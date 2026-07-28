Ministra Wulf ante resultados del primer Barómetro de Protección Social: “Todavía estamos muy lejos de hacia dónde queremos llegar”

En el Museo de Artes Visuales (MAVI) el gremio Cajas de Chile presentó el primer Barómetro de Protección Social en el país. El evento contó con la participación de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y con un panel de conversación compuesto por la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, el senador Rodolfo Carter, y la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

La primera medición del barómetro arrojó que el sistema de protección social en Chile es percibido como insuficiente por la ciudadanía, con un puntaje de 31,6 en una escala de 0 al 100.

En ese contexto, la ministra Wulf señaló que “todavía estamos muy lejos de hacia dónde queremos llegar, y las personas nos lo dicen con mucha claridad, sobre todo en los hogares que tienen menores ingresos, donde la pobreza se vive como una incertidumbre continua”.

Según expuso la autoridad, el resultado reflejaría una “exigencia muy dolorosa, porque habla de un país que espera mucho más de su protección social”. “Nosotros lo tomamos como un impulso para hacerlo mucho mejor con urgencia, y una guía también para siempre recordar dónde tenemos que poner la energía”.

Wulf puso énfasis en dos aspectos en los -según planteó- su cartera está poniendo especial atención: la natalidad y las personas mayores.

“En la natalidad sabemos que las cifras son críticas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) nos mostró que la tasa global de fecundidad en nuestro país es de 0.97 hijos por mujer, y esta es la tasa más baja de nuestra historia, es una de las tasas más bajas del mundo, y es un dato que nos exige acción", sostuvo.

En ese sentido, la ministra destacó que existe un factor “alentador frente a esto”: " Es que al menos tenemos mucho por hacer, porque las personas no han dejado de querer formar familia, y este estudio lo confirma. Lo que encuentran son muchas barreras“.

Respecto a la vejez, la ministra destacó “una buena noticia: los chilenos estamos viviendo más años, casi uno de cada cinco tiene hoy 60 años o más, y esta proporción sabemos que solo va a seguir creciendo de manera acelerada”.

Para Wulf esto puede ser visto como “un logro”, sin embargo, remarcó que “la tarea” está en que esos años “se vivan con dignidad y con proyectos de vida, con proyectos que les den futuro”.