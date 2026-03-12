SUSCRÍBETE
    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Un artículo de The New York Times consultó a dermatólogos y expertos en textiles para explicar qué sustancias pueden quedar en las prendas recién compradas.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque

    Cada vez que alguien compra una prenda nueva surge la misma duda: ¿es realmente necesario lavarla antes de usarla por primera vez?

    Aunque muchas personas pasan por alto ese paso, dermatólogos consultados por The New York Times aseguran que sí puede ser una buena idea, especialmente para quienes tienen la piel sensible.

    La doctora Susan Massick, dermatóloga del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, señaló al medio estadounidense que no es raro que pacientes acudan a consulta con irritaciones asociadas a ropa recién comprada.

    Estas reacciones suelen aparecer en zonas donde hay más fricción, como las axilas, la cintura, la ingle o el cuello.

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Textiles y productos químicos

    Una de las razones es que la ropa nueva puede contener distintas sustancias potencialmente irritantes.

    La dermatóloga Shamsa Kanwal, consultada por el diario, explicó que durante la fabricación de textiles se utilizan miles de productos químicos.

    Entre ellos hay fungicidas, fragancias y agentes de acabado que ayudan a reducir arrugas, evitar manchas o prolongar la vida útil de las prendas.

    Los tintes también pueden ser responsables de algunas reacciones. Los llamados tintes azoicos, frecuentes en materiales sintéticos como el poliéster, se encuentran entre los más señalados por los especialistas.

    A esto se suman otros compuestos como el formaldehído, utilizado para prevenir arrugas, o incluso residuos de pesticidas presentes en prendas de algodón.

    Un estudio de 2022 realizado por investigadores españoles analizó 120 prendas para bebés, niños pequeños y embarazadas compradas en tiendas físicas y en internet.

    Los científicos detectaron formaldehído en cerca del 20% de las muestras, lo que refuerza la idea de que algunas prendas pueden contener sustancias químicas incluso antes de su primer uso.

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Sirve lavar la ropa antes?

    Frente a esto, lavar la ropa antes de estrenarla sí puede marcar una diferencia.

    Joaquim Rovira Solano, investigador de la Universidad Rovira i Virgili y coautor de ese estudio, explicó al Times que en sus pruebas “un solo ciclo de lavado corto con agua fría eliminó casi todo el formaldehído presente”.

    Sin embargo, el lavado no elimina todos los químicos.

    Sylvana Brickley, enfermera especializada en dermatología del Hospital y Centro Médico Lahey de Massachusetts, explicó que algunos compuestos están diseñados para permanecer en las prendas incluso después de varios lavados.

    Entre ellos se encuentran retardantes de llama o tratamientos antimicrobianos utilizados en ciertas prendas deportivas.

    Para la ropa que solo se puede lavar en seco, los expertos sugieren alternativas como vaporizarla o dejarla airearse antes de usarla por primera vez, lo que puede ayudar a disipar fragancias u olores.

    Otra opción es usar una capa protectora, como una camiseta delgada, debajo de la prenda.

    Si aparece una irritación en la piel, lo más habitual es que se trate de una dermatitis de contacto irritativa, que suele desaparecer al evitar la sustancia que la provoca.

    En casos menos frecuentes puede desarrollarse dermatitis alérgica de contacto, una reacción que puede tardar varios días en manifestarse.

