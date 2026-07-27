Comité de Ministros se reúne este lunes: revisará cuatro proyectos por US$954 millones y le quedaría pendiente solo una iniciativa

El Presidente Kast junto a la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, el martes, ingresando al Servicio de Evaluación Ambiental, (SEA).

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) acumula en total US$ 6.646 millones de inversión que ha sido impugnada y admitida a través de recursos de reclamación, a través de once proyectos provenientes de distintos sectores económicos.

Pero cuatro iniciativas, por US$ 954 millones, serán revisadas por el Comité de Ministros este lunes. Así, el monto podría reducirse, quedando solo un proyecto para ver en esta instancia, mientras quedarán otros 6 proyectos en proceso de reclamación para ser revisados por la dirección ejecutiva.

Los recursos de reclamación son una parte del engranaje que compone al SEIA, el organismo que coordina la evaluación de proyectos de inversión en Chile. Este proceso permite impugnar la decisión que tomó la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) o el director ejecutivo respecto de un proyecto en particular, el cual pudo haber sido aprobado o rechazado.

Esta pieza del engranaje recibió especial atención del actual gobierno. Un día después de asumir, el Presidente José Antonio Kast firmó seis decretos, uno de ellos relacionado con acelerar la tramitación de proyectos de inversión.

El decreto se propuso resolver 51 recursos de reclamación que estaban pendientes por US$ 16.300 millones y que se cumplieran los plazos establecidos por la ley vigente. Con el pasar de los meses, el escenario de reclamaciones, en cuanto a montos y cantidad de reclamos, se ha reducido.

El equipo del comité está compuesto por los ministerios de Medio Ambiente, a cargo de la ministra Francisca Toledo; Salud, con May Chomalí; Economía y Minería, con Daniel Mas; Agricultura, con Jaime Campos, y Energía, con Ximena Rincón.

Proyectos de inversión

A la fecha, hay once proyectos de inversión con reclamaciones admitidas. El mayor es Aguas Marítimas de Cramsa por US$ 5 mil millones, una desaladora en la Región de Antofagasta.

Ese proceso es un EIA (Estudio de Impacto Ambiental), por lo que debe ser evaluado por el Comité de Ministros próximamente. Si fuera una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) lo revisaría la dirección ejecutiva.

De estos once, eso sí, uno es un reclamo a un proyecto que fue rechazado: “Ampliación Parque Eólico Camarico (Nuevo Parque Eólico ECOS del MAR)” por US$ 119 millones. El titular pidió que este se apruebe.

En el caso de que se rechacen las cuatro reclamaciones que debe revisar el Comité de Ministros el próximo lunes -es decir, dé luz verde a los proyectos-, quedarán siete iniciativas por un monto total de US$ 5.692 millones. Aunque si no se considera el proyecto rechazado que busca su aprobación, el monto es US$ 5.573 millones

Los cuatro proyectos en tabla para el lunes son: Itahue Hualqui de Mataquito Transmisora (US$ 324 millones), el Convento Viejo Etapa II del MOP (US$ 50 millones), el Terminal de Cerros de Valparaíso TCVAL de la Empresa Portuaria Valparaíso (US$ 500 millones) y otro de captación y conducción del Río Maipo de Aguas Andinas (US$ 80 millones). Todos son EIA.

Sin contar estas cuatro iniciativas por US$ 954 millones, el Comité de Ministros quedará casi sin proyectos por evaluar y estaría al día en el plazo normal del proceso. Solo tendrá en tabla el mencionado proyecto Aguas Marítimas.

Ministra de Medio Ambiente

La eficiencia en este proceso en particular es un golazo para el gobierno actual. La ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, destacó que el Comité de Ministros ha sesionado una vez al mes y han revisado veinte proyectos en ocho sesiones, correspondientes a iniciativas que representaron una inversión de casi US$ 11.500 millones.

“Esto nos ha permitido avanzar con mucha fuerza en el mandato que nos entregó el Presidente Kast y resolver todos los proyectos que se encontraban con plazos pendientes. Hoy tenemos un Comité de Ministros funcionando regularmente, tomando decisiones y dando respuesta dentro de los plazos que corresponden”, apuntó Toledo.

El director ejecutivo del SEA, Arturo Farías, en tanto, afirmó que desde que inició la actual administración, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se comprometió a resolver las reclamaciones dentro del plazo legal.

“Actualmente, tenemos once proyectos para revisión, todos con sus plazos legales en curso, por lo que ninguno se encuentra con retrasos en su tramitación. Del total, cinco deben ser revisados por el Comité de Ministros y cuatro de ellos serán vistos en la sesión del lunes 27 de julio. El último, Aguas Marítimas con una inversión de US$ 5 mil millones, acaba de ser declarado admisible, por lo que en 60 días será presentado al comité. En cuanto a las DIA, son seis, de las cuales tres fueron declaradas admisibles en mayo, uno en junio y dos en julio, por lo que todas se encuentran dentro de plazo”, puntualizó.

La ministra Toledo considera que el lunes van a dar un paso relevante. “Por primera vez este Comité de Ministros revisará cuatro reclamaciones que se encuentran dentro de plazo. Con eso, quedará solamente una iniciativa que acaba de ser declarada admisible y que debe continuar con su tramitación regular para quedar disponible para la revisión del Comité dentro de los próximos 60 días. Esto demuestra que en pocos meses logramos poner al día las reclamaciones pendientes y avanzar hacia un funcionamiento regular”.

El gobierno anterior aumentó en 30% la revisión

La ex directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, examinó sobre el proceso que “la administración del presidente Boric en los años 2022 y 2026, ya había incrementado en un 30% el número de proyectos examinados por el comité, con 48 proyectos examinados en 30 sesiones frente a los 37 proyectos examinados en 25 sesiones del período 2018 y 2022, representando US$ 22.812 millones, casi duplicando la inversión resuelta bajo el gobierno del presidente Piñera de US$ 11.870 millones”.

Durán apuntó que “para que el comité aumente la frecuencia de sus sesiones se requiere contar con el quórum de los otros ministros que lo integran (Economía, Energía, Minería, Agricultura y Salud) y además que los otros organismos con competencias ambientales respondan de manera oportuna los oficios que la dirección ejecutiva debe remitir en nombre del comité”.