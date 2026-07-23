El equipo de agentes libres: las figuras que quedaron sin contrato tras el Mundial 2026

Si bien el mercado no se detiene, muchos futbolistas dejan en un segundo plano su futuro mientras representan a su país en el Mundial. Recién cuando termina, o bien cuando sus equipos son eliminados, revisan las alternativas. Hay excepciones, claro, como Julián Álvarez, que en plena Copa del Mundo reconoció que quiere irse del Atlético de Madrid y desató un conflicto en España.

Otro grupo de jugadores con experiencia en las principales ligas del mundo quedó en condición de agente libre tras expirar sus contratos y debe definir su futuro ahora que terminó el Mundial.

Entre los nombres más destacados aparece Mohamed Salah. El delantero egipcio, uno de los futbolistas de mayor renombre que quedaron disponibles en el mercado, aún no define dónde continuará su carrera tras su bullada salida del Liverpool. Aunque en los últimos meses fue vinculado con distintos equipos. A sus 34 años, Arabia Saudita aparecía con fuerza como un posible destino, sin embargo, el Besiktas de Turquía arremetió y hoy puja por su arribo.

Otro de los casos relevantes es el de Luka Modric (40 años). El mediocampista de Croacia disputó en Norteamérica su último Mundial y todavía no oficializa su continuidad en el Milan, claro que es una prioridad para el técnico Ruben Ammorim. También figura James Rodríguez, quien terminó su etapa en Minnesota United y aprovechó el torneo para volver a mostrarse con la selección colombiana. Tras la eliminación cafetera ante Suiza, el mediocampista de 34 años debe definir su futuro.

Modric no ha renovado con el Milan, pero está en los planes del técnico. Foto: FIFA

En defensa también quedaron varios nombres con recorrido internacional. John Stones (32) puso fin a su ciclo en el Manchester City después de una década en los Ciudadanos y llega al mercado con más de 90 partidos disputados con la selección de Inglaterra. Chelsea y Arsenal luchan por su fichaje. A él se suman el austricano David Alaba (34), que no continuará en el Real Madrid, el japonés Takehiro Tomiyasu (27), libre después de sus paso por el Arsenal y el Ajax, y el congoleño Chancel Mbemba (31), quien finalizó su contrato tras su última temporada en el Lille.

El mediocampo ofrece otras alternativas de peso. El marfileño Franck Kessié (29) quedó libre luego de su experiencia en el Al-Ahli de Arabia Saudita y ha sido vinculado con varios equipos de la Serie A, liga en la que estuvo entre 2015 y 2022. El alemán Leon Goretzka (31), por su parte, terminó su etapa en el Bayern Múnich después de siete temporadas.

En ataque, además de Salah, también aparece Bamba Dieng (26). El delantero senegalés tuvo una participación reducida de apenas siete minuto durante el Mundial, pero su condición de agente libre tras salir del Angers lo convierte en una opción para varios clubes, especialmente después de haber sido vinculado con equipos de la Championship de Inglaterra.

La lista también incluye al arquero Vozinha. El experimentado guardameta de Cabo Verde terminó su contrato con el Chaves de Portugal antes del Mundial y en Norteamérica fue una de las sensaciones del torneo. Empezó con una gran actuación ante España que lo transformó en una de las historias particulares, pero mantuvo su nivel a lo largo del certamen. Incluso ante Argentina, pese a la derrota 3-2, realizó intervenciones notables. Si no se retira (tiene 40 años), aparece entre los futbolistas que buscarán nuevo club en este mercado de pases. Su nombre incluso llegó a ser vinculado con Colo Colo.