar un difusor mientras ordenas la casa son prácticas comunes alrededor del mundo.

    Pero, según una nota publicada por The Washington Post, esos aromas agradables suelen tener un costo: la liberación de partículas y aerosoles en el aire interior que inevitablemente terminamos inhalando.

    “Los investigadores han documentado más de 2.500 ingredientes químicos utilizados para fabricar fragancias”, explicó Marie Bourgeois, investigadora en toxicología y profesora asociada de la Facultad de Salud Pública de la Universidad del Sur de Florida.

    “La mayoría se han utilizado durante décadas. Para que quede claro, su presencia no implica ningún daño”, añadió.

    Sin embargo, los expertos advierten que la exposición frecuente y prolongada podría implicar riesgos, aunque no está claro cuánto habría que inhalar exactamente para experimentar efectos negativos.

    Cómo hacer que tu casa huela bien sin llenarla de contaminantes y químicos. Foto: Pexels

    ¿Qué contiene realmente el olor a “frescura”?

    Velas aromáticas, difusores y sprays liberan una mezcla de aerosoles, principalmente VOCs (compuestos orgánicos volátiles, por sus siglas en inglés) y nanopartículas.

    Los VOCs son gases emitidos por líquidos y sólidos, entre ellos el benceno, el tolueno, el formaldehído y el acetaldehído.

    También se desprenden de pinturas, productos de limpieza, estufas a gas y alfombras nuevas.

    “Los VOCs son un grupo de compuestos extraordinariamente grande y diverso”, señaló Bourgeois. Su impacto depende de la toxicidad específica de cada compuesto y de la cantidad y duración de la exposición.

    Manu D. Kaushal, neumólogo de MedStar Health en Maryland, advirtió que “la exposición a los VOCs puede afectar la función pulmonar y aumentar la inflamación del revestimiento de las vías respiratorias”.

    Entre los síntomas más comunes mencionó tos, irritación de garganta, sibilancias y dificultad para respirar. Las personas con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) son especialmente vulnerables.

    Cómo hacer que tu casa huela bien sin llenarla de contaminantes y químicos. Foto: Pexels

    A esto se suman las nanopartículas o partículas ultrafinas, que se forman cuando los VOCs reaccionan con el ozono presente en interiores.

    Andrés Splenser, endocrinólogo del Memorial Hermann de Houston, explicó que los difusores de aceites esenciales pueden emitir terpenos como el limoneno o el alfa-pineno.

    “Estos reaccionan con el ozono del interior de los edificios para formar contaminantes secundarios, como el formaldehído y las partículas ultrafinas”, agregó.

    Por su tamaño, pueden penetrar profundamente en los pulmones y se han asociado con mayor riesgo cardiovascular y respiratorio.

    Sin embargo, los especialistas coinciden en que no se trata de desechar todo producto perfumado de inmediato, sino de reducir la exposición de manera gradual.

    A continuación, consejos para tener una casa con buen olor y más saludable:

    1. Eliminar los olores desde la raíz

    Antes de encender una vela, conviene atacar el problema: sacar la basura con frecuencia, limpiar el refrigerador, lavar textiles (incluidas las camas de mascotas) y revisar posibles focos de humedad o moho.

    2. Leer las etiquetas

    El endocrinólogo Splenser recomienda evitar productos con ftalatos, especialmente ftalato de dietilo y di(2-etilhexilo), conocidos disruptores endocrinos.

    “Interfieren con la señalización de andrógenos y estrógenos, alteran el metabolismo de la hormona tiroidea e interrumpen el desarrollo reproductivo”, explicó.

    También se sugiere preferir productos libres de terpenos (como limoneno o linalol), benceno, formaldehído y almizcles sintéticos.

    Aunque las velas de cera de abeja o soja pueden producir menos hollín, “cualquier vela encendida libera VOCs y partículas”, advirtió Bourgeois.

    3. Usar fragancias con moderación y ventilación

    Abrir ventanas o usar extractores ayuda a diluir contaminantes, aunque el aire exterior también puede traer polen o polución.

    Reducir el tiempo de combustión de una vela y mantener la mecha corta disminuye la producción de hollín y la liberación de VOCs y partículas.

    4. Apostar por aromas caseros

    Hervir cáscaras de cítricos con canela o clavos en una olla eléctrica, colocar hierbas frescas como romero o eucalipto, preparar popurrí natural o usar bicarbonato de sodio y café como absorbentes de olores son alternativas más suaves.

    Eso sí, Bourgeois recuerda que “todos los métodos naturales dependen de los VOCs”. En otras palabras, ningún aroma es completamente libre de química.

    La clave está en la moderación, la ventilación y el sentido común para que el hogar huela bien sin comprometer la salud.

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