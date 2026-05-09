SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El peso de la trama

    Héctor SotoPor 
    Héctor Soto
    Los hermanos Jeff (Adam Driver) y Emily (Mayim Bialik) en la película de Jim Jarmusch.

    Belleza y levedad. Hay veces en que en los relatos el furor narrativo simplemente sobra. Me refiero a la sobrecarga de historias en la narración, entendida como esas laboriosas tramas que van y vienen, que admiten sorpresas, decepciones, vuelcos inesperados y desenlaces sobregirados y sinfónicos. Lejos de todo eso, hay libros o cuentos concebidos exclusivamente a partir de una simple idea, de una fugaz emoción, de un sentido recuerdo. Los cuentos de Chejov o de Carver pueden aportar grandes ejemplos al respecto. El toldo rojo de Bolonia (Abada Editores, 2010, 104 pp.) es también un libro que se sitúa en ese registro. Es muy breve, como varios de los que escribió John Berger, el escritor, crítico de arte y pintor británico que en sus últimos años, luego de quedar viudo, se radicó en Francia, hasta su muerte en 2017. Hombre de izquierda, novelista sensible, ensayista a veces de prosa muy densa, en este librito Berger es leve, inspirado, arbitrario, emotivo, agudo y tremendamente libre. Porque no está atado a la mecánica del conflicto ni del desenlace. Porque nunca está muy claro hacia dónde quiere llegar con lo que cuenta. Porque su relato no puede ser más leve. Porque todo parte de un recuerdo de la figura más bien perdedora de su tío Edgar, que nunca supo hacer plata, pero tuvo una gran conexión emocional con su sobrino y con el cual viajó alguna vez a Italia, adonde Berger regresa para recorrer una plaza, sentarse en las gradas de una iglesia, mirar a la gente, tomarse un café en la terraza de un local acogedor. Bolonia, sede de la primera universidad europea, es una ciudad de larga tradición sindical y construida básicamente con ladrillos, donde los balcones y vitrinas se protegen del sol con toldos de color rojo. Algunos más descoloridos, otros más nuevos. El libro transmite esa fascinación con que la sensibilidad sajona -de Goethe a Byron, de James a E.M. Froster, de Stendhal a James Joyce- ha mirado siempre a Italia. Es una preciosura como edición y, desde luego, como escrito.

    El arte de la observación. Otro ejemplo de levedad narrativa. La última película de Jim Jarmush, Padre, madre, hermano, hermana. Reúne tres episodios. El primero, el más convencional, trata de la visita al padre que le hacen su hijo y una hija; es la historia muy poco interesante de cómo el viejo se aprovecha de ambos. No vale mucho más que un chiste malo. Pero los otros dos episodios restantes tienen fascinación, silencio y pocas explicaciones. El segundo episodio registra el té que una señora viuda les sirve una vez al año a sus hijas. Ella es fría y muy compuesta; una de sus hijas, feúcha y reprimida, también. Pero la otra es un verdadero tiro al aire. Y el encuentro está relatado maravillosamente. En el tercer episodio dos hermanos -ella muy conflictuada por no sabemos qué, él muy modernillo con sus trenzas y sus porros, los dos de color y muy guapos- se encuentran en París para entregar el departamento que arrendaban y donde vivieron sus padres hasta antes del accidente aéreo en que perdieron la vida. También es una proeza en términos de observación. Prácticamente no hay conflicto. Nadie sale humillado ni herido. Nadie dispara, nadie chantajea. Nadie al final termina muy distinto de lo que estaba al comienzo. Pero, curiosa y milagrosamente, algo ocurre entremedio que no podemos definir muy bien. Digamos que ocurre lo que pasa en las buenas películas: iluminan, por decirlo así, el mundo de otra manera. Será a veces un cineasta presumido y demasiado cool, como en Dead Man o en Coffe and cigarettes, pero -por favor- Jarmush, el autor de Stranger than Paradise, de Flores rotas, de Paterson, es capaz de observaciones que siguen sacando chispas. No solo chispas: llamaradas.

    Ciudad mítica. Hubo una época, dice Juan Forn, novelista y cronista argentino, en una de las crónicas de su libro Yo recordaré por ustedes, (Seix Barral, 2023), que en Alejandría vivían más griegos que en Atenas y más judíos que en Jerusalén. Como ciudad, se sentía más hermana de Atenas, de Roma y de Constantinopla que de sus propios compatriotas. Eso explicaría las reservas que inspiraría la ciudad entre los propios egipcios. “Alejandría -dice Forn- es de esos lugares que siempre conocieron mejores tiempos. Tuvo su famoso Faro, pero se derrumbó. Tuvo su famosa Biblioteca, pero se quemó. Mal planificada, mal construida, con incorregibles problemas de drenaje, fue invadida y desechada por todos los conquistadores de turno; estuvo a punto de ser exciudad muchas veces, pero, aun así, siguió siendo hasta 1950 el puente entre Europa y Oriente, el nexo entre el presente y el pasado”. Escenario imposible de disociar de la figura excelsa y de la obra literaria de Konstantinos Kavafis, el poeta que se ganaba la vida trabajando media jornada como burócrata del departamento de riego, Alejandría fue el lugar donde Lawrence Durrell ambientó su célebre Cuarteto, un fresco colosal del amor y el desamor, expresado en cuatro novelas memorables, donde los personajes vivían como propios conflictos que en realidad podrían haber sido más culpa de la ciudad que de ellos.

    Más sobre:OpiniónCultoHéctor Soto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Imputado por porte de armas y drogas en sede Duoc de Maipú quedó en prisión preventiva

    23 países implicados y “operativo inédito”: crucero con brote de hantavirus atracará en Tenerife este domingo

    Accidente ferroviario en Chiguayante: EFE Sur confirma suspensión de servicio en la zona para el lunes

    Han Kang: “La ciencia y el arte se formulan la misma pregunta: ‘¿qué hacemos aquí?’”

    El pirata tuerto: un relato de Jaime Bayly

    Lucho Miranda a fondo: “Se piensa que la discapacidad va de pena y sufrimiento. Entonces, lo mío viene a ser innovador”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Imputado por porte de armas y drogas en sede Duoc de Maipú quedó en prisión preventiva
    Chile

    Imputado por porte de armas y drogas en sede Duoc de Maipú quedó en prisión preventiva

    Accidente ferroviario en Chiguayante: EFE Sur confirma suspensión de servicio en la zona para el lunes

    Evelyn Matthei advierte “exceso de trabas e incertidumbre” en mercado inmobiliario

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable
    Negocios

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable

    IPC de abril sube menos de lo esperado y se enfría la opción de que el BC suba la tasa de interés en junio

    Hacienda modera expectativas de llegar a déficit estructural cero en 2030

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación

    Colo Colo también sabe remontar: vence a Deportes Concepción y mantiene su buen pasar en la Copa de la Liga
    El Deportivo

    Colo Colo también sabe remontar: vence a Deportes Concepción y mantiene su buen pasar en la Copa de la Liga

    Revisa el heroico gol de Catalina Muñoz con el que la Roja femenina clasifica al Mundial Sub 17 de Marruecos

    Pese a los cinco birdies: Joaquín Niemann sigue lejos de los líderes en el LIV Golf de Virginia

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Han Kang: “La ciencia y el arte se formulan la misma pregunta: ‘¿qué hacemos aquí?’”
    Cultura y entretención

    Han Kang: “La ciencia y el arte se formulan la misma pregunta: ‘¿qué hacemos aquí?’”

    El pirata tuerto: un relato de Jaime Bayly

    El peso de la trama

    Canarias bloquea desembarco de crucero con casos de hantavirus y exige salida inmediata de pasajeros de Tenerife
    Mundo

    Canarias bloquea desembarco de crucero con casos de hantavirus y exige salida inmediata de pasajeros de Tenerife

    23 países implicados y “operativo inédito”: crucero con brote de hantavirus atracará en Tenerife este domingo

    Quién es Narges Mohammadi, la premio nobel de la paz iraní cuyo estado de salud genera presión internacional

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?
    Paula

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño