SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    La doctora en psicología del deporte, Cindra Kamphoff, quien ha trabajado como entrenadora mental con los Minnesota Vikings de la NFL y el equipo olímpico de atletismo de Estados Unidos, detalló los aspectos que considera esenciales para favorecer a su desarrollo y aprendizaje.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista. Foto: referencial.

    Fortalecer la confianza y el autoestima de los niños es un elemento esencial para que puedan desarrollar independencia y la capacidad de responder adecuadamente ante diferentes situaciones que se puedan presentar a lo largo de sus vidas.

    Es por esto que, especialmente durante los primeros años de la infancia, el apoyo de los padres o adultos responsables es clave para favorecer a su salud mental y resiliencia.

    Así lo aseguró en una reciente entrevista con CNBC la doctora en psicología del deporte, Cindra Kamphoff, quien ha trabajado como entrenadora mental con los Minnesota Vikings de la NFL y el equipo olímpico de atletismo de Estados Unidos.

    La también fundadora del Mentally Strong Institute, firma que entrega servicios de coaching mental a líderes empresariales y deportistas, enfatizó que el apoyo de los adultos responsables durante la infancia es fundamental para que los niños puedan perseguir sus objetivos, aprender y creer en lo que están haciendo.

    “Cuando los niños tienen más confianza, es menos probable que duden de sí mismos o se guarden sus opiniones”, dijo Kamphoff.

    Agregó que, al fortalecer su confianza y autoestima, se les está “preparando para una vida de éxito”.

    En este sentido, la psicóloga compartió dos principales recomendaciones para los padres y adultos responsables.

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista. Foto: referencial. Shapecharge Photography

    1. Ayudar a reconocer y controlar “su crítico interno”

    Kamphoff explicó que, al hablar del “crítico interno”, se refiere a la voz interna negativa que puede hacer que las personas duden de las decisiones que toman.

    Aquello, dijo, puede perjudicar tanto a la motivación como a la productividad.

    Si bien, las críticas internas son necesarias para hacerse cuestionamientos y deliberar en la toma de decisiones, estas pueden convertirse en un problema cuando están presentes en todo momento, lo que puede generar un estrés excesivo.

    Para evitar esas situaciones, la especialista comentó que los padres deberían “enseñar a sus hijos a reconocer su diálogo interno negativo y reemplazarlo con la verdad”.

    Una herramienta que recomienda para esto último es lo que llama “el Medidor de la Verdad”, que consiste en hacerles las siguientes tres preguntas rápidas: “¿Es cierto?”, “¿Te beneficia ese pensamiento?”, “¿Cuál sería un pensamiento más empoderador que podrías elegir ahora mismo?”.

    Según Kamphoff, el autocuestionamiento es efectivo porque, generalmente, las críticas internas más duras suelen ser falsas o versiones distorsionadas de la realidad.

    De la misma manera, quedarse en estas no tiende a ayudar a mejorar.

    Por lo tanto, aseguró, contribuir a que los niños tengan un enfoque más preciso y productivo puede ayudarles a evaluar las distintas aristas de la situación de una manera más objetiva.

    El mencionado ejercicio también puede ser aplicado por los adultos responsables para sí mismos, dijo Kamphoff.

    “Como padres, pueden enseñar a sus hijos a manejar esa voz interior y ser un buen modelo a seguir”.

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista. Foto: referencial.

    2. Normalizar el fracaso

    La especialista comentó que los niños suelen perder cierto grado de confianza tras no cumplir con sus objetivos y expectativas, así como cuando, por ejemplo, tienen dificultades para aprender una habilidad nueva.

    “La mayoría de las personas, cuando fracasan, se castigan a sí mismas”, dijo la psicóloga.

    No obstante, agregó, es importante enseñar a los niños que, aunque su esfuerzo puede no verse siempre reflejado en los resultados que esperan, cada contratiempo es una oportunidad para aprender y mejorar.

    Para evitar que se queden en situaciones pasadas que no salieron como esperaban, Kamphoff recomendó utilizar otra herramienta que llama “Aprender-Quemar-Regresar”.

    Consiste en, primero, identificar las lecciones que se pueden aprender de un error, para así evitar repetirlo en el futuro.

    Para aplicar este primer paso, los padres pueden preguntarles a sus hijos qué harían diferente la próxima vez y recordarles que ellos “no son el error”. La clave está en subrayar que los errores pueden enmendarse y no los definen permanentemente.

    Luego, para el segundo paso, la experta recomienda enseñarles una frase o acción fácil de repetir, la cual sugiera que ya es momento de dejar atrás el pasado. Por ejemplo, podría ser sacudirse físicamente.

    El tercer paso consiste en enseñar a los niños a “regresar” a una mentalidad más positiva. Para ello, se les puede recordar sus fortalezas, habilidades y cómo lo que se aprende de los errores puede ayudarles en el futuro, afirmó Kamphoff.

    Lee también:

    Más sobre:PsicologíaCrianzaPadresHijosMaternidadFamiliaPaternidadConfianzaAutoestimaSalud mentalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric en su última declaración como Presidente de la República en La Moneda: le deseó éxito a Kast y destacó labor de la prensa

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Petróleo vuelve a subir con fuerza en medio de bloqueo en Ormuz y debate por uso de reservas estratégicas

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Lo más leído

    1.
    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    2.
    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    3.
    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    4.
    Cómo las personas que “crean problemas o dificultan la vida” pueden acelerar el envejecimiento, según un estudio

    Cómo las personas que “crean problemas o dificultan la vida” pueden acelerar el envejecimiento, según un estudio

    5.
    ¿Tenía razón Timothée Chalamet? Editora de arte asegura que la opinión del actor no está tan alejada de la realidad

    ¿Tenía razón Timothée Chalamet? Editora de arte asegura que la opinión del actor no está tan alejada de la realidad

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 11 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 11 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    Boric en su última declaración como Presidente de la República en La Moneda: le deseó éxito a Kast y destacó labor de la prensa
    Chile

    Boric en su última declaración como Presidente de la República en La Moneda: le deseó éxito a Kast y destacó labor de la prensa

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril
    Negocios

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril

    Petróleo vuelve a subir con fuerza en medio de bloqueo en Ormuz y debate por uso de reservas estratégicas

    Comité de Ministros de la administración Boric aprobó 34 proyectos de inversión y rechazó 5 en sus cuatro años

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente
    Tendencias

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    ¿Tenía razón Timothée Chalamet? Editora de arte asegura que la opinión del actor no está tan alejada de la realidad

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista
    El Deportivo

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    Copa Libertadores: O’Higgins, un partido de tres millones de dólares y un sueño de 12 años

    Otra obra del Ingeniero: Inteligencia Artificial elige a Manuel Pellegrini como el mejor DT en la historia del Betis

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Sinaka, la nueva estrella del reggaetón chileno: “Me siento preparado para un desafío como el Festival de Viña”
    Cultura y entretención

    Sinaka, la nueva estrella del reggaetón chileno: “Me siento preparado para un desafío como el Festival de Viña”

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    Un proyectil daña un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Un proyectil daña un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz

    Estados Unidos afirma haber destruido “casi toda” la capacidad nuclear de Irán

    Estados Unidos eleva a más de 40.000 los estadounidenses evacuados “de forma segura” desde países de Medio Oriente

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres
    Paula

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma