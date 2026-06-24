Mientras los focos estaban sobre Lionel Messi y sus registros, después de la victoria de Argentina sobre Austria, Julián Álvarez activó una bomba. “No es momento para hablar de esto”, comenzó diciendo respecto de la gran controversia que lo rodea: el interés del Barcelona por sus servicios.

Sin embargo, el delantero del Atlético de Madrid tardó apenas segundos en reconocer su intención. “Pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Yo hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar, y lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, apuntó.

Lo lleva a la FIFA: el Atlético de Madrid le declara la guerra al Barcelona por Julián Álvarez

La declaración del jugador formado en River Plate le agrega una bomba más a la guerra del Atlético de Madrid con el equipo culé ante el interés por su principal estrella. De hecho, los colchoneros activarán una ofensiva formal: presentarán una denuncia ante la FIFA por lo que consideran un comportamiento irregular del club blaugrana.

“Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”, estableció Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club rojiblanco.

El Atlético ha manifestado en todos los tonos posibles que no pretende transferir a Álvarez. El transandino está vinculado con el club hasta el último día de junio de 2030. La cláusula de rescisión anticipada del vínculo es estratosférica: US$ 570 millones. Es decir, pagarla sería la única forma en que el jugador cambiaría de club.

“Una campaña”

A fines de mayo, los colchoneros denunciaron una campaña de acoso hacia el futbolista. “Filtraciones interesadas, ‘fake news’, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir jugadores. RESPETO Y VALORES”, dispararon, en una inusual muestra de molestia entre dos instituciones que integran el máximo nivel del fútbol.

La segunda parte del posteo tiene que ver con la última gran polémica que envuelve a los catalanes: el caso Negreira.

Hace algunas semanas, Real Madrid reveló que envió una oferta por el atacante. “El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”, expresó. “Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, complementó.

Antes también hubo un intercambio con el Barcelona, con un alto contenido sarcástico. “Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: cuatro entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’“, publicaron en su cuenta de X sobre Lamine Yamal”, dijo.