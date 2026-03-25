La ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, fue este miércoles el escenario de un veredicto que puede marcar hito en el debate sobre la adicción de menores a redes sociales.

Esto, porque un fallo del Tribunal Superior de dicha ciudad determinó que tanto Meta -dueña de Instagram y Facebook- como YouTube -de Google- perjudicaron a una joven usuaria con los diseños “adictivos” de sus aplicaciones , provocándole problemas de salud mental.

Ambos gigantes del sector tecnológico deberán pagar US$3 millones como indemnización por daños morales y otros prejuicios económicos. Meta un 70% del costo y YouTube el restante 30%.

Este fallo judicial valida la teoría de que las redes sociales o aplicaciones pueden causar “daños personales”, detalla The New York Times.

Y si bien el impacto real de este veredicto aún está por verse, puede ser decisivo en medio de la ola de demandas que enfrentan estas empresas, y que buscan precisamente probar que diseñaron deliberadamente sus plataformas para enganchar a los menores, pese a los riesgos para su salud mental. Demandas que han sido presentadas por adolescentes, distritos escolares y fiscales.

Cómo fue el caso contra Meta y YouTube

La demanda contra Meta y YouTube fue presentada por una joven de 20 años -identificada como KGM-, quien acusó a ambas empresas de crear plataformas adictivas, argumentando que eran comparables a los cigarrillos o casinos digitales .

En concreto, KGM especificó que las funciones de desplazamiento infinito y las recomendaciones del algoritmo le causaron problemas a su salud mental, como ansiedad y depresión .

Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”. Yves Herman

Ya desde inicios de este 2026, Mark Zuckerberg y su imperio, Meta, junto con otros gigantes como TikTok, YouTube y Snap, se estaban preparando para una batalla legal que muchos expertos ya comparan con los históricos juicios contra las tabacaleras en los años 90, que argumentaban que las empresas creaban productos adictivos que perjudicaban a los usuarios.

Hasta ahora, las empresas de redes sociales se amparaban en la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones , la cual establece que las plataformas no son responsables de lo que los usuarios publican en ellas.

Sin embargo, los abogados de las familias demandantes cambiaron el enfoque: demandar contra la ingeniería detrás de la aplicación.

Richard Ulloa.

Por otra parte, este desenlace se produce después del fallo de un jurado de Nuevo México, en otro caso presentado por la fiscalía estatal. En esa oportunidad, la justicia mandató a Meta a pagar US$ 375 millones por no proteger a los usuarios de sus aplicaciones de los depredadores de menores.