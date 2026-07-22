Quiroz dice que la situación fiscal está en mejor pie para enfrentar futuras alzas en las bencinas

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó la situación del precio de los combustibles en Chile luego del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, específicamente en la zona del estrecho de Ormuz, donde circula más del 20% del crudo del mundo e Irán tiene injerencia directa.

El valor del crudo venía en una tendencia a la baja luego de que los precios del petróleo regresaron a niveles de preinicio del actual conflicto en Medio Oriente, dejando de lado los más de US$100 por barril al orden de los US$70.

Sin embargo, ahora el crudo está en una nueva escalada por motivo del fin del acuerdo de paz y las nuevas tensiones en la zona volvieron a ubicar el precio por sobre los US$90 por barril.

Ante este contexto, según dio cuenta Pulso, las bencinas volverían a subir $30 a fines de julio por escalada de la guerra en Medio Oriente.

“Vamos a tener que estudiar la situación. Quiero recordarles que el Mepco (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles) sigue funcionando, nunca se ha terminado. Dispone de parámetros como para ir haciendo ajustes”, dijo el ministro al ser consultado al respecto.

No obstante, a diferencia de cuando el gobierno neutralizó el Mepco y el precio de las bencinas anotó una alza histórica, el ministro Quiroz dio señales de que la situación presupuestaria sería mejor que antes, ya que la suspensión del mecanismo en su momento se justificó por motivo de la situación fiscal de Chile.

“Hoy día tenemos una situación presupuestaria que la podemos prever con mayor certeza. Por lo tanto, vamos a tomar todo eso en consideración y además mirar los datos hasta el último día, porque ustedes ven que va cambiando todos los días esta situación”, agregó el ministro Quiroz en relación con la volatilidad de la situación en el Medio Oriente.

El precio de las bencinas, que se ajusta cada tres semanas, viene de dos bajas consecutivas luego de la alza histórica. A la fecha, para que las bencinas recorten todo lo que subió desde la alza histórica, la de 93 octanos todavía tiene que bajar $196,9 por litro, la de 97 octanos, restar $206,3 y el diésel, perder $231,1 por litro.