Una histórica oferta de US$ 150 millones: Atlético Madrid le da un portazo al Real Madrid en su deseo de fichar a Julián Álvarez

Después de la reelección de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid, los merengues siguen trabajando en la conformación del plantel para la próxima temporada que contará con José Mourinho en el banco.

Este martes los blancos informaron que realizaron una histórica oferta de US$150 millones por Julián Álvarez, jugador que milita en el club vecino de Atlético de Madrid. Sin embargo, los colchoneros le dieron un portazo a las aspiraciones madridistas.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”, dieron a conocer a través de un informativo oficial.

“Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, complementaron.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

Este es un nuevo tropiezo en la conformación del plantel galáctico que espera tener Florentino Pérez de cara al torneo 2026-27, buscando volver a sumar títulos después de dos años sin poder hacerlo.

Una de las opciones que se manejó en primera instancia por este monto fue para contar con el británico nacionalizado francés Michael Olise, perteneciente al Bayern Múnich.

No obstante, desde el cuadro alemán cerraron la puerta a las conversaciones. El presidente de los bávaros, Herbert Hainer, advirtió que Olise es uno de los fijos en el esquema de Vincent Kompany, por lo que no está a la venta.

“Michael Olise es un jugador del Bayern Múnich, con un contrato a largo plazo. No somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere hacernos una oferta, algo que no ha ocurrido por ahora, que se la ahorre”, señaló el fin de semana en conversación con el diario Bild ante los rumores de la partida del jugador que tiene contrato vigente hasta junio de 2029.

Las novedades

Otros fichajes clave que adelantó Florentino Pérez es el del neerlandés Denzel Dumfries quien llega con la idea de reforzar la zona de lateral derecho del equipo, transformándolo en una de las amenazas del ataque tras la salida de Dani Carvajal.

A él se suma Ibrahima Konaté, quien, según reportes de la prensa francesa, ya ha firmado y está a la espera de la oficialización por parte del club español.

Según publicó RMC Sports, firmó un vínculo que lo une con el Real Madrid hasta 2030 proveniente desde el Liverpool.