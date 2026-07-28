Carabinero muere tras disparo ocurrido durante entrega de armamento en comisaría de La Serena

Un funcionario de Carabineros falleció durante la noche del lunes al interior de la 6ª Comisaría Las Compañías, en la ciudad de La Serena, Región de Coquimbo, luego de que un arma de fuego se accionara mientras se realizaba un procedimiento de entrega de armamento al interior del recinto policial.

La información fue confirmada por la institución uniformada mediante una declaración oficial, en la que precisó que el hecho ocurrió por circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

De acuerdo con los datos preliminares, el incidente acaeció mientras se desarrollaba la entrega de un arma al interior de la unidad policial, momento en que esta se habría disparado, provocando la muerte del funcionario.

Hasta el momento, la institución no ha informado la identidad del policía fallecido ni ha entregado mayores antecedentes sobre la dinámica del hecho, debido a que las diligencias investigativas continúan en desarrollo.

No obstante, se indicó que, conforme a los protocolos institucionales, todos los antecedentes fueron puestos de inmediato a disposición de la Fiscalía Militar, organismo que asumió la dirección de la investigación para establecer las circunstancias en que ocurrió el fatal incidente y determinar las eventuales responsabilidades.

“Frente a esta irreparable pérdida, expresamos las más sinceras condolencias y sentimientos de pesar a la familia, seres queridos, compañeros de labores y a toda la comunidad institucional, reafirmando el compromiso de brindar el apoyo y acompañamiento que este difícil momento requiere”, indicó la policía uniformada.

Las causas que originaron el disparo permanecen bajo investigación y serán determinadas por los peritajes y demás diligencias instruidas por el organismo persecutor.