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    China confirma que Trump visitará el gigante asiático esta semana

    De acuerdo con autoridades del país asiático, Trump llegará al país este miércoles para reunirse con su par chino, Xi Jinping.

    Por 
    Europa Press
     
    Cristóbal Palacios
    Donald Trump y Xi Jinping

    Las autoridades chinas anunciaron este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita al país asiático esta semana, tras haber sido invitado por su par en Beijing, Xi Jinping.

    “Por invitación del presidente (chino) Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo”, confirmó la vocería del Ministerio de Exteriores del gigante asiático, en un mensaje publicado en redes sociales.

    El viaje ya había sido anunciado a fines de marzo por el propio inquilino de la Casa Blanca para la misma fecha, después de que tuviera que ser aplazada por la ofensiva conjunta lanzada por Washington e Israel contra Irán el 28 de febrero, lo que imposibilitó que se materializara el encuentro bilateral previsto para ese mismo mes.

    “Nuestros representantes de los dos países están ultimando los preparativos para estas visitas históricas. Estoy deseando pasar tiempo con el presidente Xi en lo que, estoy seguro, será un acontecimiento monumental”, aseguró en ese entonces el magnate republicano.

    Consultas comerciales

    En tanto, en la víspera del inicio de la visita de Trump, viajará a Corea del Sur una delegación china encabezada por el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en aras de “mantener consultas comerciales con Estados Unidos”, según manifestó un portavoz del Ministerio de Comercio chino a la prensa, en declaraciones recogidas por la agencia Xinhua.

    En esta cita, ambas partes abordarán cuestiones comerciales y económicas de interés mutuo, después de que en octubre del pasado 2025 Washington y Beijing alcanzaran una tregua arancelaria en la ciudad surcoreana de Busan.

    Horas antes del anuncio de la cartera de Exteriores china, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, avanzó en un mensaje en redes sociales que iniciará este lunes, 11 de mayo, un viaje a Corea del Sur y Japón con objeto de mantener una “breve serie de reuniones”.

    Concretamente, el martes participará en Tokio en un encuentro con la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, así como con la ministra de Finanzas, Satsuki Katayma, entre otros miembros del gobierno japonés para debatir sobre las relaciones económicas entre ambos países.

    Ya el miércoles, el secretario del Tesoro norteamericano hará una escala en Seúl para encontrarse con He Lifeng, antes de continuar hacia Beijing para la cumbre entre Trump y Xi.

    “La seguridad económica es seguridad nacional, y espero que esta serie de encuentros sea productiva, mientras trabajamos para impulsar la agenda económica ‘America First’ (América Primero) del presidente Trump”, subrayó Bessent.

    Más sobre:ChinaEE.UU.TrumpvisitaXi Jinping

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