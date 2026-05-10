Republicanos se ilusionan con volver al poder en California

Las banderas del estado de California y la de Estados Unidos. Foto: archivo

El Estado de California, ubicado en la costa oeste de Estados Unidos, es el de mayor población en todo el país norteamericano. A la vez, es el tercer estado más grande en superficie, solo por detrás de Alaska y Texas.

Pero tiene otro atributo que le caracteriza. En términos electorales, el Estado Dorado es el territorio demócrata por excelencia. Con poco más del 10% de la población estadounidense, desde 1992 que California ha sido un pilar para el Partido Demócrata en las elecciones presidenciales, una tendencia que se instauró con la victoria de Bill Clinton.

A nivel de gobernador, sin embargo, la situación ha tenido sus matices. El último republicano en ocupar el cargo fue el actor Arnold Schwarzenegger, quien lo hizo entre 2003 y 2011.

Así, a 15 años que el protagonista de Terminator y Depredador dejara el puesto, el actual candidato republicano a la gobernación de California, Steve Hilton, argumenta que tiene seis millones de razones por las que cree que es posible arrebatarles la victoria a los demócratas en las elecciones de noviembre próximo.

Este número representa la cantidad de votos que el presidente Donald Trump obtuvo en California en 2024, a pesar de perder el estado ante la candidata demócrata, Kamala Harris. Sin embargo, fueron 1,6 millones de sufragios más que los que el magnate obtuvo durante su primera candidatura presidencial en 2016.

Expresentador de Fox News y candidato republicano por la gobernación de California, Steve Hilton. Foto: archivo

Esto es interpretado como una inusual señal de crecimiento republicano en el tradicional bastión demócrata. Aunque este fenómeno, a la vez, se enfrentará a la sostenida baja en la aprobación ciudadana del inquilino de la Casa Blanca.

Según la encuesta SurveyUSA, Hilton lidera la contienda, seguido de cerca por el demócrata Tom Steyer. Así, si los votantes tuvieran que elegir, el 20% optaría por Hilton, mientras que el 18% lo haría por Steyer.

“Sigo liderando las encuestas. ¡Es hora de darles a los californianos el cambio que tanto anhelan! ¡Recuperemos nuestro estado!”, dijo Hilton en redes sociales respecto a los resultados del sondeo.

Mientras tanto, el republicano Chad Bianco obtuvo el 12% de los votos en la encuesta, seguido de cerca por el demócrata Xavier Becerra con el 10%. Con esto, las preferencias parecieran estar intercaladas, pero lideradas por los republicanos. Y, entre los votantes del partido conservador, Hilton lidera con el 46%, seguido de Bianco con el 25%.

Demócratas sin favorito

Entre los principales contendientes que están corriendo para las elecciones de noviembre, hay media docena de candidatos demócratas -dividiendo las preferencias entre los votantes liberales- y dos republicanos.

Entonces, si los candidatos demócratas reparten el voto entre sus simpatizantes, los aspirantes republicanos -el expresentador de Fox News, Hilton, y el sheriff, Chad Bianco- podrían resultar los dos más votados en las primarias del 2 de junio y disputar entre ellos el sillón de la gobernación.

Y, si bien los demócratas reconocen que tal resultado es matemáticamente posible, argumentan que no es políticamente probable en la era de Trump.

El sheriff del condado de Riverside y candidato republicano a la gobernación de California, Chad Bianco. Foto: archivo

Sin embargo, consultado por La Tercera, el politólogo del Claremont McKenna College, John Pitney, señaló que esto no necesariamente aseguraría una victoria de los republicanos. “Las encuestas actuales muestran que solo un tercio del electorado apoya a los candidatos republicanos. El resto del voto se divide entre varios candidatos demócratas”, argumentó.

A la vez, el analista y socio de la firma de investigación de mercado John Zogby Strategies, John Zogby, mantuvo una opinión similar. “California es un estado demócrata de principio a fin. En su momento, fue un estado bipartidista competitivo, pero eso fue hace mucho tiempo”, explicó a este medio.

Los aspirantes demócratas Xavier Becerra, Tom Steyer y Katie Porter se encuentran entre los candidatos que luchan por tomar la delantera, aunque ninguno respaldado por el actual gobernador demócrata Gavin Newsom. Hilton, por su parte, ha obtenido el apoyo de Trump en la contienda.

Y si bien los republicanos representan una proporción mucho menor del electorado californiano, solo Hilton y Bianco compiten por su voto.

Además, actualmente hay una ola de descontento entre los liberales. El costo de la vivienda, la persistente crisis presupuestaria estatal y los devastadores incendios forestales de California ha impulsado un debate a favor del cambio tras los dos mandatos de Newsom.

Y los conservadores están aprovechando esta crisis demócrata. “No podemos seguir así, con los demócratas siempre dispuestos a satisfacer su insaciable apetito por más y más impuestos para su pozo sin fondo”, declaró Hilton en un debate.

Oposición a Trump

Según los expertos consultados por La Tercera, la opción de los demócratas es levantar lo suficiente a un candidato para que, al menos, se posicione para noviembre. Así, en esa instancia, el electorado liberal se unificará.

“La única forma en que un republicano podría ganar la gobernación sería si los demócratas dividieran el voto tan equitativamente que los dos republicanos que lideraran con porcentajes de votos relativamente pequeños ganaran las primarias”, explicó Pitney.

El actual gobernador de California, el domócrata Gavin Newsom. Foto: archivo Aric Crabb

Y la contienda por California puede tener consecuencias no solo a nivel estatal. La posible victoria de un candidato republicano debilitaría fuertemente las ambiciones presidenciales del gobernador Newsom.

Zogby señaló sobre esto que “una victoria republicana perjudicaría gravemente la candidatura de Newsom a la presidencia. Sería un rechazo a un historial del que parece estar muy orgulloso”.

Pero, a la vez, el actual gobernador del Estado Dorado parece no tener intenciones de apoyar a alguno de los candidatos de su partido, debilitando las posibilidades de asegurar una victoria. Según Pitney, esto se debería a que “Newsom no obtendría ninguna ventaja al respaldar a un candidato, ya que tal apoyo seguramente enfurecería a los partidarios de los demás candidatos”.

Zogby sostuvo una postura similar. “Hasta ahora, Newsom no ha visto a ningún candidato destacar entre los demás. Los aspirantes tienen sus defectos y no necesita verse envuelto en la división ideológica entre moderados y progresistas”, concluyó.