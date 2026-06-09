La FIFA sorprende y convoca a árbitro chileno para el duelo inaugural del Mundial 2026

El árbitro Juan Lara estará en el VAR en el duelo inaugural del Mundial 2026.

Este jueves 11 de junio se dará inicio al Mundial de Norteamérica 2026 con el duelo entre México y Sudáfrica, válido por el Grupo A de la competencia. Este duelo también tendrá a un chileno presente en el estadio.

La FIFA dio a conocer el listado de los jueces que estarán a cargo del partido y entre ellos aparece el árbitro nacional Juan Lara, quien fue designado para estar como asistente del VAR del duelo inaugural de la Copa. En el VOR también dirán presente el colombiano Nicolás Gallo y el francés Jerome Brisard como soporte.

La terna principal estará conformada por los brasileños Wilton Sampaio, además de Bruno Pires y Bruno Boschilia como asistentes en cancha.

El paraguayo Juan Gabriel Benítez será el cuarto juez, mientras que Eduardo Cardozo, en tanto, será el asistente referí reserva.

Cabe señalar que además de Lara también están presentes en el Mundial Cristián Garay como uno de los jueces centrales del evento y que José Retamal y Miguel Rocha serán los asistentes.

El riguroso proceso de elección

Para ser designado como árbitro para el Mundial de Norteamérica 2026, Garay debió pasar por un extenso y riguroso proceso de elección de la FIFA. Lo mismo para los asistentes y los oficiales de VAR.

El mismo ente rector del fútbol propone centenares de nombres de todo el mundo para el evento, todos con una alta valoración por su estándar a la hora de dirigir. Ahí inicia el procedimiento de elección, donde poco a poco van superando diferentes cortes.

Los chilenos, al igual que el resto de los réferis sudamericanos, debieron viajar constantemente hacia la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay. Ahí, en sus diferentes estancias en el organismo, realizaron múltiples pruebas, donde fueron evaluados. Algunos van avanzando de etapas, mientras otros son desechados.

En esta oportunidad, teniendo en cuenta el aumento de partidos (104 en total) debido a la mayor cantidad de países clasificados (48), la FIFA designó a 52 árbitros centrales de 50 diferentes federaciones de fútbol y las seis confederaciones. En Qatar, en tanto, fueron 36.

En total, fueron designados 12 jueces de la Conmebol. A Garay se suman Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, de Argentina; Raphael Claus, Ramón Abatti y Wilton Sampaio, de Brasil; Kevin Ortega, de Perú; Gustavo Tejera, de Uruguay; Juan Gabriel Benítez, de Paraguay; Andrés Rojas, de Colombia; y Jesús Valenzuela, de Venezuela. Por otra parte, fueron elegidos 87 árbitros asistentes y 30 oficiales de VAR.

En ese sentido, la designación de los chilenos recibió una gran valoración por parte de Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP: “La nominación de Cristian Garay como árbitro titular para el Mundial FIFA 2026, junto a José Retamal, Miguel Rocha y Juan Lara, es una gran noticia para el fútbol chileno. Es una confirmación de que el trabajo serio, silencioso y sostenido sigue siendo el camino más seguro para llegar lejos, incluso en un entorno tan exigente y expuesto como el fútbol profesional”, indicó el exjuez FIFA.