SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Alcaldesa Delfino refuerza punto de quiebre en la ACHM por coletazo del megaproyecto: “Estamos en un momento crítico”

    La jefa comunal de Quinta Normal, eso sí, se distanció de la idea planteada por el alcalde de Renca, Claudio Castro, sobre agruparse en una organización de municipios del progresismo: “A mí me gustan las asociaciones que defienden más bien esta diversidad, que son más amplias, que son transversales".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    En conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, dio cuenta del complejo momento por el que pasa la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y cómo se agudizó el quiebre interno a raíz del megaproyecto que impulsa el gobierno.

    En concreto, la crisis se acrecentó por las diferencias entre los alcaldes oficialistas y los de oposición respecto al mecanismo de compensación propuesto por el Ejecutivo para los municipios, por la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años incluido en la reforma.

    Lo cierto es que entre los alcaldes opositores hay un fuerte rechazo a la fórmula que maneja La Moneda, por considerar que acrecienta las diferencias económicas y que finalmente les entregará más recursos a los municipios en mejor posición.

    El mecanismo aprobado hasta ahora en la comisión mixta y en la Cámara de Diputados considera que será la Tesorería General de la República (TGR) la que cubra a través de transferencias la merma de ingresos generada por la eliminación del pago de impuestos a vivienda.

    Con ello, se espera que cada municipio reciba una transferencia proporcional a lo que habría dejado de percibir por el pago de contribuciones. Los montos serán calculados anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que deberá realizar una estimación que posteriormente tendrá que compartir con la Dirección de Presupuestos y la Tesorería.

    Delfino, quien es primera vicepresidenta de la ACHM, reconoció que la molestia, que tiene al grupo de jefe comunales de su sector en reflexión sobre su permanencia en la asociación, se debe a la manera en que el directorio, que lidera el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (UDI) llevó a cabo las tratativas para apoyar o no la megarreforma.

    “Nuestra molestia, nuestro descontento, nuestra manera, además, mirada distinta respecto a la manera en la cual esto se ha llevado a cabo, que evidentemente creo que es una diferencia de fondo. De fondo y en la forma. Pero es una diferencia de fondo que tenemos hoy día con los alcaldes y alcaldesas que están en la directiva de la Asociación Chilena Municipalidades”, dijo.

    Y luego admitió: “Yo creo que hoy día estamos en un momento difícil. Yo creo que hoy día estamos en un momento crítico, yo diría. En cuanto también al ánimo que hay en nuestros alcaldes y alcaldesas, yo creo que estamos en un momento difícil”.

    La líder de Quinta Normal apuntó que “por eso nosotros estamos pensando nuestra permanencia en la Asociación Chilena Municipalidades, porque consideramos finalmente que no han sido representadas todas las miradas y las posturas, y la ACHM no puede ser utilizada por alcaldes de derecha que pretenden imponer su posición”.

    Para continuar con su argumento, puso como ejemplo el caso de la jefa comunal de Las Condes, Catalina San Martín.

    “Dentro de las 13 personas que votamos en el directorio está la alcaldesa de Las Condes, la principal comuna beneficiada con esta compensación del gobierno. Entonces, por eso evidentemente que nuestra postura y nuestra permanencia está en reflexión en la Asociación Chilena Municipalidades”, remarcó.

    Delfino, eso sí, se distanció de la idea planteada por el alcalde de Renca, Claudio Castro, quien también en Desde La Redacción planteó la idea de conformar una asociación de municipios del progresismo.

    “A mí me gustan las asociaciones que defienden más bien esta diversidad, que son más amplias, que son transversales”, dijo la alcaldesa.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Karina DelfinoAsociación Chilena de MunicipalidadesACHMMegarreformaReconstrucción NacionalClaudio AlvaradoDesde La Redacción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Decretan prisión preventiva para “El Billete” y “Luchito del 34” por un secuestro y un homicidio ocurridos en la zona sur de Santiago

    Enel Chile aumenta 11% sus utilidades en los primeros seis meses del año, tras mejor rendimiento operacional

    Banco Central mantiene tasa de interés en 4,5% y alerta por el resurgimiento de los riesgos por conflicto en Medio Oriente

    Los descargos de Valle Nevado por video de creadora de contenidos brasileña que acusó a instructor del lugar de xenofobia

    CORFO impulsa un programa de desarrollo productivo para la industria musical

    Engie obtiene más de US$ 200 millones en utilidades durante el primer semestre, el mejor valor de la década

    Lo más leído

    1.
    Partido Republicano inicia nueva batalla y plantea privatizar Codelco: “Es fundamental que ahora le entre oxígeno a la empresa”

    Partido Republicano inicia nueva batalla y plantea privatizar Codelco: “Es fundamental que ahora le entre oxígeno a la empresa”

    2.
    Alcaldesa Catalina San Martín: “Hay un grupo de alcaldes de izquierda que está derechamente mintiendo”

    Alcaldesa Catalina San Martín: “Hay un grupo de alcaldes de izquierda que está derechamente mintiendo”

    3.
    Presidente de la UDI por salidas de autoridades de gobierno: “El número no es menor, no es una buena señal”

    Presidente de la UDI por salidas de autoridades de gobierno: “El número no es menor, no es una buena señal”

    4.
    “Ni siquiera durante la dictadura se atrevieron”: fuerte rechazo de la oposición a ofensiva republicana para privatizar Codelco

    “Ni siquiera durante la dictadura se atrevieron”: fuerte rechazo de la oposición a ofensiva republicana para privatizar Codelco

    5.
    La cita de Kast con Keiko Fujimori en medio del nuevo mapa regional que se inclina a la derecha

    La cita de Kast con Keiko Fujimori en medio del nuevo mapa regional que se inclina a la derecha

    6.
    Kast firma proyecto de ley que incorpora como causal de cesación en el cargo de autoridades el consumo de drogas

    Kast firma proyecto de ley que incorpora como causal de cesación en el cargo de autoridades el consumo de drogas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles

    Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles

    Decretan prisión preventiva para “El Billete” y “Luchito del 34” por un secuestro y un homicidio ocurridos en la zona sur de Santiago
    Chile

    Decretan prisión preventiva para “El Billete” y “Luchito del 34” por un secuestro y un homicidio ocurridos en la zona sur de Santiago

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Los descargos de Valle Nevado por video de creadora de contenidos brasileña que acusó a instructor del lugar de xenofobia

    Enel Chile aumenta 11% sus utilidades en los primeros seis meses del año, tras mejor rendimiento operacional
    Negocios

    Enel Chile aumenta 11% sus utilidades en los primeros seis meses del año, tras mejor rendimiento operacional

    Banco Central mantiene tasa de interés en 4,5% y alerta por el resurgimiento de los riesgos por conflicto en Medio Oriente

    Engie obtiene más de US$ 200 millones en utilidades durante el primer semestre, el mejor valor de la década

    Qué fue lo más pedido por delivery en Chile durante el Mundial 2026
    Tendencias

    Qué fue lo más pedido por delivery en Chile durante el Mundial 2026

    Las 13 regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Advierten el retorno de un frente de lluvia intensa a Coquimbo y Valparaíso este viernes: revisa los sectores afectados

    Las razones de la UC para sancionar a cinco hinchas que asistieron al Claro Arena
    El Deportivo

    Las razones de la UC para sancionar a cinco hinchas que asistieron al Claro Arena

    Independiente anuncia a Santiago Mele, el arquero al que Fernando Ortiz quería en Colo Colo

    O’Higgins toma nota: Carlos Palacios vuelve a lesionarse en Boca Juniors de cara al duelo por la Copa Sudamericana

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall
    Tecnología

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    IA Agéntica: la energía del siglo XXI

    CORFO impulsa un programa de desarrollo productivo para la industria musical
    Cultura y entretención

    CORFO impulsa un programa de desarrollo productivo para la industria musical

    Manuel García despedirá su exitosa gira “Pánico” en el Teatro Municipal de Santiago

    Christián Henríquez y la segunda vida de Ruperto: “Hoy es un personaje icónico”

    “Recibimos un país marcado por el abandono”: los ejes del primer discurso de la Presidenta de Perú
    Mundo

    “Recibimos un país marcado por el abandono”: los ejes del primer discurso de la Presidenta de Perú

    Gobernabilidad, seguridad ciudadana y polarización: los retos de Keiko Fujimori en la presidencia de Perú

    Zelenski destaca reunión con Trump en la Casa Blanca: “Es importante que el proceso diplomático se revitalice”

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)
    Paula

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico