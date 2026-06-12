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    Ticketplus espera recaudar más de US$23 millones en su IPO en EEUU

    Hace dos semanas la empresa había anunciado que presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de EEUU una declaración de registro con una propuesta de oferta pública inicial de acciones ordinarias.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    FILE PHOTO: FILE PHOTO: The Nasdaq logo is displayed at the Nasdaq Market site in New York September 2, 2015. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo/File Photo Brendan McDermid

    La compañía chilena Ticketplus informó durante la tarde de este viernes el rango de precios de las acciones que colocará en su apertura a bolsa en EEUU.

    Mediante un comunicado, la empresa anunció que definió los términos para su oferta pública inicial de acciones ordinarias. En concreto, la compañía ofrecerá 1.786.000 acciones en un rango de precios de entre US$13 y US$15.

    Ello implica que esperan levantar entre US$23,2 millones y US$26,8 millones.

    Junto con ello informó que tendrá un directorio conformado por cinco miembros, de los cuales tres serán directores independientes: Christopher Gardner, Tania Sutin Bleiberg y Richard Ingrassia.

    A ellos se sumarán el fundador y director ejecutivo (CEO) de la compañía, Chien-Fu Chen, y el accionista mayoritario y chairman, Yethro Dinamarca Santelices.

    La empresa fue fundada en 2014 por el ingeniero chileno Chien-Fu Chen -quien posee el 22% de las acciones- junto a Joaquín Jadue. En la propiedad participa el empresario chileno-uruguayo Yethro Dinamarca, con un 76,1% de los títulos con derecho a voto.

    Para el primer trimestre del año, los ingresos netos de la empresa sumaron US$9,5 millones, mientras que el Ebitda llegó a U$4,2 millones. Para el 2025 totalizó ventas por U$29.462.572, un alza de 64% respecto del ejercicio previo, mientras que el beneficio neto alcanzó los US$2.234.909.

    Los recursos que esperan levantar se destinarán a consolidar la posición de la compañía en los 11 mercados en los que ya están, así como a los planes de expansión hacia nuevas jurisdicciones.

    La empresa espera cotizar en el Nasdaq, índice accionario donde operan los principales fondos de tecnología del mundo y en el cual este tipo de firmas alcanzan valorizaciones distintas a una compañía no tecnológica.

    Ticketplus es una firma de infraestructura tecnológica cuyo motor de ticketing realiza el procesamiento de pagos, el control de acceso, la operación en sitio, y los modelos de análisis e inteligencia que sostienen la venta de entradas y la operación de eventos.

    Más sobre:IPOTicketplusNasdaqEEUU

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