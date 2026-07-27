Faith No More regresa a los escenarios tras una década
El grupo liderado por Mike Patton volverá a las presentaciones en vivo en 2027, en una gira junto a System of a Down. "Ha pasado un tiempo", escribieron en redes sociales.
Faith No More, banda clave en el rock alternativo, anunció su regreso a los escenario para una serie de presentaciones agendadas para 2027, junto a System of a Down.
El grupo liderado por Mike Patton no había tenido actividad desde agosto de 2016, con sus últimas presentaciones en California. Un período que estuvo asociado al lanzamiento de Sol Invictus (2015).
Desde entonces afloraron los rumores de posibles reuniones y giras, pero nada en concreto. Ahora, la banda ha anunciado cuatro conciertos para 2027, comenzando en el Accor Stadium de Sídney el 22 de enero, con fechas posteriores en Melbourne, Brisbane y Wellington.
«Ha pasado un tiempo», escribió Faith No More en las redes sociales. «¡Vamos a hacerlo en Australia y Nueva Zelanda!».
Por ahora no hay más información sobre un posible tramo sudamericano, nada descartable por el conocido vínculo del grupo con la región.
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