Bernardo Fontaine y eventuales aranceles: “Sería una ceguera ponerle un arancel al cobre que Estados Unidos necesita”

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, abordó la amenaza arancelaria de Donald Trump sobre el cobre chileno.

Si bien el metal rojo quedó excluido de la lista de productos a los que se les aplicará un arancel adicional, el presidente de Estados Unidos dejó abierta la posibilidad de aumentos graduales a partir del próximo año.

Pese a este riesgo, Fontaine aseguró en conversación con Radio Infinita que en Codelco no han desarrollado un protocolo para una eventual crisis de aranceles al cobre.

En cambio, el economista se mostró relativamente calmado, afirmando que en Codelco confían en que “el cobre es una materia prima esencial para Estados Unidos” y “que no tiene hoy día posibilidad de desarrollarla por sí misma”.

“Cualquier posibilidad de desarrollar una mina de cobre en Estados Unidos va a tomar muchos años. Entonces, hoy día sería una ceguera ponerle un arancel al cobre que Estados Unidos necesita, como muchos otros países, sin ganar nada. No porque haya un arancel Estados Unidos va a ser capaz de producir más cobre", dijo.

El mandamás de la minera estatal aseguró que el foco está puesto en ser “mucho más competitivos para poder enfrentar este tipo de situaciones”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Europa Press/Chris Jackson/PA Wire/dpa.

Suspensión de nuevas inversiones

En línea con declaraciones anteriores, Fontaine insistió en que el plan de inversión original de la compañía miera es irrealizable, afirmando que el gran problema es que “siempre fue muy optimista respecto de sus proyecciones de producción”.

En vista de esto, Fontaine asegura que aunque en este momento existe un plan de inversiones que ya están contratadas y que se están materializando, de momento están suspendidas las nuevas inversiones.

“Uno de los problemas que enfrenta Codelco es que el plan de inversiones original, que estaba definido en marzo, contempla inversiones por 34.000 millones de dólares nuevos, y no hay capacidad de poder financiar eso”.