Megarreforma: Iglesias se desmarca de alcaldes oficialistas, cuestiona propuesta de compensación y pide veto de Kast

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, manifestó su rechazo al mecanismo propuesto por el gobierno del Presidente José Antonio Kast para compensar a los municipios por la pérdida de ingresos derivada de la eliminación de las contribuciones en el proyecto de megarreforma del Ejecutivo.

“Me parece una mala propuesta. De hecho, no quise firmar la carta que suscribieron varios alcaldes de mi sector defendiendo esa postura”, explicó el jefe comunal.

Iglesias no tiene militancia partidaria y postuló en 2024 al municipio con apoyo de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en el pacto de Chile Vamos.

El alcalde de Independencia sostuvo que el mecanismo plantea una distribución “regresiva” de los recursos públicos, ya que contempla reponer los ingresos municipales mediante impuestos generales para beneficiar, principalmente, a comunas con mayor capacidad económica.

Esto, en una opinión similar a la expresada por la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, militante del Partido Socialista (PS).

“Se pretende destinar cerca de $70 mil millones provenientes de impuestos generales para compensar a municipios que dejarán de recibir contribuciones, favoreciendo principalmente a las comunas con más presupuesto del país. Eso no se condice con el discurso de estrechez fiscal que ha sostenido el gobierno”, afirmó Iglesias.

En esa línea, el jefe comunal solicitó al Presidente Kast presentar un veto de reposición con modificaciones que permitan incorporar una nueva redacción para el artículo que debe ser votado el martes en el Senado.

“Espero que esta indicación no avance, para que a partir del veto se pueda modificar la modalidad en la que se reparten los recursos. A mí me gusta la idea de que la plata correspondiente a los ingresos propios de los municipios también vaya al Fondo Común Municipal, pero que se haga de manera gradual en un periodo de cuatro o cinco años y no de una vez como plantean los alcaldes de izquierda “, puntualizó Iglesias.

Por lo mismo, el jefe comunal de Independencia aclaró que su postura no implica respaldar la propuesta impulsada por alcaldes de oposición.

“Creo que se quisieron aprovechar del momento para plantear una redistribución, cuando aquí estamos hablando de compensar. Es importante discutir la redistribución, pero hacerlo en este contexto solo enreda el debate”, comentó.

Según dijo, sus diferencias con la iniciativa vienen desde el origen del debate.

“A mí nunca me pareció correcto eliminar las contribuciones para todos. Era razonable discutir beneficios para personas mayores o para quienes tienen viviendas de alto avalúo, pero con bajos ingresos. Sin embargo, se optó por eliminar las contribuciones de manera general y, además, financiarlas con recursos de todos los chilenos”, planteó.

La discusión de la megarreforma agudizó el quiebre entre los sectores del oficialismo y la oposición en la Asociación Chilena de Municipalidades.

Los jefes comunales de izquierda acusan a los de derecha de romper un acuerdo por la exención de contribuciones, mientras su contraparte retruca acusándolos de faltar a la verdad a días de que la norma se termine de votar el 4 de agosto en el Senado.