SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Aseguran que la F1 cancelará los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita por la guerra de Medio Oriente

    El medio especializado Crash aseguró que la organización anunciará este fin de semana la suspensión de ambas carreras y que no serán reemplazadas en el calendario oficial.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    La F1 suspenderá dos fechas por la guerra. Foto: @f1 / X.

    La Fórmula 1 tomará una drástica decisión y la comunicará durante este fin de semana. Según el medio especializado en la principal competencia automovilística, Crush, la organización determinó “las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita” por la guerra que afecta a Medio Oriente.

    El anuncio se hará este fin de semana en el Gran Premio de Shangai y la medida incluye no reemplazar ninguna de las dos competencias, por lo que la temporada quedará reducida a sólo 22 fechas y habrá una brecha de cuatro semanas sin carreras entre el Gran Premio de Japón y el de Miami.

    Lo que obligó a la F1 a tomar la decisión es que no hubo signos de mejora en la región, lo que comprometía la seguridad de todos quienes participan de la cita. Además, los viajes aéreos aún están inestables por lo que había problemas logísticos para que todos los equipos lleguen a destinos después de la fecha de Japón a fines de marzo.

    Más tiempo para procesar los datos de las carreras iniciales

    Una de las ventajas que tendrá la suspensión de las dos fechas de Medio Oriente es que ahora los equipos tendrán un mes entero para procesar los datos de las tres primeras carreras y los pilotos tendrán más tiempo para realizar el trabajo de simulación.

    Cabe recordar que los deportistas no están contentos con el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1 y varios pilotos manifestaron su incomodidad con el rumbo que tomó la categoría. De hecho, Max Verstappen lanzó una ironía en la rueda de prensa previa a la carrera de este fin de semana. “Encontré una solución más económica. Cambié el simulador por mi Nintendo Switch y sí, estoy practicando un poco con Mario Kart. Encontrar los champiñones va bastante bien, el caparazón azul es un poco más difícil, pero estoy en ello”, lanzó.

    Sin embargo, los jefes de equipo prefieren confiar en lo que la organización determinó. “Creo que seguimos la guía de la FIA y la F1, como siempre lo hacemos”, dijo el director del equipo Audi, Jonathan Wheatley, al medio citado. Luego agregó que “siempre nos han guiado en la dirección correcta. Nadie va a comprometer nada que pondría a los equipos en una situación incómoda”.

    “Una de las partes más grandes del negocio es el lado logístico, no solo las piezas, sino también la gente que lo mueve por todo el mundo. Los equipos son muy buenos en eso. Es solo un bache en el camino si algo sucediera en ese sentido, solo lidiaría con ello. No veo ningún problema real, para ser honesto”, concluyó.

    Más sobre:F1Fórmula 1Gran Premio ShangaiMotores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PS expresa rechazo a indultos anunciados por Kast para uniformados condenados por causas del estallido social

    Capturan en Bolivia a Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA

    Subsecretaria de Prevención del Delito se reúne con alcaldes para abordar reglamento de Ley de Seguridad Municipal

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Sedini por anuncio de indultos a uniformados: “En el contexto de violencia se requiere revisar y actuar con justicia”

    El portafolio minero de China: La potencia asiática dispone de casi 50 activos en Latinoamérica y El Caribe

    Lo más leído

    1.
    Unión Española despide a Gonzalo Villagra y contrata a un viejo conocido para buscar su regreso a la Liga de Primera

    Unión Española despide a Gonzalo Villagra y contrata a un viejo conocido para buscar su regreso a la Liga de Primera

    2.
    Leyenda del tenis recuerda a Marcelo Ríos: “Él amaba avergonzar a las personas con su juego”

    Leyenda del tenis recuerda a Marcelo Ríos: “Él amaba avergonzar a las personas con su juego”

    3.
    Daniel Garnero aborda el conflicto entre Matías Palavecino y Clemente Montes en la UC: “Tenemos que ser más inteligentes”

    Daniel Garnero aborda el conflicto entre Matías Palavecino y Clemente Montes en la UC: “Tenemos que ser más inteligentes”

    4.
    Joaquín Niemann escala posiciones y se instala dentro del Top 10 del LIV Golf de Singapur

    Joaquín Niemann escala posiciones y se instala dentro del Top 10 del LIV Golf de Singapur

    5.
    La reacción de Leandro Fernández tras el despido de Paqui Meneghini, el técnico que lo marginó en la U

    La reacción de Leandro Fernández tras el despido de Paqui Meneghini, el técnico que lo marginó en la U

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    PS expresa rechazo a indultos anunciados por Kast para uniformados condenados por causas del estallido social
    Chile

    PS expresa rechazo a indultos anunciados por Kast para uniformados condenados por causas del estallido social

    Subsecretaria de Prevención del Delito se reúne con alcaldes para abordar reglamento de Ley de Seguridad Municipal

    Sedini por anuncio de indultos a uniformados: “En el contexto de violencia se requiere revisar y actuar con justicia”

    El portafolio minero de China: La potencia asiática dispone de casi 50 activos en Latinoamérica y El Caribe
    Negocios

    El portafolio minero de China: La potencia asiática dispone de casi 50 activos en Latinoamérica y El Caribe

    Quiroz convoca a reunión especial para enfrentar alza del petróleo y advierte por delicada y extrema situación fiscal

    CBRE: inversionistas inmobiliarios en Chile se inclinan por bodegas y retail

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos
    Tendencias

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”

    Cómo hacer el método escandinavo del sueño para dormir mejor

    “Urgente, sujeten a Pellegrini”: las duras críticas al técnico chileno tras sumar su cuarto partido sin ganar en el Betis
    El Deportivo

    “Urgente, sujeten a Pellegrini”: las duras críticas al técnico chileno tras sumar su cuarto partido sin ganar en el Betis

    Fantasma Figueroa se ofrece para volver a la U pese a tener club: “Para eso existen las cláusulas de salida”

    Aseguran que la F1 cancelará los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita por la guerra de Medio Oriente

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Quilapayún invita a Los Bunkers a su show en Lollapalooza Chile
    Cultura y entretención

    Quilapayún invita a Los Bunkers a su show en Lollapalooza Chile

    Anttonias: “Cuando las bandas nos apoyemos, la escena chilena va a empezar a tener más oportunidades para todos”

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming

    Capturan en Bolivia a Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA
    Mundo

    Capturan en Bolivia a Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA

    Macron señala que la posición de Francia es “puramente defensiva” tras el “inaceptable” ataque a sus tropas

    EE.UU. confirma la muerte de los seis ocupantes de su avión cisterna siniestrado en el oeste de Irak

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”
    Paula

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”