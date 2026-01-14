SUSCRÍBETE POR $1100
    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    La psicóloga clínica especializada en trastornos de ansiedad en niños y padres, la Dra. Meredith Elkins, quien también ejerce como profesora en la Facultad de Medicina de Harvard, compartió una serie de recomendaciones para aplicar en su lugar y contribuir al crecimiento de los hijos.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    Foto: referencial.

    El cuidado y la crianza de los menores por parte de los adultos responsables es un elemento fundamental para fomentar hábitos saludables, perseverancia y resiliencia, así como para impulsar su bienestar y que aprendan cómo llevar las emociones a lo largo de sus vidas.

    Sin embargo, en ciertos casos, la sobreprotección podría interferir en su desarrollo y en cómo buscan soluciones para los problemas cotidianos.

    La psicóloga clínica especializada en trastornos de ansiedad en niños y padres, la Dra. Meredith Elkins, quien también ejerce como profesora en la Facultad de Medicina de Harvard, se refirió recientemente a este tópico en CNBC.

    De acuerdo a la especialista, “la sobreprotección combina una implicación excesiva con un exceso de protección, lo que transmite repetidamente a los niños la idea de que el mundo es inseguro y que no pueden afrontar los retos sin el apoyo de los adultos”.

    “Esto puede minar su confianza, aumentar su dependencia y amplificar su ansiedad”, alertó Elkins, quien también es codirectora del Programa McLean de Dominio de la Ansiedad en el Hospital McLean y autora del libro Parenting Anxiety: Breaking the Cycle of Worry and Raising Resilient (Crown, 2026).

    La psicóloga detalló cinco señales que sugieren sobreprotección hacia los hijos y compartió una serie de recomendaciones para aplicar en su lugar y contribuir a su crecimiento.

    En sus palabras, “la clave está en el equilibrio: guiar sin controlar, apoyar sin rescatar, guiar confiando”.

    “La resiliencia se desarrolla cuando los niños se sienten lo suficientemente seguros como para intentarlo y lo suficientemente libres como para aprender por sí mismos”.

    Foto: Meredith Elkins.

    1. Resuelves sus problemas cotidianos antes de darles la oportunidad de intentarlo

    Elkins relató que ha visto múltiples casos en los que los padres intervienen instintivamente cuando los niños enfrentan problemas cotidianos, tales como los relacionados a la carga académica en la escuela o la organización de sus horarios.

    Según la especialista, hacerlo sin darles la oportunidad de intentar resolverlos puede llevar a que no desarrollen confianza para resolver problemas por su cuenta.

    Para ese crecimiento, dijo Elkins, es importante que puedan “intentar, tropezar y tener éxito por sí mismos”.

    En lugar de ofrecerles soluciones de manera inmediata cuando enfrentan un problema cotidiano, sugirió hacer una pausa y preguntarles: “¿Qué crees que podrías intentar?”.

    Aquello, según la autora de Parenting Anxiety, “fomenta el pensamiento independiente y les enseña a los niños que sus ideas importan”.

    2. Le das toda la importancia a los resultados y no consideras el proceso de aprendizaje

    Una de las conductas más frecuentes en los padres sobreprotectores es darle más importancia a los resultados que al proceso mediante el que los niños aprenden a resolver problemas de la vida diaria.

    Lo anterior puede verse reflejado en acciones como, por ejemplo, preparar cada paso de un trabajo escolar para que ellos puedan seguirlos y realizar la tarea correctamente en un primer intento.

    Aunque aquello podría reducir significativamente su frustración mientras realizan el trabajo escolar, “el verdadero crecimiento llega cuando las expectativas flaquean y los niños aprenden a adaptarse”, precisó Elkins.

    En este sentido, sugirió: “Deja que los errores ocurran. Resiste la tentación de recuperar tareas olvidadas, discutir una mala nota o comprar un regalo después de un rendimiento decepcionante”.

    “Apoya a tu hijo mientras resuelve problemas, se adapta y aprende del proceso”.

    Foto: referencial. Shapecharge Photography

    3. Esperas que sea “frágil” en lugar de capaz

    La autora de Parenting Anxiety afirmó que “un patrón sutil de sobreprotección parental es ajustar las expectativas en función de lo que tememos que nuestro hijo no pueda manejar, en lugar de lo que es capaz de aprender a manejar”.

    Según Elkins, “esperar fragilidad puede, sin querer, enseñarles a verse a sí mismos como frágiles”.

    Conductas como evitar que experimenten cierto grado de estrés o realicen actividades que puedan ser demandantes puede llevar a que eviten ciertos momentos de disgusto, pero también puede dificultar que sean conscientes de sus propias capacidades.

    Para evitar caer en situaciones de este tipo, la psicóloga sugirió: “Pregúntate si tus expectativas se ajustan a la edad y las capacidades de tu hijo”.

    “¿Los desafíos que enfrenta son realmente arriesgados o simplemente incómodos? Ofrécele apoyo que le ayude a crecer, en lugar de protegerlo de cada dificultad”.

    Foto: referencial.

    4. Intentas evitar que experimente sentimientos negativos

    Aunque sentir tristeza o frustración en ciertos momentos puede ser molesto, “los sentimientos dolorosos son parte natural de la vida y aprender a lidiar con ellos es esencial para un desarrollo saludable”, enfatizó Elkins.

    En lugar de intentar “solucionar” cada disgusto de la rutina, sugirió darle nombre a la emoción y expresar confianza en su capacidad para afrontar los sentimientos dolorosos.

    Esto último puede transmitirse a través de frases como, por ejemplo: “Es entendible que te sientas frustrado, y sé que puedes con ello”.

    5. Guías la crianza en base a tu propia ansiedad, no al crecimiento de tu hijo

    La especialista de Harvard afirmó que “muchas conductas de sobreprotección parental se derivan de la incomodidad de los adultos y del miedo al fracaso, al juicio o a las consecuencias a largo plazo”.

    Aunque las intenciones sean positivas, dijo Elkins, “es fácil que los niños interpreten este comportamiento como una falta de confianza de los padres en ellos, sembrando dudas sobre sus propias capacidades”.

    Sugirió reflexionar y preguntarse: “¿Se trata de su seguridad o de mi incomodidad al verlos luchar?”.

    “La sobreprotección suele provenir del amor y el deseo de proteger, pero aislar a los niños de todos los retos puede aumentar la ansiedad que esperamos evitar”, recalcó la autora de Parenting Anxiety.

    Lee también:

