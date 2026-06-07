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    EN VIVO

    En vivo: un Colo Colo eliminado cierra su participación en la Copa de la Liga ante Huachipato

    Acereros y albos ya no tienen chances de clasificar a semifinales.

    Futbol, Colo Colo vs Huachipato. Fecha 7, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Alvaro Madrid, izquierda, disputa el balon con Nicolas Vargas de Huachipato durante el partido de primera division realizado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 16/03/2026 Andres Pina/Photosport Football, Colo Colo vs Huachipato. 7th turn, 2026 First Division League. Colo Colo player Alvaro Madrid, left, vies for the ball against Nicolas Vargas of Huachipato during a first division match at Monumental stadium in Santiago, Chile. 16/03/2026 Andres Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Huachipato 1-0 Colo Colo

    Actualiza el relato aquí

    ¡Gol de Huachipato!

    28′. Mario Briceño anota el primero de los acereros. El delantero surgido en La Serena sorprendió a la zaga alba, con un cabezazo letal.

    ¡Comienza el partido!

    1′. Huachipato y Colo Colo ya se enfrentan en Talcahuano, en el cierre de la Copa de la Liga.

    La formación titular de Colo Colo

    La formación titular de Huachipato

    Colo Colo y Huachipato, sin chances

    En el cierre del Grupo A, albos y acereros ya no tiene opciones de meterse a semifinales. Coquimbo Unido fue el que avanzó.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"

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