Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Cada vez más jóvenes reducen su consumo de alcohol, influenciados por distintos motivos, como puede ser una creciente preocupación por la salud y bienestar.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol

En la juventud actual existe una tendencia de menor consumo de alcohol.

De hecho, en Chile también existe esta inclinación: según el último estudio realizado por Senda, se “muestra una consolidación de la tendencia a la baja en el consumo de tabaco y alcohol”.

En un artículo de opinión de The Wall Street Journal se consultó a distintos jóvenes estadounidenses cuáles eran los motivos por los que creen que está ocurriendo esto en la Generación Z (nacidos aproximadamente entre 1997 y 2010).

Las respuestas fueron variadas y tocaron temas como la salud de las personas, la soledad y las pocas reuniones para juntarse a beber, el cambio hacia otras drogas, entre otros motivos.

Los jóvenes quieren estar sanos

“Nos encontramos en medio de un frenesí por la salud… El declive del consumo de alcohol es solo una parte de un movimiento más amplio por el bienestar”, explica John Milas, de Amherst College.

La Generación Z lidera tendencias de bienestar que incluyen ejercicio, atención plena y productos de autocuidado.

Entre 2008 y 2018, el porcentaje de estadounidenses que cumplen con las recomendaciones de ejercicio aumentó del 18% al 24%.

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol

Además, la industria del bienestar alcanzó un valor de 2 billones de dólares, con un crecimiento de alrededor del 33% desde 2021, según un informe de McKinsey.

Todo este conjunto de hábitos saludables que han empezado a adoptar los jóvenes podrían ser una explicación de esta baja en el consumo de alcohol.

Generación solitaria

La soledad es otra razón importante, señala Isaac Hinkle, de la Universidad de Cedarville.

“Hoy en día, lo que falta no es la cerveza, sino los amigos… Esto resulta en menos reuniones y menos necesidad de algo como el alcohol para impulsarlas”, mencionó el joven.

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol

El estudiante plantea que el auge de las redes sociales, los videojuegos y la polarización social ha reducido las conexiones cara a cara, desplazando el rol del alcohol como “catalizador de la camaradería”.

El cannabis como factor

Los jóvenes no han dejado las sustancias, sino que han cambiado sus preferencias, sugiere Brent Cabote, de la Universidad de Baylor.

“La Generación Z, una generación más centrada en el bienestar que en la rebelión, ve cada vez más el cannabis como una alternativa más saludable y socialmente aceptable al alcohol”, comentó Cabote.

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol

El consumo diario o casi diario de alcohol era casi diez veces mayor en estadounidenses que el de cannabis. “Para 2022, el consumo diario de cannabis superó al de alcohol diario”, señaló el joven.

Otras preferencias por encima del bar

Algunos jóvenes priorizan experiencias simples que no comprometan su bienestar. Jamie Parsons, de Hillsdale College, recuerda su cumpleaños número 21 en el que celebró junto a sus amigas y una torta helada de mantequilla de maní.

“Había algo en abrazar a mi niña interior que me parecía más atractivo que un gin tonic de 10 dólares en un bar del pueblo frecuentado por hombres solteros de mediana edad”.

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol

Esta preferencia respalda la tendencia hacia estilos de vida limpios, con alimentación saludable y una cultura de gimnasio que prioriza lo estético y lo saludable sobre los tragos.

Moderación y contexto económico

Aunque el consumo no ha desaparecido, la moderación domina.

“El 65 % de la Generación Z planea beber menos este año y el 39 % tiene la intención de adoptar un estilo de vida sin alcohol”, señaló Madison Schmidt, de la Universidad de Nueva York.

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol

Según la joven, casi la mitad de la Generación Z está posponiendo compras importantes, y es habitual que vivan con sus padres, “estas realidades fomentan un consumo más prudente del alcohol”, agregó.

