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    El desconocido vínculo entre Guillermo Maripán y Cristiano Rolando que le permitió quedarse con la camiseta de CR7

    El defensor de la Roja fue el jugador chileno que obtuvo la casaca utilizada por el delantero en el amistoso disputado en Lisboa.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El desconocido vínculo entre Guillermo Maripán y Cristiano Rolando que le permitió quedarse con la camiseta de CR7. Fotos: Photosport

    Cristiano Ronaldo fue una de las principales atracciones del amistoso que enfrentó a Portugal y Chile en Lisboa. El delantero fue titular en la despedida de la selección lusitana de su país antes de viajar a Norteamérica para el Mundial y concentró gran parte de la atención de los futbolistas de la Roja.

    Durante los días previos al compromiso, en selección chilena reconocieron públicamente la importancia que tenía para ellos enfrentar al goleador histórico del Real Madrid. “Es un sueño poder estar al lado de él. Ojalá hacer un buen partido para cambiar camiseta y tener un recuerdo”, señalaba Lucas Cepeda.

    Sin embargo, el intercambio terminó teniendo un solo ganador. Guillermo Maripán fue el único futbolista nacional que logró quedarse con la camiseta utilizada por Cristiano Ronaldo durante el encuentro.

    Detrás de ese intercambio existe una relación que une al defensor del Torino y el delantero. Ambos trabajan con el mismo fisioterapeuta: el español Joaquín Juan, uno de los especialistas más reconocidos del fútbol europeo.

    Cristiano Ronaldo en el partido de la Roja ante Portugal.

    El profesional mantiene una relación de larga data con Maripán. Al mismo tiempo, forma parte del entorno de trabajo de Cristiano Ronaldo desde hace más de una década. “Joaquín ha sido durante muchos años el fisio de Guillermo y, efectivamente, también es el de Cristiano hace más de 15 años. También trabaja con la selección de Portugal y con una larga lista de futbolistas muy reconocidos”, dicen desde el círculo del zaguero.

    Joaquín Juan ha construido una trayectoria vinculada a algunas de las figuras más importantes del deporte internacional. Además de trabajar con Cristiano Ronaldo y Guillermo Maripán, el especialista también ha colaborado con Lionel Messi, el exbasquetbolista Pau Gasol o la leyenda del tenis Rafael Nadal. Esa conexión fue determinante para que el defensor chileno pudiera acceder a la camiseta del Bicho una vez terminado el encuentro.

    El partido dejó distintas imágenes relacionadas con Cristiano Ronaldo, como conversaciones con jugadores chilenos o que CR7 también le obsequió su casaca a los dirigentes chilenos que integraron la delegación.

    Además tuvo un breve diálogo protocolar antes del inicio del partido. Gabriel Suazo, capitán de la Roja, reveló qué le dijo Ronaldo durante el sorteo con los árbtros. “Me dio la bienvenida a mí y a la Selección a Portugal. Me dijo ‘Bienvenido a Lisboa, espero que haya sido una buena estancia’. Fue de lo poco que hablamos”, comentó el defensor.

    “Será un lindo recuerdo que quedará en la memoria. Que nosotros hayamos podido venir acá y hayamos podido competir, porque creo que competimos a nuestra forma. Quedará en el recuerdo y será un pasaje muy lindo para nosotros”, agregó.

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