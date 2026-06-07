En vivo: un Colo Colo eliminado cierra su participación en la Copa de la Liga ante Huachipato
Acereros y albos ya no tienen chances de clasificar a semifinales.
Minuto a minuto
Huachipato 1-0 Colo Colo
¡Gol de Huachipato!
28′. Mario Briceño anota el primero de los acereros. El delantero surgido en La Serena sorprendió a la zaga alba, con un cabezazo letal.
¡Comienza el partido!
1′. Huachipato y Colo Colo ya se enfrentan en Talcahuano, en el cierre de la Copa de la Liga.
La formación titular de Colo Colo
La formación titular de Huachipato
Colo Colo y Huachipato, sin chances
En el cierre del Grupo A, albos y acereros ya no tiene opciones de meterse a semifinales. Coquimbo Unido fue el que avanzó.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.
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