Fortalecer la confianza y el autoestima de los niños es un elemento esencial para que puedan desarrollar independencia y la capacidad de responder adecuadamente ante diferentes situaciones que se puedan presentar a lo largo de sus vidas.

Es por esto que, especialmente durante los primeros años de la infancia, el apoyo de los padres o adultos responsables es clave para favorecer a su salud mental y resiliencia.

Así lo aseguró en una reciente entrevista con CNBC la doctora en psicología del deporte, Cindra Kamphoff, quien ha trabajado como entrenadora mental con los Minnesota Vikings de la NFL y el equipo olímpico de atletismo de Estados Unidos.

La también fundadora del Mentally Strong Institute, firma que entrega servicios de coaching mental a líderes empresariales y deportistas, enfatizó que el apoyo de los adultos responsables durante la infancia es fundamental para que los niños puedan perseguir sus objetivos, aprender y creer en lo que están haciendo .

“Cuando los niños tienen más confianza, es menos probable que duden de sí mismos o se guarden sus opiniones” , dijo Kamphoff.

Agregó que, al fortalecer su confianza y autoestima, se les está “preparando para una vida de éxito”.

En este sentido, la psicóloga compartió dos principales recomendaciones para los padres y adultos responsables.

2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista. Foto: referencial. Shapecharge Photography

1. Ayudar a reconocer y controlar “su crítico interno”

Kamphoff explicó que, al hablar del “crítico interno”, se refiere a la voz interna negativa que puede hacer que las personas duden de las decisiones que toman .

Aquello, dijo, puede perjudicar tanto a la motivación como a la productividad.

Si bien, las críticas internas son necesarias para hacerse cuestionamientos y deliberar en la toma de decisiones, estas pueden convertirse en un problema cuando están presentes en todo momento , lo que puede generar un estrés excesivo.

Para evitar esas situaciones, la especialista comentó que los padres deberían “enseñar a sus hijos a reconocer su diálogo interno negativo y reemplazarlo con la verdad”.

Una herramienta que recomienda para esto último es lo que llama “el Medidor de la Verdad”, que consiste en hacerles las siguientes tres preguntas rápidas: “¿Es cierto?”, “¿Te beneficia ese pensamiento?”, “¿Cuál sería un pensamiento más empoderador que podrías elegir ahora mismo?” .

Según Kamphoff, el autocuestionamiento es efectivo porque, generalmente, las críticas internas más duras suelen ser falsas o versiones distorsionadas de la realidad.

De la misma manera, quedarse en estas no tiende a ayudar a mejorar.

Por lo tanto, aseguró, contribuir a que los niños tengan un enfoque más preciso y productivo puede ayudarles a evaluar las distintas aristas de la situación de una manera más objetiva .

El mencionado ejercicio también puede ser aplicado por los adultos responsables para sí mismos, dijo Kamphoff.

“Como padres, pueden enseñar a sus hijos a manejar esa voz interior y ser un buen modelo a seguir”.

2. Normalizar el fracaso

La especialista comentó que los niños suelen perder cierto grado de confianza tras no cumplir con sus objetivos y expectativas, así como cuando, por ejemplo, tienen dificultades para aprender una habilidad nueva.

“La mayoría de las personas, cuando fracasan, se castigan a sí mismas”, dijo la psicóloga.

No obstante, agregó, es importante enseñar a los niños que, aunque su esfuerzo puede no verse siempre reflejado en los resultados que esperan, cada contratiempo es una oportunidad para aprender y mejorar .

Para evitar que se queden en situaciones pasadas que no salieron como esperaban, Kamphoff recomendó utilizar otra herramienta que llama “Aprender-Quemar-Regresar”.

Consiste en, primero, identificar las lecciones que se pueden aprender de un error, para así evitar repetirlo en el futuro .

Para aplicar este primer paso, los padres pueden preguntarles a sus hijos qué harían diferente la próxima vez y recordarles que ellos “no son el error” . La clave está en subrayar que los errores pueden enmendarse y no los definen permanentemente.

Luego, para el segundo paso, la experta recomienda enseñarles una frase o acción fácil de repetir, la cual sugiera que ya es momento de dejar atrás el pasado . Por ejemplo, podría ser sacudirse físicamente.