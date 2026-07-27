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    Nacional

    Evacúan estación Baquedano del metro de Santiago por fuego bajo bastidor de tren en Santa Isabel

    Desde el servicio señalaron que un tren NS-74 registró fuego bajo bastidor, lo que generó la presencia de humo en el lugar y forzó la evacuación.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Emanación de humo al interior de la estación Santa Isabel. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La estación Baquedano del Metro de Santiago tuvo que ser evacuada debido a la presencia de humo en su interior.

    Desde el servicio de trenes señalaron que se registró la presencia de fuego bajo bastidor de un tren NS-74 en la estación Santa Isabel en la Línea 5.

    A la emergencia llegaron 21 máquinas y voluntarios de diez compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Mientras tanto, el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa despachó a cuatro compañías para apoyar en las labores.

    Desde Bomberos detallaron que la evacuación de Baquedano, a pesar que la emergencia es en Santa Isabel, se debió a que “por efecto físico llamado convección, gases y humos calientes pueden viajar por ductos cerrados y propagar fuegos a gran distancia".

    Cuerpo de Bomberos de Santiago

    La situación fue reportada por el servicio de trenes a las 17:12 de la tarde, momento en que fue cerrada la estación Santa Isabel.

    Posteriormente, a las 17:20 horas se informó que el servicio en Línea 5 solo se encuentra disponible entre las estaciones Plaza de Maipú hasta Santa Ana y entre Ñuble a Vicente Valdés.

    Debido a la emergencia, a las 17:35 se anunció el cierre de las estaciones Irarrázaval, Santa Isabel, Parque Bustamante, Baquedano, Bellas Artes y Plaza de Armas.

    NOTICIA EN DESARROLLO...

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