Diputados del PDG piden estrategia al gobierno ante aranceles de EE.UU. y anuncian proyecto para prohibir importaciones con trabajo forzoso

Diputados del PDG piden acciones al gobierno por sobretasas impuestas por Estados Unidos.

Los diputados del Partido de la Gente (PDG) Tamara Ramírez, Fabián Ossandón, Patricio Briones y Flor Contreras expresaron su preocupación por el impacto que podrían tener los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos —de hasta un 12,5%— en las exportaciones chilenas, el empleo y las economías regionales.

Los parlamentarios abordaron el nuevo escenario comercial generado por las medidas proteccionistas aplicadas por Estados Unidos y sus eventuales efectos sobre las exportaciones chilenas, especialmente en sectores productivos que dependen del mercado norteamericano.

Así, los legisladores aseguraron que “con el objetivo de pasar a la acción”, anunciaron que presentarán un proyecto de resolución para solicitar formalmente al gobierno el diseño y ejecución de una estrategia diplomática y comercial que cuente con plazos concretos de implementación.

Además, afirmaron que buscarán el patrocinio del gobierno para que apoye un proyecto de ley que prohíba la importación a Chile de cualquier bien que haya sido producido, de forma total o parcial, mediante trabajo forzoso.

La diputada Támara Ramírez destacó la necesidad de entregar información clara y oportuna a los exportadores.

“Esta situación genera una preocupación legítima entre quienes exportan y dependen del mercado estadounidense. Es importante que exista información clara y oportuna sobre el alcance real de estas medidas, porque la incertidumbre puede afectar las decisiones de las empresas, especialmente de aquellas ubicadas en regiones”, destacó la diputada por la Región Metropolitana.

A su vez, el diputado Fabián Ossandón emplazó al Presidente José Antonio Kast a liderar la respuesta del Ejecutivo.

“Presidente José Antonio Kast, este es el momento de liderar. Chile necesita una estrategia diplomática y comercial clara para proteger nuestras exportaciones, el empleo y a las miles de familias que dependen de ellas", manifestó.

Ossandón agregó que “no podemos esperar a que los efectos de estas sobretasas lleguen a las regiones para recién reaccionar. Actuar a tiempo siempre será mejor que lamentar las consecuencias después. Cuando está en juego el trabajo de los chilenos, el país necesita decisiones oportunas, diálogo y una defensa firme de nuestros intereses”.

Por su parte, el diputado Patricio Briones explicó que existe un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo que garantiza un arancel cero para la mayoría de las exportaciones.

Sin embargo, afirmó que Trump aplicó sobretasas al país “mediante investigaciones unilaterales por trabajo forzoso”.

“La normativa actual de Donald Trump se basa en decretos ejecutivos y en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la cual no busca un consenso mutuo, sino aplicar castigos unilaterales basados en criterios internos del país del norte”, agregó el representante de la Región del Biobío.

Finalmente, la diputada Flor Contreras afirmó que “las regiones pueden ser especialmente vulnerables frente a cambios de esta naturaleza, debido a la importancia que tienen las exportaciones agrícolas y otros sectores productivos para sus economías. Este escenario también demuestra la necesidad de ampliar nuestros mercados y entregar mejores herramientas a los pequeños y medianos exportadores”.

Según explicaron los diputados PDG, la iniciativa legal que buscan discutir en el Congreso, involucraría a distintas reparticiones estatales.

Entre ellas, a la Cancillería y la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, las que se encuentran vinculadas a las gestiones diplomáticas y negociaciones; los ministerios de Hacienda, Economía y más la Corfo, que deberán evaluar los efectos económicos y posibles mecanismos de mitigación.

También se apunta a los ministerios de Agricultura y del Trabajo, para observar sus consecuencias en el sector silvoagropecuario, los exportadores regionales y el empleo. A ello se suma el trabajo de Aduanas para determinar los productos afectados y exentos, y de ProChile en materia de diversificación de mercados y apoyo a los exportadores.