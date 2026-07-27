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    Delfino y exención de contribuciones: “Los que han estado sobreideologizados son el gobierno y el ministro Quiroz”

    "Evidentemente que hay una desigualdad de origen que nosotros lo que pretendemos es que se corrija”, sostuvo la jefa comunal.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Karina Delfino, militante del Partido Socialista (PS), cuestionó el proyecto de megarreforma del Presidente José Antonio Kast y el acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto de la compensación por la exención de contribuciones a mayores de 65 años sin distinción de ingresos.

    En entrevista con Cooperativa, la mañana de este lunes, Delfino descartó que ese acuerdo, que el directorio de la ACHM decidió apoyar en una votación de 7 a 6, considere los intereses de todos los municipios de la organización y pidió una “mesa de diálogo” con el Ejecutivo para abordar el tema.

    “Con mucha fuerza, alcaldes y alcaldesas hemos planteado la posibilidad en esta materia de que se hubiese focalizado y compensado. Focalizar quiere decir que quienes pueden pagar sus contribuciones lo puedan hacer. Por ejemplo, el próximo año el ministro Quiroz cumple 65 años. A nuestro juicio, una persona con el patrimonio y los ingresos del ministro puede pagar esas contribuciones”, argumentó.

    “La discusión está en cómo se distribuyen los pocos recursos”

    Delfino indicó que como la distinción de ingresos “no ocurrió y el gobierno lo descartó, ahora queda la discusión respecto a la compensación”.

    “En el caso de Quinta Normal, si se mantiene como está la propuesta del gobierno, nosotros percibiríamos 50 millones de pesos. Si fuera íntegramente los 200 millones de dólares a todo el Fondo Común Municipal, Quinta Normal recibiría cerca de 400 millones de pesos. Esto, por cierto, se aumenta en las comunas que dependen en mayor medida al Fondo Común Municipal, como en el caso, por ejemplo, de Cerro Navia, que ahora con la propuesta solamente recibe 5 millones de pesos”, puntualizó.

    Asimismo, la jefa comunal rechazó la idea planteada desde el oficialismo respecto a que la oposición ha caricaturizado la reforma como un asunto de ricos versus pobres.

    Yo creo que quienes hoy día han estado sobreideologizados son el ministro Quiroz, el gobierno, y quienes están respaldando esta propuesta, porque es verdad que estaba en el programa de gobierno del presidente Kast. Sin embargo, se ha dicho hasta el cansancio que Chile tiene un problema respecto a sus finanzas y sus recursos. Entonces, cuando se requieren recursos, la discusión está en cómo se distribuyen los pocos recursos que están disponibles”, expuso.

    En esa línea, la alcaldesa Delfino sostuvo que los recursos para compensar los 70 millones de dólares que los municipios dejarían de percibir “salen del Tesoro Público, del erario nacional, que se compone principalmente y mayoritariamente del IVA, es decir, del pan que pagan los vecinos de Quinta Normal, de Maipú, de Cerro Navia, de Renca”.

    “Y les estamos diciendo que con ese IVA estamos compensando a comunas como Las Condes en 13.000 millones de pesos. Las tres comunas más ricas de Chile, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, el Estado chileno, va a estar compensando en casi 30.000 millones de pesos, versus comunas como Quinta Normal, con 59 millones, en Cerro Navia 5 millones, Lo Prado 4 millones, San Ramón 3 millones de pesos, entonces evidentemente que hay una desigualdad de origen que nosotros lo que pretendemos es que se corrija”, recalcó.

    La alcaldesa Delfino aseguró que eso se puede corregir con “la redistribución de recursos”.

    “Si están estos 70 millones de dólares que provienen del Tesoro Público, principalmente del IVA, entonces distribuyámoslo mejor en nuestras comunas”, apuntó.

    Más sobre:Karina DelfinoACHMMegarreformaContribucionesLas CondesCerro NaviaPSQuinta NormalJorge Quiroz

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