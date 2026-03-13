Aseguran que la F1 cancelará los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita por la guerra de Medio Oriente

La Fórmula 1 tomará una drástica decisión y la comunicará durante este fin de semana. Según el medio especializado en la principal competencia automovilística, Crush, la organización determinó “las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita” por la guerra que afecta a Medio Oriente.

El anuncio se hará este fin de semana en el Gran Premio de Shangai y la medida incluye no reemplazar ninguna de las dos competencias, por lo que la temporada quedará reducida a sólo 22 fechas y habrá una brecha de cuatro semanas sin carreras entre el Gran Premio de Japón y el de Miami.

Lo que obligó a la F1 a tomar la decisión es que no hubo signos de mejora en la región, lo que comprometía la seguridad de todos quienes participan de la cita. Además, los viajes aéreos aún están inestables por lo que había problemas logísticos para que todos los equipos lleguen a destinos después de la fecha de Japón a fines de marzo.

Más tiempo para procesar los datos de las carreras iniciales

Una de las ventajas que tendrá la suspensión de las dos fechas de Medio Oriente es que ahora los equipos tendrán un mes entero para procesar los datos de las tres primeras carreras y los pilotos tendrán más tiempo para realizar el trabajo de simulación.

Cabe recordar que los deportistas no están contentos con el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1 y varios pilotos manifestaron su incomodidad con el rumbo que tomó la categoría. De hecho, Max Verstappen lanzó una ironía en la rueda de prensa previa a la carrera de este fin de semana. “Encontré una solución más económica. Cambié el simulador por mi Nintendo Switch y sí, estoy practicando un poco con Mario Kart. Encontrar los champiñones va bastante bien, el caparazón azul es un poco más difícil, pero estoy en ello”, lanzó.

Sin embargo, los jefes de equipo prefieren confiar en lo que la organización determinó. “Creo que seguimos la guía de la FIA y la F1, como siempre lo hacemos”, dijo el director del equipo Audi, Jonathan Wheatley, al medio citado. Luego agregó que “siempre nos han guiado en la dirección correcta. Nadie va a comprometer nada que pondría a los equipos en una situación incómoda”.

“Una de las partes más grandes del negocio es el lado logístico, no solo las piezas, sino también la gente que lo mueve por todo el mundo. Los equipos son muy buenos en eso. Es solo un bache en el camino si algo sucediera en ese sentido, solo lidiaría con ello. No veo ningún problema real, para ser honesto”, concluyó.