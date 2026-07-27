Nueva salida del gobierno: seremi de Vivienda de región del Maule presenta su renuncia al cargo

Este lunes el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, aceptó la renuncia voluntaria del secretario regional ministerial de la región del Maule, Patricio Ponce Arqueros.

Desde la cartera indican que Ponce desempeñará sus funciones hasta este viernes 31 de julio.

A partir del 1 de agosto asumirá la subrogancia María José Díaz Hernández, jefa del Departamento de Planes y Programas de la misma seremi.

Esta misma jornada el Presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia del ahora exseremi del Trabajo de Tarapacá, Cristián Cabezas.

Con esta nueva renuncia el gobierno sumar más de 30 salidas de autoridades desde el inicio del mandato de José Antonio Kast, entre ellas dos ministras: Mara Sedini y Trinidad Steinert.