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    Con una noche perfecta de Olise: Francia se despide ante su público con un triunfo sobre la débil Irlanda del Norte

    El subcampeón planetario venció a la discreta Irlanda del Norte, con un triplete del jugador del Bayern Múnich.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Michael Olise (izquierda) fue la gran figura de Francia. Foto: FFF.

    Francia se despidió de su público frente a Irlanda del Norte. El subcampeón planetario necesitaba con urgencia borrar la pálida imagen que dejó tras la derrota por 2-1 ante Costa de Marfil y desde un comienzo salió a buscar el arco rival ante un modesto adversario. Ideal para irse al Mundial con una buena imagen. Y lo consiguió, a media máquina, pero con un triunfo claro por 3-1.

    Con un opaco Kylian Mbappé, los galos buscaron el arco rival ante un adversario que se refugió en su zona y que apostó por la recuperación rápida para atacar de contraataque. Así transcurrió todo del encuentro. Eso sí, quien se robó todos los aplausos fue Michael Olise, autor de un triplete, que confirmó su brillante momento.

    Didier Deschamps apostó por el cuarteto ofensivo compuesto por Ousmane Dembelé, Désiré Doué, Mbappé y Olise para intentar abrir el cerrojo del elenco norirlandés, algo que consiguió este último después de aprovechar un rebote en el área que quedó tras un disparo de Dembelé (42′).

    El gol fue un reflejo del nivel que han estado exhibiendo Les Bleus, un equipo que tiene una intención, que todavía no logra convencer, pero que le basta con las individualidades para lograr desequilibrio.

    Párrafo aparte para Kylian Mbappé. La estrella gala falló numerosas ocasiones de gol, varias en muy buena posición para definir. El delantero permaneció los 90 minutos para ver si podía romper ese maleficio con el arco rival.

    El recital

    La parcialidad que llegó a Lille quería ver más y, a los 48′, Olise anotó su doblete, con un zurdazo impresionante desde el centro del área, luego de capturar otro rebote. El 2-0 parecía sentenciar el encuentro y allanar el camino hacia una goleada, tomando en cuenta la presión y posesión del local.

    A pesar de ello, la visita supo llegar al descuento, a través de una guapeada de Shea Charles, quien se impuso ante la discreta marca a Upamecano y se mandó por la izquierda para asistir con mucha categoría a Patrick Kelly, quien solo tuvo que empujarla a la red, a los 63′.

    El 2-1 fue un ejemplo de la fragilidad defensiva del elenco francés, pues hasta ese momento el rústico cuadro norirlandés había llegado una vez y también estuvo cerca de anotar. Pero Olise tenía algo más que decir.

    A los 75′, el jugador del Bayern Múnich aportó su sello. Tomó el balón y enganchó hacia adentro para su zurda, clavando la pelota en el ángulo del meta rival. Un calco de del tanto que le convirtió al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League.

    Minutos después la figura del partido fue sustituida para los aplausos y lo que transcurrió del encuentro se dio en medio de una fiesta en las tribunas, con un resultado ya sentenciado y con los jugadores franceses cuidándose para evitar la desgracia de perderse la máxima cita.

    Con un sabor más dulce, Francia viajará a Norteamérica, donde debutará el martes 16 de junio ante Senegal, en Nueva York, en su primer partido del Grupo I, donde también enfrentará a Irak (22) y Noruega (26).

    Más sobre:FútbolMundial 2026FranciaIrlanda del NorteMichael OliseDidier DeschampsKylian Mbappé

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