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    Nacional

    Carabineros encuentra en buen estado a familia que se mantenía incomunicada en sector cordillerano de Andacollo

    La familia compuesta por una madre y sus hijos, todos adultos, agradecieron el trabajo policial y se mantenían sin afectaciones mayores tras el sistema frontal que provocó graves daños en la Región de Coquimbo.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Carabineros encuentra en buen estado a familia incomunicada en Andacollo por sistema frontal.

    Personal de Carabineros encontró este jueves a una familia que permanecía incomunicada producto del sistema frontal en la comuna de Andacollo, en la Región de Coquimbo. Los tres integrantes se encontraban en buen estado de salud, informó la institución.

    El grupo estaba integrado por una madre y sus dos hijos adultos, quienes residen en el sector montañoso de Los Pozos, ubicado a 58 kilómetros al noreste de la comuna minera.

    Personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas (SEBV) Coquimbo inició la búsqueda una vez que las condiciones meteorológicas lo permitieron e iniciaron una caminata que se extendió por hasta 7 horas por un sector con un terreno complejo.

    La caminata que iniciaron los funcionarios policiales se debió a que las fuertes lluvias dejaron intransitable el camino que conecta la zona, impidiendo el tránsito vehicular.

    “Lo que normalmente toma cerca de una hora en automóvil se transformó en una exigente travesía de casi siete horas caminando entre barro, caminos destruidos y una geografía especialmente adversa”, señaló la institución.

    Una vez que Carabineros llegó al lugar, se logró establecer comunicación con los familiares de los afectados, por los cuales se había puesto una denuncia por presunta desgracia, lo que dio inicio al despliegue policial.

    La familia, además, agradeció el trabajo del personal policial. Las dos mujeres y un hombre se encontraban en buen estado de salud y sin afectaciones mayores.

    Más sobre:Sistema frontalAndacolloCarabinerosLos Pozos

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