SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Empresas como Meta, dueña de Instagram y Facebook, enfrentan una ola de demandas que buscan probar que diseñaron deliberadamente sus plataformas para enganchar a los menores, a pesar de conocer los riesgos para su salud mental. La estrategia de los demandantes busca apuntar al diseño del producto.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente Mark Zuckerberg, Consejero Delegado de Meta, en un acto a principios de año. Foto: Manuel Orbegozo/Reuters

    Durante años, la industria tecnológica ha operado bajo un mantra de “conectar al mundo”. Pero ahora, ese idealismo se enfrentará a la cruda realidad de los tribunales federales de Estados Unidos en lo que promete ser el litigio más trascendental para Silicon Valley desde la era antimonopolio de Microsoft.

    Según reportes recientes, Mark Zuckerberg y su imperio, Meta, junto con otros gigantes como TikTok, YouTube y Snap, se están preparando para una batalla legal que muchos expertos ya comparan con los históricos juicios contra las tabacaleras en los años 90.

    La premisa de los demandantes -que agrupan a cientos de distritos escolares y miles de familias- es escalofriante: las redes sociales “son productos defectuosos por diseño”, creados específicamente para “explotar la vulnerabilidad psicológica de los adolescentes” y “generar adicción”.

    El fin de la inmunidad total

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente DADO RUVIC

    Históricamente, las empresas de redes sociales han utilizado la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones como un escudo impenetrable. Esta ley establece que las plataformas no son responsables de lo que los usuarios publican en ellas. Si un adolescente sufría ciberacoso, la culpa era del acosador, no de Instagram.

    Sin embargo, los abogados de las familias están cambiando el enfoque. No están demandando por el contenido de un video o un comentario. Están demandando por la ingeniería detrás de la aplicación.

    El argumento central es la responsabilidad del producto. La acusación sostiene que funciones como el scroll infinito y el autoplay, las notificaciones intermitentes (diseñadas como recompensas variables similares a las máquinas tragamonedas) y los filtros de belleza irrealistas son decisiones de ingeniería tomadas para maximizar el tiempo en pantalla a costa de la salud mental de los menores.

    Si el tribunal acepta esta distinción, el escudo de la Sección 230 podría caer, dejando a Meta expuesta a responsabilidades civiles multimillonarias.

    Los “Facebook Files” como evidencia

    Un punto de inflexión en este proceso fue la filtración de los llamados “Facebook Files” en 2021. Documentos internos revelaron que Meta (entonces Facebook Inc.) tenía estudios propios que indicaban que Instagram empeoraba los problemas de imagen corporal en una de cada tres adolescentes.

    A pesar de saber que sus productos tienen un impacto negativo para un segmento vulnerable de su audiencia, la compañía -según alegan los demandantes- optó por priorizar el crecimiento y el engagement sobre la seguridad.

    Esta supuesta negligencia consciente es lo que permite trazar el paralelo con la industria del tabaco, que durante décadas ocultó que sabía que la nicotina era adictiva y cancerígena.

    La defensa de Zuckerberg

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    La defensa de Meta, por su parte, se basa en que la adicción a las redes sociales es un concepto médicamente debatible y complejo, no una sentencia firme.

    Argumentaron que han implementado más de 30 herramientas para el control parental y la seguridad de los adolescentes en los últimos años (límites de tiempo, avisos de uso, modos de “descanso”, etc.).

    Además, intentarán diluir su responsabilidad señalando que la crisis de salud mental adolescente es multifactorial (presión escolar, familia, pandemia, etc.) y que culpar exclusivamente a una aplicación es reduccionista.

    ¿Qué está en juego?

    El juicio, que se desarrollará en un tribunal federal de Los Ángeles, California, no solo amenaza las finanzas de Meta. Amenaza su modelo de negocio central.

    Si los demandantes tienen éxito, no solo veremos compensaciones económicas masivas. Podríamos ver una intervención judicial que obligue a cambiar cómo funcionan estas aplicaciones: el fin de los algoritmos de recomendación agresivos para menores, límites estrictos en las notificaciones y cambios radicales en la privacidad por defecto.

    Por ahora, Mark Zuckerberg y su equipo legal se preparan para defender la idea de que ellos son meros facilitadores de la comunicación. Al frente tendrán a los padres que han visto a sus hijos caer en espirales de ansiedad, depresión y trastornos alimenticios.

    Lee también:

    Más sobre:MetaInstagramFacebookSalud mentalMark ZuckerbergRedes socialesTikTokYouTubeSnapchatTecnologíaDopaminaAdiccionesSección 230Scrolling infinitoAutoplayFacebook Filesmental health crisisparental control toolssocial media engineeringalgorithm changesteen social media addiction

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un fallecido deja accidente vehicular entre una motocicleta y un automóvil en la Ruta 68

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué un atleta ucraniano fue expulsado de los Juegos Olímpicos de Invierno (y después recibió una donación de 200.000 dólares)

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 19 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 19 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Un fallecido deja accidente vehicular entre una motocicleta y un automóvil en la Ruta 68
    Chile

    Un fallecido deja accidente vehicular entre una motocicleta y un automóvil en la Ruta 68

    Temblor hoy, jueves 19 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Los detalles de la agenda que tendrá Boric durante su visita a Rapa Nui

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo
    Negocios

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Pasajeros internacionales marcan récord en enero en Chile, pero domésticos caen y arrastran a la baja tráfico aéreo total

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, cuestiona que haya espacio para 4 actores en el mercado y evalúa uso de marca Tigo

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago
    Tendencias

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué un atleta ucraniano fue expulsado de los Juegos Olímpicos de Invierno (y después recibió una donación de 200.000 dólares)

    Vuelve al top 60: Alejandro Tabilo derrota a Francesco Passaro y está en los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro
    El Deportivo

    Vuelve al top 60: Alejandro Tabilo derrota a Francesco Passaro y está en los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro

    Con Brayan Cortés “salvándose” de la tarjeta: Argentinos Juniors gana con uno menos en Ecuador por la Copa Libertadores

    El encomiable esfuerzo de O’Higgins tiene premio: le gana a Bahia y saca leve ventaja para seguir en la Copa Libertadores

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition
    Tecnología

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026
    Cultura y entretención

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026

    Cuando Elvis se puso nervioso: el nuevo documental que humaniza al mito

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Corea del Sur: Condenan a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk Yeol por declarar la ley marcial en 2024
    Mundo

    Corea del Sur: Condenan a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk Yeol por declarar la ley marcial en 2024

    Venezuela y Estados Unidos acuerdan una “agenda de cooperación” contra el narcotráfico y el terrorismo en la región

    Presidente peruano José María Balcázar descarta indultar a Pedro Castillo y compromete elecciones “transparentes”

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones