2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista
La doctora en psicología del deporte, Cindra Kamphoff, quien ha trabajado como entrenadora mental con los Minnesota Vikings de la NFL y el equipo olímpico de atletismo de Estados Unidos, detalló los aspectos que considera esenciales para favorecer a su desarrollo y aprendizaje.
Fortalecer la confianza y el autoestima de los niños es un elemento esencial para que puedan desarrollar independencia y la capacidad de responder adecuadamente ante diferentes situaciones que se puedan presentar a lo largo de sus vidas.
Es por esto que, especialmente durante los primeros años de la infancia, el apoyo de los padres o adultos responsables es clave para favorecer a su salud mental y resiliencia.
Así lo aseguró en una reciente entrevista con CNBC la doctora en psicología del deporte, Cindra Kamphoff, quien ha trabajado como entrenadora mental con los Minnesota Vikings de la NFL y el equipo olímpico de atletismo de Estados Unidos.
La también fundadora del Mentally Strong Institute, firma que entrega servicios de coaching mental a líderes empresariales y deportistas, enfatizó que el apoyo de los adultos responsables durante la infancia es fundamental para que los niños puedan perseguir sus objetivos, aprender y creer en lo que están haciendo.
“Cuando los niños tienen más confianza, es menos probable que duden de sí mismos o se guarden sus opiniones”, dijo Kamphoff.
Agregó que, al fortalecer su confianza y autoestima, se les está “preparando para una vida de éxito”.
En este sentido, la psicóloga compartió dos principales recomendaciones para los padres y adultos responsables.
1. Ayudar a reconocer y controlar “su crítico interno”
Kamphoff explicó que, al hablar del “crítico interno”, se refiere a la voz interna negativa que puede hacer que las personas duden de las decisiones que toman.
Aquello, dijo, puede perjudicar tanto a la motivación como a la productividad.
Si bien, las críticas internas son necesarias para hacerse cuestionamientos y deliberar en la toma de decisiones, estas pueden convertirse en un problema cuando están presentes en todo momento, lo que puede generar un estrés excesivo.
Para evitar esas situaciones, la especialista comentó que los padres deberían “enseñar a sus hijos a reconocer su diálogo interno negativo y reemplazarlo con la verdad”.
Una herramienta que recomienda para esto último es lo que llama “el Medidor de la Verdad”, que consiste en hacerles las siguientes tres preguntas rápidas: “¿Es cierto?”, “¿Te beneficia ese pensamiento?”, “¿Cuál sería un pensamiento más empoderador que podrías elegir ahora mismo?”.
Según Kamphoff, el autocuestionamiento es efectivo porque, generalmente, las críticas internas más duras suelen ser falsas o versiones distorsionadas de la realidad.
De la misma manera, quedarse en estas no tiende a ayudar a mejorar.
Por lo tanto, aseguró, contribuir a que los niños tengan un enfoque más preciso y productivo puede ayudarles a evaluar las distintas aristas de la situación de una manera más objetiva.
El mencionado ejercicio también puede ser aplicado por los adultos responsables para sí mismos, dijo Kamphoff.
“Como padres, pueden enseñar a sus hijos a manejar esa voz interior y ser un buen modelo a seguir”.
2. Normalizar el fracaso
La especialista comentó que los niños suelen perder cierto grado de confianza tras no cumplir con sus objetivos y expectativas, así como cuando, por ejemplo, tienen dificultades para aprender una habilidad nueva.
“La mayoría de las personas, cuando fracasan, se castigan a sí mismas”, dijo la psicóloga.
No obstante, agregó, es importante enseñar a los niños que, aunque su esfuerzo puede no verse siempre reflejado en los resultados que esperan, cada contratiempo es una oportunidad para aprender y mejorar.
Para evitar que se queden en situaciones pasadas que no salieron como esperaban, Kamphoff recomendó utilizar otra herramienta que llama “Aprender-Quemar-Regresar”.
Consiste en, primero, identificar las lecciones que se pueden aprender de un error, para así evitar repetirlo en el futuro.
Para aplicar este primer paso, los padres pueden preguntarles a sus hijos qué harían diferente la próxima vez y recordarles que ellos “no son el error”. La clave está en subrayar que los errores pueden enmendarse y no los definen permanentemente.
Luego, para el segundo paso, la experta recomienda enseñarles una frase o acción fácil de repetir, la cual sugiera que ya es momento de dejar atrás el pasado. Por ejemplo, podría ser sacudirse físicamente.
El tercer paso consiste en enseñar a los niños a “regresar” a una mentalidad más positiva. Para ello, se les puede recordar sus fortalezas, habilidades y cómo lo que se aprende de los errores puede ayudarles en el futuro, afirmó Kamphoff.
