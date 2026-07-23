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    El Deportivo

    Fallece Bruno Betancor, exjugador de Everton

    El futbolista uruguayo fue encontrado sin vida este miércoles. Deportivo Italiano informó que se trató de un paro cardiorrespiratorio.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Fallece Bruno Betancor, exjugador de Everton. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Bruno Betancor, exdelantero de Everton de Viña del Mar, falleció este miércoles a los 22 años. La información fue confirmada por su último club, Deportivo Italiano de Uruguay, que señaló que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

    El futbolista uruguayo llegó a Everton en 2024 en calidad de préstamo desde Peñarol. Durante su paso por el cuadro viñamarino disputó siete partidos oficiales y marcó un gol, anotación que convirtió frente a Coquimbo Unido.

    Formado en las divisiones inferiores de Fénix, el delantero debutó en Primera División con Peñarol en marzo de 2023. Posteriormente fue cedido a Everton y Rentistas, antes de continuar su carrera en Cerro y Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos.

    Tras su regreso a Uruguay, acordó su incorporación a Cerrito, aunque no alcanzó a debutar por el club. A comienzos de 2026 fichó por Deportivo Italiano, equipo de la Primera División Amateur uruguaya, donde disputó cuatro encuentros y anotó dos goles.

    En los últimos días, Betancor había realizado una prueba en Deportivo Riestra de Argentina. Posteriormente fue acusado de sustraer prendas y pertenencias de jugadores del club.

    Tras conocerse su fallecimiento, clubes uruguayos y excompañeros expresaron sus condolencias a través de redes sociales. Desde Chile, Everton lamentó su fallecimiento. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Bruno Emanuel Betancor Baeza, exjugador de Everton de Viña del Mar, quien integró nuestro plantel durante la temporada 2024. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, amigos y excompañeros, acompañándolos con respeto, afecto y un fraterno abrazo en este difícil momento”, señala el club ruletero.

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