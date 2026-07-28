Alcaldesa Delfino refuerza punto de quiebre en la ACHM por coletazo del megaproyecto: “Estamos en un momento crítico”

En conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, dio cuenta del complejo momento por el que pasa la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y cómo se agudizó el quiebre interno a raíz del megaproyecto que impulsa el gobierno.

En concreto, la crisis se acrecentó por las diferencias entre los alcaldes oficialistas y los de oposición respecto al mecanismo de compensación propuesto por el Ejecutivo para los municipios, por la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años incluido en la reforma.

Lo cierto es que entre los alcaldes opositores hay un fuerte rechazo a la fórmula que maneja La Moneda, por considerar que acrecienta las diferencias económicas y que finalmente les entregará más recursos a los municipios en mejor posición .

El mecanismo aprobado hasta ahora en la comisión mixta y en la Cámara de Diputados considera que será la Tesorería General de la República (TGR) la que cubra a través de transferencias la merma de ingresos generada por la eliminación del pago de impuestos a vivienda.

Con ello, se espera que cada municipio reciba una transferencia proporcional a lo que habría dejado de percibir por el pago de contribuciones. Los montos serán calculados anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que deberá realizar una estimación que posteriormente tendrá que compartir con la Dirección de Presupuestos y la Tesorería.

Delfino, quien es primera vicepresidenta de la ACHM, reconoció que la molestia, que tiene al grupo de jefe comunales de su sector en reflexión sobre su permanencia en la asociación, se debe a la manera en que el directorio, que lidera el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (UDI) llevó a cabo las tratativas para apoyar o no la megarreforma.

“Nuestra molestia, nuestro descontento, nuestra manera, además, mirada distinta respecto a la manera en la cual esto se ha llevado a cabo, que evidentemente creo que es una diferencia de fondo. De fondo y en la forma. Pero es una diferencia de fondo que tenemos hoy día con los alcaldes y alcaldesas que están en la directiva de la Asociación Chilena Municipalidades”, dijo.

Y luego admitió: “Yo creo que hoy día estamos en un momento difícil. Yo creo que hoy día estamos en un momento crítico, yo diría. En cuanto también al ánimo que hay en nuestros alcaldes y alcaldesas, yo creo que estamos en un momento difícil”.

La líder de Quinta Normal apuntó que “por eso nosotros estamos pensando nuestra permanencia en la Asociación Chilena Municipalidades, porque consideramos finalmente que no han sido representadas todas las miradas y las posturas, y la ACHM no puede ser utilizada por alcaldes de derecha que pretenden imponer su posición”.

Para continuar con su argumento, puso como ejemplo el caso de la jefa comunal de Las Condes, Catalina San Martín.

“Dentro de las 13 personas que votamos en el directorio está la alcaldesa de Las Condes, la principal comuna beneficiada con esta compensación del gobierno. Entonces, por eso evidentemente que nuestra postura y nuestra permanencia está en reflexión en la Asociación Chilena Municipalidades”, remarcó.

Delfino, eso sí, se distanció de la idea planteada por el alcalde de Renca, Claudio Castro, quien también en Desde La Redacción planteó la idea de conformar una asociación de municipios del progresismo.

“A mí me gustan las asociaciones que defienden más bien esta diversidad, que son más amplias, que son transversales”, dijo la alcaldesa.

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