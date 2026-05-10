Con Ronaldinho y otros cracks: Iván Zamorano y Claudio Bravo animaron el clásico de leyendas entre Real Madrid y Barcelona

Iván Zamorano y Claudio Bravo fueron parte del duelo de leyendas entre Real Madrid y Barcelona, en Miami.

Este domingo, Barcelona y Real Madrid disputarán El Clásico del fútbol español, en el Camp Nou, con la oportunidad para los catalanes de ser campeón si no pierden ante su archirrival. Hoy se dio un adelanto, en otro continente, calentando motores.

Este sábado sucedió el duelo de leyendas entre ambos clubes, celebrado en el Chase Stadium de Miami, Florida, donde era local el Inter Miami de Lionel Messi.

El encuentro terminó con un empate 1-1. Entre la constelación de estrellas que se hicieron presentes estaban un par de chilenos, que se hicieron un nombre en los colosos del balompié hispano. En un lado, Iván Zamorano. En el otro, Claudio Bravo. El legendario goleador de la selección chilena fue el capitán del Madrid. Mientras que el mismísimo Ronaldinho Gaúcho fue el capitán azulgrana, portando su característica camiseta número 10.

DOS LEYENDAS... ¡Y TANTAS HISTORIAS!😍



Ronaldinho y 'Bambám' Zamorano en el volado más mágico en la historia de un Clásico✨ pic.twitter.com/5C5WYfNHSm — Claro Sports (@ClaroSports) May 9, 2026

En el lado del Real Madrid, Zamorano tuvo la 9 en la espalda. Otras glorias merengues que jugaron con Bam Bam fueron el neerlandés Clarence Seedorf, el portugués Pepe, el brasileño Savio, más los españoles Iván Campo, Raúl Bravo y Fernando Sanz. También fueron parte de la plantilla el exgolero argentino Albano Bizzarri y el conocido delantero Álvaro Negredo, quien fuera pupilo de Manuel Pellegrini en el Manchester City.

En la vereda del Barcelona, Bravo no solo compartió con una figura de la talla de Ronaldinho, una de las principales atracciones de la jornada. También formaron parte del equipo ilustres como el histórico mediocampista Gaizka Mendieta, los argentinos Juan Pablo Sorín y Javier Saviola, el francés Ludovic Giuly y el exgoleador neerlandés Patric Kluivert.

Como esta mencionado anteriormente, el duelo finalizó igualado. Se disputaron 40 minutos por lado, según lo acordado para el evento. En los 70 minutos, Martín Montoya abrió la cuenta para el representativo catalán, mediante un disparo que superó la resistencia del transandino Bizzarri.

La ventaja del Barcelona fue breve. Tres minutos después, Álvaro Negredo igualó el marcador, venciendo al exportero nacional.

¡EL MADRID EMPATA EL PARTIDO!🤩



Negredo remató como los grandes, venció a Bravo e igualó todo pic.twitter.com/uzHMmzpCL7 — Claro Sports (@ClaroSports) May 10, 2026

El amistoso finalizó con abrazos entre las leyendas de uno y otro equipo, recibiendo los agradecimientos de los asistentes.