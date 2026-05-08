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    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Un estudio internacional analizó cómo la Generación Z enfrenta el mundo laboral y qué factores influyen hoy en sus decisiones profesionales.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio Tendencias / La Tercera

    La Generación Z —los jóvenes que hoy tienen entre 18 y 29 años— miran la vida laboral de forma muy distinta a otras generaciones. Sus expectativas del trabajo desafían las estructuras tradicionales: y es que ya no solo importa el sueldo, sino la experiencia que conlleva.

    Así lo comprobó un proyecto de investigación llamado Young People’s Values, Hopes and Expectations — Work and Civic Engagement que entrevistó a más de 9.000 jóvenes de nueve países: Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Filipinas, Italia, Kenia, México y Reino Unido.

    Según tres académicos que participaron en el estudio, y que compartieron los resultados en The Conversation, los hallazgos mostraron que los trabajadores de la Generación Z “ni son puramente materialistas ni plenamente idealistas. Son, sobre todo, gente pragmática con aspiraciones personales”.

    Estos fueron los resultados que dejó el proyecto.

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio Tendencias / La Tercera

    Qué le importa más a la Generación Z respecto al trabajo

    Según el proyecto, el 29% de los encuestados afirmó que un buen salario es el aspecto más importante del trabajo. Pero no muy lejos, el 14% puso por delante la realización personal y el 13% el buen ambiente laboral.

    Y aunque es importante el sueldo, casi la mitad (48%) dijo que abandonaría un trabajo si se encontrara con un ambiente difícil, tenso o desagradable, incluso si fuese bien pagado y tuviera contrato indefinido.

    Por otra parte, también considerarían renunciar a su trabajo si no sienten una compatibilidad con los valores de la empresa (25%), si hay una dificultad de equilibrar el trabajo y la vida familiar (23%) o el sentimiento de que no podrán realizarse profesionalmente (22%).

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio Tendencias / La Tercera

    Lo que sí valoran es la flexibilidad horaria (60%) y un mejor equilibrio entre vida y trabajo (58%).

    Y aunque las anteriores están vinculadas con el teletrabajo, el 44% teme al aislamiento social de trabajar en casa, mientras que el 39% afirma que esta modalidad empeora la comunicación de los equipos de trabajo.

    “Los jóvenes no han renunciado al trabajo, pero le exigen una dimensión humana que las estructuras tradicionales a menudo ignoran. Quieren un sueldo digno, pero también un propósito que no colisione con sus valores y un ambiente que no les pase factura emocional”, escribieron los investigadores del estudio.

    Según su interpretación, estos datos “sugieren que la respuesta al futuro del trabajo no es tecnológica sino profundamente relacional, y que el éxito de las organizaciones dependerá de su capacidad para ofrecer algo más que una nómina: un lugar donde ser y crecer”.

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