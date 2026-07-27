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    Luz verde: Fórmula 1 designa el circuito que albergará a uno de los GP cancelados por la guerra en Medio Oriente

    Luego de varios meses de incertidumbre, el organismo de automovilismo ya encontró el país que servirá como escenario de la suspendida carrera en Baréin.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    El Gran Premio de Baréin encontró sede para realizar la carrera de la F1 que había sido suspendida por la guerra en Medio Oriente.

    Hay luz verde en la Fórmula 1. Después de varios meses de incertidumbre, el Gran Premio de Baréin encontró una sede para llevar a cabo la carrera que había sido suspendida el 14 de marzo de 2026 por la guerra que se desató en Medio Oriente.

    Según dio a conocer el máximo organismo del automovilismo a nivel mundial, el circuito de Sepang de Malasia albergará el certamen que se vio interrumpido por el conflicto que encabeza Estados Unidos e Israel con Irán. Será el retorno del país malayo al “Gran Circo”, ya que la última vez que había acogido un evento de estas características había sido en 2017.

    La competición, que mantendrá el nombre original de Gran Premio Gulf Air de Baréin, fue programada para ser celebrada del 2 al 4 de octubre, justo entre las fechas en Azerbaiyán (24 al 26 de septiembre) y Singapur (9 al 11 de octubre). De acuerdo a la FIA, esta iniciativa se da a partir de “la capacidad del deporte para adaptarse rápidamente y encontrar la manera de garantizar que los aficionados, socios y todo el ecosistema sigan disfrutando de un calendario extenso y emocionante para este año". En esa línea, le “agradecen la gran visión a Baréin” y su “compromiso inquebrantable con la Fórmula 1”.

    Dudas que aún permanecen

    Si bien desde la F1 aseguraron con bombos y platillos que se iba a llevar a cabo una de las carreras que estaban en suspenso, todavía hay una que no tiene un desenlace claro. El Gran Premio de Arabia Saudita, en Yeda, aún permanece en el aire y sin fecha de confirmación. Cabe remarcar que dicha jornada estaba pactada para el 19 de abril, justo después de la de Baréin; sin embargo, también fue cancelada por el conflicto bélico que remece al Golfo Pérsico.

    Una vez concluido el GP de Hungría de este domingo, la FIA elevó un reporte en el que indican que existe la posibilidad latente de esperar hasta último minuto para mantener el certamen en territorio saudí, pues es una sede que le trae muchos réditos económicos a la organización. Además, puede calzar con el último tramo de la temporada, que tiene una gira por Medio Oriente durante los Gran Premio de Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

    Eso sí, adelantan que cualquier información está en evaluación ante un posible rebrote del conflicto militar que se vive en la zona.

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