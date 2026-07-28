Alessandri (UDI) y salida de subsecretario de Hacienda: “Si demuestra que no era real, tiene todo el derecho de volver al Gobierno”

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), se refirió a la salida del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo en un test de drogas, señalando que si se demuestra que el resultado fue erróneo, “tiene todo el derecho de volver al Gobierno”.

En conversación con Radio Duna, el diputado sostuvo que “si el exsubsecretario demuestra que no era real, tiene todo el derecho a volver al Gobierno si así lo desea y, por supuesto, a recibir las disculpas públicas por un hecho que ha sido muy doloroso para él y su familia, porque lo he conversado con él”.

En la misma línea, Alessandri abordó las críticas que califican como apresurada la salida del exsubsecretario, señalando que “yo habría esperado la contramuestra, por supuesto, pero también tenía el efecto político”.

“Estamos tramitando una ley muy importante que es la ley de reconstrucción. Se tramita en Hacienda. El que la va a informar a las comisiones muchas veces cuando no puede el ministro es el subsecretario. Entonces al final esta es de esas cosas en política que te van a dar palos porque bogas y palos porque no”, añadió.

Asimismo, Alessandri valoró la reforma constitucional presentada por el Gobierno, que busca regular el carácter obligatorio de los test de drogas para las autoridades y destituir a quienes consuman.

“Todos los sectores políticos estamos de acuerdo en que si eres autoridad pública te tienes que hacer el test”, sostuvo Alessandri, añadiendo que “esa decisión no estaba hace dos o tres años”.

Tramitación de la megarreforma

Alessandri también abordó la tramitación de la megarreforma y manifestó su confianza en que la indicación pendiente sea aprobada el próximo 4 de agosto.

“Yo entiendo que los votos de la UDI, uno que faltó por ausencia, otro porque no estaba convencido y ya se han ido convenciendo, y para el martes 4 de agosto estarían los votos”, afirmó.

A su vez, respecto a la reconstrucción por los recientes temporales, señaló que “más allá de que se incluya en este proyecto o no, el Ejecutivo tiene la libertad y la flexibilidad para en caso de catástrofe, como lo que hemos visto en Atacama y Coquimbo, poder disponer de recursos especiales”.

Finalmente, al referirse a la compensación para los municipios, Alessandri señaló que espera que la fórmula sea aprobada, ya que “a los municipios no contar con esa plata les va a costar un par de años acomodar sus presupuestos. Para algunos representa entre un 3% y un 4% del presupuesto”.

“Lo importante acá es que vaya la plata al fondo común municipal y ojalá los municipios después puedan mejorar su gestión, puedan ahorrar en ciertas cosas, porque evidentemente todos los años hay gente que va a cumplir 65 y va a empezar a ocupar el beneficio, por lo tanto, todos los años se va a ir agrandando el monto”, mencionó.