SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Comité de Ministros se reúne este lunes: revisará cuatro proyectos por US$954 millones y le quedaría pendiente solo una iniciativa

    Once proyectos de inversión ingresados al SEIA tienen procesos de reclamación vigentes y admitidos. Cuatro serán revisados por el Comité de Ministros este lunes, quedándole solo uno para evaluar en adelante: Aguas Marítimas, una desaladora de Cramsa por US$ 5 mil millones.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    El Presidente Kast junto a la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, el martes, ingresando al Servicio de Evaluación Ambiental, (SEA).

    El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) acumula en total US$ 6.646 millones de inversión que ha sido impugnada y admitida a través de recursos de reclamación, a través de once proyectos provenientes de distintos sectores económicos.

    Pero cuatro iniciativas, por US$ 954 millones, serán revisadas por el Comité de Ministros este lunes. Así, el monto podría reducirse, quedando solo un proyecto para ver en esta instancia, mientras quedarán otros 6 proyectos en proceso de reclamación para ser revisados por la dirección ejecutiva.

    Los recursos de reclamación son una parte del engranaje que compone al SEIA, el organismo que coordina la evaluación de proyectos de inversión en Chile. Este proceso permite impugnar la decisión que tomó la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) o el director ejecutivo respecto de un proyecto en particular, el cual pudo haber sido aprobado o rechazado.

    Esta pieza del engranaje recibió especial atención del actual gobierno. Un día después de asumir, el Presidente José Antonio Kast firmó seis decretos, uno de ellos relacionado con acelerar la tramitación de proyectos de inversión.

    El decreto se propuso resolver 51 recursos de reclamación que estaban pendientes por US$ 16.300 millones y que se cumplieran los plazos establecidos por la ley vigente. Con el pasar de los meses, el escenario de reclamaciones, en cuanto a montos y cantidad de reclamos, se ha reducido.

    El equipo del comité está compuesto por los ministerios de Medio Ambiente, a cargo de la ministra Francisca Toledo; Salud, con May Chomalí; Economía y Minería, con Daniel Mas; Agricultura, con Jaime Campos, y Energía, con Ximena Rincón.

    Proyectos de inversión

    A la fecha, hay once proyectos de inversión con reclamaciones admitidas. El mayor es Aguas Marítimas de Cramsa por US$ 5 mil millones, una desaladora en la Región de Antofagasta.

    Ese proceso es un EIA (Estudio de Impacto Ambiental), por lo que debe ser evaluado por el Comité de Ministros próximamente. Si fuera una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) lo revisaría la dirección ejecutiva.

    De estos once, eso sí, uno es un reclamo a un proyecto que fue rechazado: “Ampliación Parque Eólico Camarico (Nuevo Parque Eólico ECOS del MAR)” por US$ 119 millones. El titular pidió que este se apruebe.

    En el caso de que se rechacen las cuatro reclamaciones que debe revisar el Comité de Ministros el próximo lunes -es decir, dé luz verde a los proyectos-, quedarán siete iniciativas por un monto total de US$ 5.692 millones. Aunque si no se considera el proyecto rechazado que busca su aprobación, el monto es US$ 5.573 millones

    Los cuatro proyectos en tabla para el lunes son: Itahue Hualqui de Mataquito Transmisora (US$ 324 millones), el Convento Viejo Etapa II del MOP (US$ 50 millones), el Terminal de Cerros de Valparaíso TCVAL de la Empresa Portuaria Valparaíso (US$ 500 millones) y otro de captación y conducción del Río Maipo de Aguas Andinas (US$ 80 millones). Todos son EIA.

    Sin contar estas cuatro iniciativas por US$ 954 millones, el Comité de Ministros quedará casi sin proyectos por evaluar y estaría al día en el plazo normal del proceso. Solo tendrá en tabla el mencionado proyecto Aguas Marítimas.

    Ministra de Medio Ambiente

    La eficiencia en este proceso en particular es un golazo para el gobierno actual. La ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, destacó que el Comité de Ministros ha sesionado una vez al mes y han revisado veinte proyectos en ocho sesiones, correspondientes a iniciativas que representaron una inversión de casi US$ 11.500 millones.

    “Esto nos ha permitido avanzar con mucha fuerza en el mandato que nos entregó el Presidente Kast y resolver todos los proyectos que se encontraban con plazos pendientes. Hoy tenemos un Comité de Ministros funcionando regularmente, tomando decisiones y dando respuesta dentro de los plazos que corresponden”, apuntó Toledo.

    El director ejecutivo del SEA, Arturo Farías, en tanto, afirmó que desde que inició la actual administración, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se comprometió a resolver las reclamaciones dentro del plazo legal.

    “Actualmente, tenemos once proyectos para revisión, todos con sus plazos legales en curso, por lo que ninguno se encuentra con retrasos en su tramitación. Del total, cinco deben ser revisados por el Comité de Ministros y cuatro de ellos serán vistos en la sesión del lunes 27 de julio. El último, Aguas Marítimas con una inversión de US$ 5 mil millones, acaba de ser declarado admisible, por lo que en 60 días será presentado al comité. En cuanto a las DIA, son seis, de las cuales tres fueron declaradas admisibles en mayo, uno en junio y dos en julio, por lo que todas se encuentran dentro de plazo”, puntualizó.

    La ministra Toledo considera que el lunes van a dar un paso relevante. “Por primera vez este Comité de Ministros revisará cuatro reclamaciones que se encuentran dentro de plazo. Con eso, quedará solamente una iniciativa que acaba de ser declarada admisible y que debe continuar con su tramitación regular para quedar disponible para la revisión del Comité dentro de los próximos 60 días. Esto demuestra que en pocos meses logramos poner al día las reclamaciones pendientes y avanzar hacia un funcionamiento regular”.

    El gobierno anterior aumentó en 30% la revisión

    La ex directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, examinó sobre el proceso que “la administración del presidente Boric en los años 2022 y 2026, ya había incrementado en un 30% el número de proyectos examinados por el comité, con 48 proyectos examinados en 30 sesiones frente a los 37 proyectos examinados en 25 sesiones del período 2018 y 2022, representando US$ 22.812 millones, casi duplicando la inversión resuelta bajo el gobierno del presidente Piñera de US$ 11.870 millones”.

    Durán apuntó que “para que el comité aumente la frecuencia de sus sesiones se requiere contar con el quórum de los otros ministros que lo integran (Economía, Energía, Minería, Agricultura y Salud) y además que los otros organismos con competencias ambientales respondan de manera oportuna los oficios que la dirección ejecutiva debe remitir en nombre del comité”.

    Más sobre:Comité de MinistrosJosé Antonio KastProyectos de reclamaciónministra de Medio Ambiente, Francisca Toledodirector ejecutivo del SEA, Arturo Faríasex directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Superintendencia de Educación impulsa plan para reducir la burocracia y la carga administrativa del sistema escolar

    Museo de Australia devuleve a Rapa Nui 18 piezas de restos ancestrales: “Una historia marcada por el despojo”

    Estudiante de 2° básico es apuñalada por otra alumna de 13 años al interior de colegio de La Granja

    “Las víctimas mayores de edad no necesitan más presión”: el dardo de Orellana a García por proyecto “Escucha su corazón”

    Fujimori configura su gabinete y presenta a primer ministro, canciller y titular de economía

    Río Mapocho, Canal San Carlos y Parque Víctor Jara: la infraestructura que ahora sí resistió a las lluvias en la capital

    Lo más leído

    1.
    Sindicato de Profesionales de Chuquicamata y devolución de bonos: “Está instalada la idea de que nos quedamos con plata mal habida, pero no es así”

    Sindicato de Profesionales de Chuquicamata y devolución de bonos: “Está instalada la idea de que nos quedamos con plata mal habida, pero no es así”

    2.
    Petróleo se derrumba luego que Irán y Estados Unidos suspendieran ataques en Medio Oriente

    Petróleo se derrumba luego que Irán y Estados Unidos suspendieran ataques en Medio Oriente

    3.
    Sin cárcel, pero con multas: la pena que pedirá la Fiscalía contra Álvaro Jalaff por caso Factop

    Sin cárcel, pero con multas: la pena que pedirá la Fiscalía contra Álvaro Jalaff por caso Factop

    4.
    Arrancan las negociaciones con EE.UU.: la reunión de Cancillería y los gremios con miras a la visita de la USTR en agosto

    Arrancan las negociaciones con EE.UU.: la reunión de Cancillería y los gremios con miras a la visita de la USTR en agosto

    5.
    Gigante suizo pide la quiebra de sociedad que opera cadena Brussels Heart of Chocolate

    Gigante suizo pide la quiebra de sociedad que opera cadena Brussels Heart of Chocolate

    6.
    Pymes traspasan a precio alza de los costos laborales y el 40% tiene dificultades para asumir la jornada de 42 horas

    Pymes traspasan a precio alza de los costos laborales y el 40% tiene dificultades para asumir la jornada de 42 horas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    ¿Es mejor el déficit calórico o el ayuno intermitente? Esto descubrió un estudio

    ¿Es mejor el déficit calórico o el ayuno intermitente? Esto descubrió un estudio

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes
    Chile

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Superintendencia de Educación impulsa plan para reducir la burocracia y la carga administrativa del sistema escolar

    Estudiante de 2° básico es apuñalada por otra alumna de 13 años al interior de colegio de La Granja

    Gobierno advierte que es “altamente probable” que esta semana vuelva a subir el precio de los combustibles
    Negocios

    Gobierno advierte que es “altamente probable” que esta semana vuelva a subir el precio de los combustibles

    Apple destrona a Nvidia y se convierte en la empresa más valiosa del mundo

    Arrancan las negociaciones con EE.UU.: la reunión de Cancillería y los gremios con miras a la visita de la USTR en agosto

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico
    Tendencias

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Chile presenta a sus Guerreras para el Mundial de Vóleibol Femenino U17
    El Deportivo

    Chile presenta a sus Guerreras para el Mundial de Vóleibol Femenino U17

    El informe de Héctor Jona tras agresivo encontrón con Kevin Altez: “Le indiqué en forma enérgica; reaccionó desafiante”

    Crece la crisis en Italia: Paolo Maldini y Leonardo renuncian a la federación a solo 16 días de asumir

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA
    Tecnología

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA

    Nido de Villanas: Apple estrena su nueva “teleserie” vertical grabada con el iPhone 17 Pro

    JBL Quantum 950 y QuantumENGINE: el ecosistema que personaliza el audio espacial en los videojuegos

    Museo de Australia devuleve a Rapa Nui 18 piezas de restos ancestrales: “Una historia marcada por el despojo”
    Cultura y entretención

    Museo de Australia devuleve a Rapa Nui 18 piezas de restos ancestrales: “Una historia marcada por el despojo”

    Llega exposición desde Qatar que explora la migración y los desplazamientos transnacionales

    Columpios al Suelo lanza “Noche estrellada” su nuevo sencillo

    Fujimori configura su gabinete y presenta a primer ministro, canciller y titular de economía
    Mundo

    Fujimori configura su gabinete y presenta a primer ministro, canciller y titular de economía

    Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”

    Irán niega que haya pedido negociaciones directas con Estados Unidos para el cese de las hostilidades

    La reivindicación de los psicofármacos
    Paula

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad