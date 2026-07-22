Un refugio con comida y muestras de arrepentimiento: detalles del rescate de los tres jóvenes perdidos en Cajón del Maipo

Mientras el helicóptero de Carabineros sobrevolaba el sector de Baños Morales, en el Cajón del Maipo, Manuel Orellana, conocido como “el Chino”, salió de un refugio para hacer señas. Agitando sus brazos, tal como en las películas de rescate, buscaba ser visto por el equipo formado por la Briup de la Policía de Investigaciones y del Gope de Carabineros para que aterrizaran en el lugar.

Fueron casi siete días los que Orellana junto a Martina Micaela Núñez Hermosilla (22) y Magdalena María Retamal Pelz (31) permanecieron en el refugio de las Termas del Valle de Colina. Llegaron allí la madrugada del jueves luego de asistir a una discoteca Terrazielo, ubicada en Avenida Diagonal Las Torres 2700, en la comuna de Peñalolén. Pero finalmente no ingresaron y se propusieron cambiar de panorama.

El “Chino” y las dos mujeres, dos parvularias compañeras de trabajo, se conocían desde hace un tiempo. Esa confianza fue la que llevó al trío de jóvenes a tomar una ruta de aproximadamente dos horas entre la discoteca y las termas. Sin embargo, no atendieron un aviso que a esa altura ya se había masificado por múltiples canales: venía un temporal inédito.

Fue, justamente, lo que impidió que pudieran volver. Luego de que las familias de los desaparecidos estamparan denuncias por presunta desgracia se activó un operativo amplio que no solo involucró a las policías sino que también a civiles conocedores de la montaña.

Detalles del rescate

Ese miércoles las autoridades ya habían dado alerta de temporal por lo que el dueño de las termas, Nano Covarrubias, dio orden de evacuar. Sin embargo, según dijo, dejaron abiertas las puertas justamente por si alguien quedaba varado y necesitaba refugiarse. Adentro del lugar había comida, varias camas y cobijas, comentó. Ese punto fue clave para la sobrevivencia de los jóvenes.

“Generalmente llega gente y destruyen las puertas. Entonces mejor dejamos abierto”, dijo Covarrubias en Mega.

Lo que los rescatistas esperaban era el cese de lluvias -una “ventana”- que se produciría este miércoles para subir a hacer el rescate. La subprefecta Tatiana García-Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP) Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), explica a La Tercera cómo se realizaron las diligencias.

“Comenzamos el viernes, donde logramos establecer la ruta que realizaron entre la discoteca y el Cajón del Maipo. Lo hicimos con cámaras, lecturas de patentes y la declaración de un testigo que los vio subir a eso de la 1.30 a Baños Morales”, señala la detective.

De hecho, uno de los testigos contó que los vio subir y que no se apreciaba que las mujeres fueran en malas condiciones, nada que permitiera presumir algún grado de forzamiento.

Afuera de la discoteca estuvieron una media hora, hasta que acordaron ir a las termas de madrugada. “Ellos se conocían y acordaron los tres ir al Cajón del Maipo a carretear. Fue de mutuo acuerdo”, señaló la detective.

El auto no pudo llegar hasta el refugio, por lo que durante esa noche se bajaron y caminaron unos 10 minutos. “El hombre conocía el sector, sabía que había refugios donde podía encontrar leña, comida, abrigo. Ahí se refugiaron durante estos días. Pudieron comer y cocinar”, detalló la subprefecta. De hecho, clave para mantener el calor fue que pudieron hacer fuego en ese lugar.

Junto con agradecer el trabajo de los equipos de rescate, señaló la detective, manifestaron su remordimiento: “Hoy se sienten arrepentidos, dijeron que nunca deberían haber subido, que fue una mala decisión”.

Los primeros chequeos médicos arrojaron buenos resultados, más allá del impacto emocional.

Por su lado, el capitán Matías Zagal, de la Prefectura Área de Carabineros, señaló: “Lo importante es que las tres personas se encontraban con vida. Al parecer se encuentran en buenas condiciones de salud. Nos acompañó bien la meteorología para poder hacer una operación bien segura y poder realizar la extracción con personal del Gope”.

Génesis, la pareja del “Chino”, contó que el sujeto y las mujeres se conocían hace más de seis años. Esto, debido a que la pareja tenía un hijo en el jardín donde trabajaban las parvularias. “Saludaban al Chino. Le decían ‘buena, chinito, cuándo vamos a salir, cuándo vamos a carretear’. Y un día yo les dije que era una falta de respeto, que yo estaba ahí presente”. En diálogo con Mega, la pareja del rescatado dijo que Magdalena Retamal era casada y que su cónyuge había ido a su casa a amenazarla con armas por lo sucedido.

De la cabaña fueron extraídos en helicóptero. Fueron llevados hasta el sector de San Gabriel donde ya podían moverse por tierra. Primero sacaron al “Chino” solo y luego a las mujeres juntas. Al llegar el personal del Gope a la cabaña, los jóvenes estaban visiblemente afectados en el aspecto emocional. Magdalena Retamal, al ver a su rescatista, le dijo: “¿Te puedo dar un abrazo?”.

En tanto, el auto en que subieron a la montaña registra una denuncia por robo. Sin embargo, fuentes policiales señalan que Orellana lo compró en una automotora y luego dejó de pagar las cuotas. De momento, el auto seguía sin ser extraído producto de la intensa nieva que cayó en los últimos días.