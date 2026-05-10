Crucero MV Hondius fondea en Tenerife en medio de choque político y sanitario por brote de hantavirus a bordo

El crucero MV Hondius finalmente comenzó a fondear este domingo en el puerto de Granadilla, en Tenerife, en medio de un complejo operativo de evacuación marcado por la emergencia sanitaria derivada de un brote de hantavirus y una disputa entre el gobierno central español y el Ejecutivo regional de Canarias.

La llegada de la embarcación ocurrió tras horas de incertidumbre política y sanitaria, luego de las advertencias del presidente canario, Fernando Clavijo, quien había asegurado previamente que no autorizaría el fondeo del barco si no existían garantías de que todos los pasajeros abandonarían la isla durante la misma jornada.

Sin embargo, la Dirección General de la Marina Mercante ordenó finalmente la acogida del buque en el puerto de Granadilla, argumentando razones de seguridad marítima y asistencia sanitaria.

La resolución contempla un dispositivo especial para concretar el desembarco controlado de pasajeros, ya sea mediante atraque directo o fondeo, además de prever la eventual participación de Salvamento Marítimo.

Evacuación comenzó bajo estrictas medidas

De acuerdo con el plan coordinado entre autoridades sanitarias, organismos de emergencia y la empresa operadora del crucero, los pasajeros comenzaron a desembarcar desde las 08.00 horas locales para ser trasladados directamente hacia distintos vuelos internacionales.

No obstante, la gestión del operativo abrió un nuevo conflicto entre el gobierno español y las autoridades canarias, que mantienen reparos respecto a la prolongación de la permanencia del barco en aguas de Tenerife.

Según fuentes citadas por el medio El Mundo, el Ejecutivo regional considera innecesario esperar los dos vuelos adicionales programados para el lunes y advirtió que cualquier extensión del plazo de fondeo se realizará “bajo responsabilidad” del gobierno central.

La tensión escaló luego de que Clavijo acusara una “falta de diálogo” con Madrid y cuestionara el incumplimiento de los plazos originalmente pactados para evacuar a los viajeros.

El mandatario canario también criticó la utilización parcial de un avión militar español con capacidad para más de 200 personas, pero que -según denunció- sería ocupado por apenas 14 pasajeros, mientras decenas de viajeros continúan aguardando soluciones de traslado.

La emergencia sanitaria en torno al MV Hondius se originó tras la detección de un brote de hantavirus a bordo, situación que mantiene bajo vigilancia internacional a las autoridades sanitarias europeas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó recientemente un nuevo contagio, elevando a seis el total de casos positivos detectados en el crucero. Además, otras dos personas permanecen catalogadas como sospechosas de haber contraído el virus.

Hasta ahora, el brote ha dejado tres personas fallecidas y al menos cuatro pacientes hospitalizados, tanto dentro como fuera de la embarcación.

Pese a ello, la ministra de Sanidad de España, Mónica García, insistió en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo y llamó a evitar reacciones alarmistas.

“El alarmismo, la desinformación y la confusión son medidas contrarias a los principios básicos de la prevención de la salud pública”, afirmó la secretaria de Estado durante una conferencia de prensa.

La autoridad sanitaria también explicó que los primeros pasajeros evacuados serán ciudadanos españoles, mientras que los viajeros extranjeros serán derivados posteriormente hacia sus respectivos países.